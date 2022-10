Davis Wins OCRS Feature at Creek County

SAPULPA, Okla. (October 1, 2022) — Hank Davis won the Oil Capital Racing Series feature Saturday at Creek County Speedway. Casey Wills, Terry Easum, Noah Harris, and Kyle Clark rounded out the top five.

Oil Capital Racing Series

Creek County Speedway

Sapulpa, Oklahoma

Saturday, October 1, 2022

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 22M-Rees Moran[5]

2. 5$-Danny Smith[1]

3. 55-Johnny Kent[8]

4. 88-Terry Easum[9]

5. 22T-Frank Taft[6]

6. 39-Kimberly Tyre[7]

7. 51M-Kevin Cummings[2]

8. 12M-Mitchell Barros[3]

9. 55M-Corey McGehee[4]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 31-Casey Wills[1]

2. 38-Jimmy Forrester[2]

3. 9$-Kyle Clark[4]

4. 08E-Elizabeth Phillips[8]

5. 50Z-Zach Chappell[5]

6. 17E-Blake Edwards[3]

7. 23A-Travis Ashwood[6]

8. 69-Greg York[7]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 20S-Sheldon Barksdale[1]

2. 1H-Hank Davis[7]

3. 8R-Ryker Pace[3]

4. 42-Grady Mercer[2]

5. 7F-Noah Harris[4]

6. 26M-Fred Mattox[6]

7. 29L-Lane Goodman[5]

8. 22C-Charlie Crumpton[8]

B-Main (12 Laps)

1. 7F-Noah Harris[1]

2. 23A-Travis Ashwood[5]

3. 12M-Mitchell Barros[10]

4. 22C-Charlie Crumpton[7]

5. 29L-Lane Goodman[6]

6. 69-Greg York[9]

7. 39-Kimberly Tyre[2]

8. 26M-Fred Mattox[3]

9. 17E-Blake Edwards[4]

10. 51M-Kevin Cummings[8]

11. 55M-Corey McGehee[11]

A-Main (30 Laps)

1. 1H-Hank Davis[3]

2. 31-Casey Wills[5]

3. 88-Terry Easum[4]

4. 7F-Noah Harris[15]

5. 9$-Kyle Clark[10]

6. 42-Grady Mercer[13]

7. 20S-Sheldon Barksdale[7]

8. 55-Johnny Kent[2]

9. 22M-Rees Moran[1]

10. 22C-Charlie Crumpton[18]

11. 38-Jimmy Forrester[6]

12. 08E-Elizabeth Phillips[8]

13. 29L-Lane Goodman[19]

14. 23A-Travis Ashwood[16]

15. 22T-Frank Taft[12]

16. 12M-Mitchell Barros[17]

17. 5$-Danny Smith[9]

18. 69-Greg York[20]

19. 8R-Ryker Pace[11]

20. (DQ) 50Z-Zach Chappell[14]