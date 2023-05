Rankin Wins Opening Night Feature at Butler

QUINCY, Mi. (May 6, 2023) — Tylar Rankin won the feature event on opening night for the 2023 season Saturday at Butler Motor Speedway. Ryan Ruhl, Max Stambaugh, Jason Blonde, and Trey McGranahan rounded out the top five.

Butler Motor Speedway

Quincy, Michigan

Saturday, May 6, 2023

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying Flight #1

1. 10BR-Jason Blonde, 13.211[8]

2. 71H-Max Stambaugh, 13.488[1]

3. 27-Trey McGranahan, 13.533[5]

4. 49T-Gregg Dalman, 14.243[3]

5. 16B-Kyle Locke, 14.646[4]

6. 24-Levi Voyce, 14.718[7]

7. 45-Colton Stepke, 15.004[2]

8. 51-Mark Yearling, 16.234[6]

Qualifying Flight #2

1. 16C-Tylar Rankin, 13.199[6]

2. 19-Jett Mann, 13.503[5]

3. 50YR-Ryan Ruhl, 13.770[2]

4. 20A-Andy Chehowski, 13.921[7]

5. 27K-Zac Broughman, 13.924[1]

6. 17S-Shelby Yeaples, 14.340[8]

7. 21T-Troy Chehowski, 14.343[3]

8. 87-Logan Easterday, 14.380[4]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 71H-Max Stambaugh[3]

2. 27-Trey McGranahan[2]

3. 16B-Kyle Locke[5]

4. 49T-Gregg Dalman[1]

5. 10BR-Jason Blonde[4]

6. 24-Levi Voyce[6]

7. 51-Mark Yearling[8]

8. 45-Colton Stepke[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 16C-Tylar Rankin[4]

2. 50YR-Ryan Ruhl[2]

3. 20A-Andy Chehowski[1]

4. 19-Jett Mann[3]

5. 21T-Troy Chehowski[7]

6. 27K-Zac Broughman[5]

7. 87-Logan Easterday[8]

8. 17S-Shelby Yeaples[6]

A-Main (25 Laps)

1. 16C-Tylar Rankin[2]

2. 50YR-Ryan Ruhl[4]

3. 71H-Max Stambaugh[1]

4. 10BR-Jason Blonde[9]

5. 27-Trey McGranahan[3]

6. 49T-Gregg Dalman[7]

7. 27K-Zac Broughman[12]

8. 20A-Andy Chehowski[6]

9. 87-Logan Easterday[14]

10. 21T-Troy Chehowski[10]

11. 51-Mark Yearling[13]

12. 16B-Kyle Locke[5]

13. 24-Levi Voyce[11]

14. 17S-Shelby Yeaples[16]

DNS: 19-Jett Mann

DNS: 45-Colton Stepke