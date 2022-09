Courtney Wins the All Star Portion of the 4-Crown Nationals

ROSSBURG, Ohio (September 24, 2022) – Tyler Courtney has found tremendous success in winged and non-winged sprint car racing, but one glaring omission was a Tezos All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1 feature victory during the 4-Crown Nationals. Courtney checked that box Saturday night at Eldora trading the lead back and forth with Justin Peck before pulling away for the victory.

40th 4-Crown Nationals

Tezos All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1

Eldora Speedway

Rossburg, Ohio

Saturday, September 24, 2022

Dixie Vodka Qualifying

1. 9-Kasey Kahne, 12.209[31]

2. 13-Justin Peck, 12.928[33]

3. 11-Logan Seavey, 12.946[30]

4. 11K-Michael Kofoid, 12.962[29]

5. 24-Rico Abreu, 13.021[32]

6. 7BC-Tyler Courtney, 13.056[25]

7. 4-Sye Lynch, 13.100[9]

8. 15H-Sam Hafertepe Jr, 13.109[7]

9. 8-Aaron Reutzel, 13.163[20]

10. 91-Kyle Reinhardt, 13.166[15]

11. 5T-Travis Philo, 13.183[3]

12. 55T-McKenna Haase, 13.186[8]

13. 26-Zeb Wise, 13.236[22]

14. 55-Hunter Schuerenberg, 13.257[1]

15. 17-Tyler Reeser, 13.260[28]

16. 3-Ayrton Gennetten, 13.273[5]

17. 21H-Brady Bacon, 13.275[12]

18. 5TX-Ryan Timms, 13.294[23]

19. 55X-Cole Macedo, 13.312[18]

20. 56R-Ryan Myers, 13.331[16]

21. 19-Chris Windom, 13.420[17]

22. 47X-Dylan Westbrook, 13.461[10]

23. 19P-Trey Jacobs, 13.532[24]

24. 47-Eric Riggins Jr, 13.583[2]

25. 16C-Tylar Rankin, 13.607[26]

26. 97-Greg Wilson, 13.617[27]

27. 2X-Stuart Brubaker, 13.618[6]

28. 101-JJ Hickle, 13.623[14]

29. 11N-Ayrton Olsen, 13.649[11]

30. 85-Dustin Daggett, 13.712[34]

31. 22M-Dan McCarron, 13.918[13]

32. 1-Nate Dussel, 13.927[4]

33. 24D-Danny Sams III, 13.969[19]

34. 17B-Bill Balog, 59.999[21]

Hunt Brothers Pizza Heat Race #1 (8 Laps)

1. 15H-Sam Hafertepe Jr[1]

2. 5T-Travis Philo[2]

3. 4-Sye Lynch[4]

4. 55-Hunter Schuerenberg[5]

5. 55T-McKenna Haase[3]

6. 3-Ayrton Gennetten[6]

7. 47-Eric Riggins Jr[7]

8. 2X-Stuart Brubaker[8]

9. 1-Nate Dussel[9]

CSI Shocks Heat Race #2 (8 Laps)

1. 21H-Brady Bacon[1]

2. 91-Kyle Reinhardt[4]

3. 55X-Cole Macedo[2]

4. 47X-Dylan Westbrook[6]

5. 19-Chris Windom[5]

6. 101-JJ Hickle[7]

7. 56R-Ryan Myers[3]

8. 11N-Ayrton Olsen[8]

9. 22M-Dan McCarron[9]

All Pro Aluminum Cylinder Heads Heat Race #3 (8 Laps)

1. 8-Aaron Reutzel[1]

2. 7BC-Tyler Courtney[4]

3. 26-Zeb Wise[2]

4. 5TX-Ryan Timms[3]

5. 19P-Trey Jacobs[5]

6. 17B-Bill Balog[8]

7. 16C-Tylar Rankin[6]

8. 24D-Danny Sams III[7]

Mobil 1 Heat Race #4 (8 Laps)

1. 11-Logan Seavey[1]

2. 24-Rico Abreu[3]

3. 11K-Michael Kofoid[2]

4. 13-Justin Peck[4]

5. 9-Kasey Kahne[5]

6. 17-Tyler Reeser[6]

7. 97-Greg Wilson[7]

8. 85-Dustin Daggett[8]

Elliotts Custom Trailers and Carts Dash (6 Laps)

1. 7BC-Tyler Courtney[1]

2. 21H-Brady Bacon[3]

3. 8-Aaron Reutzel[4]

4. 13-Justin Peck[5]

5. 11-Logan Seavey[2]

6. 4-Sye Lynch[7]

7. 91-Kyle Reinhardt[6]

8. 15H-Sam Hafertepe Jr[8]

Classic Ink USA B-Main (12 Laps)

1. 17B-Bill Balog[4]

2. 3-Ayrton Gennetten[2]

3. 17-Tyler Reeser[1]

4. 97-Greg Wilson[8]

5. 56R-Ryan Myers[5]

6. 1-Nate Dussel[14]

7. 47-Eric Riggins Jr[6]

8. 2X-Stuart Brubaker[9]

9. 22M-Dan McCarron[13]

10. 11N-Ayrton Olsen[10]

11. 16C-Tylar Rankin[7]

12. 85-Dustin Daggett[11]

13. 101-JJ Hickle[3]

DNS: 24D-Danny Sams III

Tezos A-Main (30 Laps)

1. 7BC-Tyler Courtney[1]

2. 13-Justin Peck[4]

3. 8-Aaron Reutzel[3]

4. 24-Rico Abreu[9]

5. 5T-Travis Philo[10]

6. 97-Greg Wilson[23]

7. 15H-Sam Hafertepe Jr[8]

8. 19-Chris Windom[18]

9. 55-Hunter Schuerenberg[13]

10. 21H-Brady Bacon[2]

11. 11-Logan Seavey[5]

12. 26-Zeb Wise[11]

13. 3-Ayrton Gennetten[21]

14. 4-Sye Lynch[6]

15. 5TX-Ryan Timms[14]

16. 19P-Trey Jacobs[19]

17. 91-Kyle Reinhardt[7]

18. 47X-Dylan Westbrook[15]

19. 17-Tyler Reeser[22]

20. 55T-McKenna Haase[16]

21. 9-Kasey Kahne[17]

22. 17B-Bill Balog[20]

23. 55X-Cole Macedo[12]

24. 56R-Ryan Myers[24]