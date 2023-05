Jadon Rogers Wins at Putnamville

PUTNAMVILLE, Ind. (May 13, 2023) — Jadon Rogers won the non-wing sprint car feature Saturday at Lincoln Park Speedway. Rodgers used his outside front row starting position to drive to his win of the 2023 season. tye Mihocko, Brandon Mattox, Geoff Ensign, and Jesse Vermillion rounded out the top five.

Ethan Barrow won the winged 305 sprint car feature.

Lincoln Park Speedway

Putnamville, Indiana

Saturday, May 13, 2023

Non-Wing 410 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 14-Jadon Rogers[2]

2. 73-Blake Vermillion[1]

3. 28-Brandon Mattox[5]

4. 17G-Geoff Ensign[4]

5. 21B-Ryan Barr[6]

6. 8-Michael Clark[3]

7. 00-Austin Cory[7]

8. 8D-Will Armitage[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 24P-Tye Mihocko[1]

2. 04-Jordan Kinser[3]

3. 24N-Nate McMillin[5]

4. 63-Frank Guerrini[2]

5. 5M-Matthew McDonald[6]

6. 24M-Hunter Maddox[4]

7. 17L-Billy Lawless[7]

8. 99J-Kyle Johnson[8]

9. 81B-Alan Brown[9]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 6C-Mario Clouser[3]

2. 11H-Jack Hoyer[2]

3. 53-Brayden Fox[1]

4. 5-Jesse Vermillion[5]

5. 16-Harley Burns[4]

6. 31-Tim Creech II[6]

7. I1-Ivan Glotzbach[7]

8. 8S-Mark Siciliano[8]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 38P-Seth Parker[2]

2. 2H-Brian Hayden[6]

3. 4R-John Sluss[1]

4. 27-Evan Mosley[5]

5. 99-Alec Sipes[3]

6. 4U-Allen Howard Jr[4]

7. 37-Dave Gross[8]

8. 24-Mason Giddens[7]

B-Main (12 Laps)

1. 16-Harley Burns[3]

2. 99-Alec Sipes[4]

3. I1-Ivan Glotzbach[11]

4. 24M-Hunter Maddox[6]

5. 31-Tim Creech II[7]

6. 5M-Matthew McDonald[2]

7. 8D-Will Armitage[13]

8. 99J-Kyle Johnson[14]

9. 17L-Billy Lawless[10]

10. 8-Michael Clark[5]

11. 37-Dave Gross[12]

12. 8S-Mark Siciliano[15]

13. 4U-Allen Howard Jr[8]

14. 81B-Alan Brown[17]

15. 00-Austin Cory[9]

16. 24-Mason Giddens[16]

17. 21B-Ryan Barr[1]

A-Main (25 Laps)

1. 14-Jadon Rogers[2]

2. 24P-Tye Mihocko[1]

3. 28-Brandon Mattox[9]

4. 17G-Geoff Ensign[13]

5. 5-Jesse Vermillion[15]

6. 6C-Mario Clouser[3]

7. 73-Blake Vermillion[5]

8. 99-Alec Sipes[18]

9. 2H-Brian Hayden[8]

10. 16-Harley Burns[17]

11. 63-Frank Guerrini[14]

12. I1-Ivan Glotzbach[19]

13. 24N-Nate McMillin[10]

14. 4R-John Sluss[12]

15. 53-Brayden Fox[11]

16. 11H-Jack Hoyer[7]

17. 24M-Hunter Maddox[20]

18. 38P-Seth Parker[4]

19. 27-Evan Mosley[16]

20. 04-Jordan Kinser[6]

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 37G-Max Guilford[6]

2. 83-Carson Dillion[2]

3. 11M-Kayla Martin[3]

4. I1-Ivan Glotzbach[5]

5. 39-Justin Mathews[4]

6. 37-Bryce Norris[1]

7. 88-Charlie Stines[8]

8. 22-Schuyler Nahre[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 22H-Rod Henning[4]

2. 51-Chase Baker[6]

3. 5-Terry Arthur[2]

4. 24X-Levi Winget[5]

5. 36M-Barry Miller[7]

6. 45-Eric Perrott[3]

7. 64S-Blake Sholders[1]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 14-Ethan Barrow[2]

2. 23-John Paynter Jr[4]

3. 67B-Dillan Baldwin[1]

4. 26-Keith Langley[6]

5. 14N-Kevin Newton[3]

6. 14C-Logan Anderson[5]

7. 13-Tyson Lady[7]

A-Main (20 Laps)

1. 14-Ethan Barrow[3]

2. 67B-Dillan Baldwin[9]

3. 83-Carson Dillion[4]

4. 22H-Rod Henning[1]

5. I1-Ivan Glotzbach[10]

6. 37-Bryce Norris[16]

7. 23-John Paynter Jr[6]

8. 51-Chase Baker[5]

9. 24X-Levi Winget[11]

10. 11M-Kayla Martin[7]

11. 39-Justin Mathews[13]

12. 26-Keith Langley[12]

13. 14C-Logan Anderson[18]

14. 5-Terry Arthur[8]

15. 45-Eric Perrott[17]

16. 14N-Kevin Newton[15]

17. 88-Charlie Stines[19]

18. 64S-Blake Sholders[20]

19. 36M-Barry Miller[14]

20. 22-Schuyler Nahre[22]

21. 13-Tyson Lady[21]

22. 37G-Max Guilford[2]