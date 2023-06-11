Brady Short Wins MSCS Feature at Circle City

INDIANPOLIS, Ind. (June 10, 2023) — Brady Short won the Midwest Sprint Car Series feature Saturday at Circle City Raceway. Aric Gentry, Robert Ballou, Eddie Tafoya Jr, and Trey Osborne rounded out the top five.
Midwest Sprint Touring Series
Circle City Raceway
Indianapolis, Indiana
Saturday, June 10, 2023
Qualifying Clight A:
1. 10-Aric Gentry, 00:12.925[9]
2. 76-JJ Hughes, 00:12.951[1]
3. 12-Robert Ballou, 00:13.061[3]
4. 36-Collin Ambrose, 00:13.262[4]
5. 87-Tony Helton, 00:13.600[6]
6. 21S-Bryar Schroeter, 00:13.959[7]
7. 18S-Aidan Salisbury, 00:13.965[5]
8. 7T-Joey Vallone, 00:14.732[10]
9. 5K-Kayla Roell, 00:15.847[8]
10. 7S-Sam Scott, 00:59.847[2]
Qualifying Flight B:
1. 81G-Rylan Gray, 00:12.360[8]
2. 61M-Brady Short, 00:12.458[2]
3. 27-Evan Mosley, 00:12.705[4]
4. 4B-Donny Brackett, 00:12.987[5]
5. 26-Pat Giddens, 00:13.306[7]
6. 86-Andy Bradley, 00:13.307[10]
7. 51T-Eddie Tafoya Jr, 00:13.346[3]
8. 67-Tyler Miller, 00:13.928[1]
9. 7-Bobby Logan, 00:15.313[9]
10. 41-Jim Shelton, 00:59.313[6]
Qualifying Flight C:
1. 36D-Dave Darland, 00:12.624[4]
2. 10G-Gabriel Gilbert, 00:12.755[5]
3. 5M-Matt McDonald, 00:12.817[3]
4. 6T-Trey Osborne, 00:12.853[1]
5. 33-Jake Scott, 00:12.947[9]
6. 56-Mitchell Davis, 00:13.176[2]
7. 2-Steve Thomas, 00:13.758[8]
8. 7V-Eddie Vancil, 00:13.902[7]
9. 77FR-Ryan Thomas, 00:14.277[6]
Heat Race #1 (8 Laps):
1. 12-Robert Ballou[2]
2. 10-Aric Gentry[4]
3. 76-JJ Hughes[3]
4. 5K-Kayla Roell[9]
5. 36-Collin Ambrose[1]
6. 18S-Aidan Salisbury[7]
7. 21S-Bryar Schroeter[6]
8. 7S-Sam Scott[10]
9. 87-Tony Helton[5]
10. 7T-Joey Vallone[8]
Heat Race #2 (8 Laps):
1. 61M-Brady Short[3]
2. 81G-Rylan Gray[4]
3. 27-Evan Mosley[2]
4. 51T-Eddie Tafoya Jr[7]
5. 26-Pat Giddens[5]
6. 67-Tyler Miller[8]
7. 7-Bobby Logan[9]
8. 41-Jim Shelton[10]
9. 4B-Donny Brackett[1]
10. 86-Andy Bradley[6]
Heat Race #3 (8 Laps):
1. 6T-Trey Osborne[1]
2. 5M-Matt McDonald[2]
3. 36D-Dave Darland[4]
4. 56-Mitchell Davis[6]
5. 33-Jake Scott[5]
6. 10G-Gabriel Gilbert[3]
7. 77FR-Ryan Thomas[9]
8. 2-Steve Thomas[7]
9. 7V-Eddie Vancil[8]
B-Main (12 Laps):
1. 18S-Aidan Salisbury[1]
2. 10G-Gabriel Gilbert[3]
3. 77FR-Ryan Thomas[6]
4. 7S-Sam Scott[7]
5. 67-Tyler Miller[2]
6. 7V-Eddie Vancil[12]
7. 87-Tony Helton[10]
8. 2-Steve Thomas[9]
9. 7T-Joey Vallone[13]
10. 21S-Bryar Schroeter[4]
11. 7-Bobby Logan[5]
12. 41-Jim Shelton[8]
A Feature 1 (25 Laps):
1. 61M-Brady Short[5]
2. 10-Aric Gentry[3]
3. 12-Robert Ballou[6]
4. 51T-Eddie Tafoya Jr[11]
5. 6T-Trey Osborne[4]
6. 36D-Dave Darland[9]
7. 5M-Matt McDonald[1]
8. 36-Collin Ambrose[13]
9. 81G-Rylan Gray[2]
10. 5K-Kayla Roell[10]
11. 33-Jake Scott[15]
12. 18S-Aidan Salisbury[16]
13. 77FR-Ryan Thomas[18]
14. 56-Mitchell Davis[12]
15. 26-Pat Giddens[14]
16. 10G-Gabriel Gilbert[17]
17. 27-Evan Mosley[8]
18. 7S-Sam Scott[19]
19. 7V-Eddie Vancil[21]
20. 67-Tyler Miller[20]
21. 76-JJ Hughes[7]