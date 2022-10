Poirier Wins Knights of Thunder Feature During the Fall Classic at Humberstone

PORT COLBORNE, Ont. (October 1, 2022) — Jordan Poirier won the Knights of Thunder Sprint Car Series feature during the second night of the Fall Classic at Humberstone Speedway. The victory was Poirier’s fifth of the 2022 season. Friday winner Paulie Colagiovanni, Chuck Hebing, Holly Porter, and Matt Farham rounded out the top five.

Knights of Thunder Sprint Car Series

Humberstone Speedway

Port Colborne, Ontario

Saturday, October 1, 2022

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 1-Holly Porter[1]

2. 45-Nick Sheridan[2]

3. 28-Jordan Poirier[4]

4. 10C-Paulie Colagiovanni[8]

5. 10-Mitch Brown[7]

6. 90-Travis Cunningham[6]

7. 0-Glenn Styres[3]

8. 87X-Shone Evans[5]

9. 19-Allan Downey[9]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 52-Scott Kreutter[1]

2. 45H-Chuck Hebing[3]

3. 7NY-Matt Farnham[4]

4. 11-Jamie Turner[2]

5. 84-Tyler Rand[5]

6. 13-Cory Turner[7]

7. 1 10-Jake Brown[6]

8. 68-Aaron Turkey[8]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 11J-Chris Jones[1]

2. 70M&M-Matt Billings[2]

3. 0DJ-DJ Christie[3]

4. 9-Liam Martin[4]

5. 88H-Josh Hansen[5]

6. 15-Ryan Turner[8]

7. 87-Jason Barney[7]

8. 24-Ben Silliker[6]

A-Main (25 Laps)

1. 28-Jordan Poirier[1]

2. 10C-Paulie Colagiovanni[6]

3. 45H-Chuck Hebing[2]

4. 1-Holly Porter[5]

5. 7NY-Matt Farnham[9]

6. 11J-Chris Jones[3]

7. 70M&M-Matt Billings[7]

8. 10-Mitch Brown[11]

9. 0DJ-DJ Christie[10]

10. 15-Ryan Turner[14]

11. 9-Liam Martin[12]

12. 13-Cory Turner[17]

13. 52-Scott Kreutter[8]

14. 11-Jamie Turner[13]

15. 88H-Josh Hansen[16]

16. 84-Tyler Rand[15]

17. 68-Aaron Turkey[22]

18. 45-Nick Sheridan[4]

19. 0-Glenn Styres[21]

20. 87X-Shone Evans[24]

21. 1 10-Jake Brown[20]

22. 24-Ben Silliker[23]

23. 90-Travis Cunningham[18]

DNS: 87-Jason Barney

DNS: 19-Allan Downey