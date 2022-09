Pittman Wins Opening Night of the Selinsgrove National Open

SELINSGROVE, Penn. (September 23, 2022) — Daryn Pittman opened the 40th Jim Nace Memorial National Open Friday night at Selinsgrove Speedway by picking up the sprint car feature victory. Pittman led all 25 laps in route to the victory. Brent Marks, Cory Eliason, Anthony Macri, and Devon Borden rounded out the top five.

Jim Nace Memorial 40th Annual National Open – Night #1

Selinsgrove Speedway

Selinsgrove, Pennsylvania

Friday, September 23, 2022

Qualifying:

1. 39M-Anthony Macri, 15.803

2. 21-Brian Brown, 15.861

3. 19m-Brent Marks, 15.983

4. 71-Cory Eliason, 16.026

5. 27-Daryn Pittman, 16.030

6. 18-Gio Scelzi, 16.041

7. 23-Devon Borden, 16.060

8. 12-Blane Heimbach, 16.171

9. 35-Jason Shultz, 16.205

10. 6-Ryan Smith, 16.252

11. 75D-Tyler Ross, 16.357

12. 17B-Steve Buckwalter, 16.379

13. M1-Mark Smith, 16.437

14. 20-Ryan Taylor, 16.518

15. 33W-Michael Walter II, 16.550

16. 5g-Briggs Danner, 16.578

Heat Race #1:

1. 27-Daryn Pittman

2. 19m-Brent Marks

3. 39M-Anthony Macri

4. 23-Devon Borden

5. 75D-Tyler Ross

6. M1-Mark Smith

7. 35-Jason Shultz

8. 33W-Michael Walter II

Heat Race #2:

1. 71-Cory Eliason

2. 18-Gio Scelzi

3. 21-Brian Brown

4. 12-Blane Heimbach

5. 6-Ryan Smith

6. 20-Ryan Taylor

7. 5g-Briggs Danner

8. 17B-Steve Buckwalter

Feature:

1. 27-Daryn Pittman

2. 19m-Brent Marks

3. 71-Cory Eliason

4. 39M-Anthony Macri

5. 23-Devon Borden

6. 21-Brian Brown

7. 6-Ryan Smith

8. 75D-Tyler Ross

9. 12-Blane Heimbach

10. 33W-Michael Walter II

11. 5g-Briggs Danner

12. 18-Gio Scelzi

13. 20-Ryan Taylor

14. 35-Jason Shultz

15. 17B-Steve Buckwalter

16. M1-Mark Smith.