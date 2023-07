Brown, Randall, and Mayberry win at Knoxville

KNOXVILLE, Iowa (July 8, 2023) — For the 64th time in his career Brian Brown pulled into victory lane at the Knoxville Raceway after winning the 410 sprint car feature event on Saturday. Brown took the lead from Lynton Jeffrey on lap eight and dominated the remainder of the 25-lap affair. Davey Heskin, Lynton Jeffrey, Austin McCarl, and Aaron Reutzel rounded out the top five.

Chase Randall won the 360 sprint car feature while Mike Mayberry won the pro sprint main event.

Knoxville Raceway

Knoxville, Iowa

Saturday, July 8, 2023

Winged 410 Sprint Cars

410 Qualifying

1. 21-Brian Brown, 15.966[30]

2. 8-Aaron Reutzel, 16.154[20]

3. 15H-Sam Hafertepe Jr, 16.171[22]

4. 88-Austin McCarl, 16.221[29]

5. 2M-Davey Heskin, 16.234[12]

6. 11-Cory Eliason, 16.294[11]

7. 1-Justin Henderson, 16.325[5]

8. 19-Ayrton Gennetten, 16.327[19]

9. 83JR-Michael Kofoid, 16.376[32]

10. 2-Lynton Jeffrey, 16.407[28]

11. 3P-Sawyer Phillips, 16.428[13]

12. 24W-Garet Williamson, 16.457[16]

13. 17AU-Jamie Veal, 16.524[15]

14. 2KS-Chase Randall, 16.550[26]

15. 2I-Ian Madsen, 16.579[14]

16. 24T-Christopher Thram, 16.648[17]

17. 7W-Dustin Selvage, 16.653[6]

18. 52-Blake Hahn, 16.670[27]

19. 5T-Ryan Timms, 16.681[9]

20. 7TAZ-Tasker Phillips, 16.682[25]

21. 25-Lachlan McHugh, 16.744[4]

22. 20-AJ Moeller, 16.765[10]

23. 101-Cody Maroske, 16.808[21]

24. 22-Riley Goodno, 16.828[23]

25. 51B-Joe B Miller, 17.169[31]

26. 56-Joe Simbro, 17.200[2]

27. 77-Geoff Dodge, 17.238[24]

28. G5-Gage Pulkrabek, 17.534[18]

29. 6B-Clint Garner, 17.624[3]

30. 15JR-Cole Mincer, 17.969[8]

31. 9H-Landon Hansen, 18.122[7]

32. 36A-Eddie Lumbar, 18.548[1]

410 Heat Race #1 (8 Laps)

1. 25-Lachlan McHugh[1]

2. 21-Brian Brown[6]

3. 2M-Davey Heskin[5]

4. 17AU-Jamie Veal[3]

5. 83JR-Michael Kofoid[4]

6. 7W-Dustin Selvage[2]

7. 6B-Clint Garner[8]

8. 51B-Joe B Miller[7]

410 Heat Race #2 (8 Laps)

1. 52-Blake Hahn[2]

2. 2-Lynton Jeffrey[4]

3. 20-AJ Moeller[1]

4. 11-Cory Eliason[5]

5. 8-Aaron Reutzel[6]

6. 2KS-Chase Randall[3]

7. 56-Joe Simbro[7]

8. 15JR-Cole Mincer[8]

410 Heat Race #3 (8 Laps)

1. 3P-Sawyer Phillips[4]

2. 2I-Ian Madsen[3]

3. 1-Justin Henderson[5]

4. 5T-Ryan Timms[2]

5. 77-Geoff Dodge[7]

6. 101-Cody Maroske[1]

7. 15H-Sam Hafertepe Jr[6]

8. 9H-Landon Hansen[8]

410 Heat Race #4 (8 Laps)

1. 7TAZ-Tasker Phillips[2]

2. 22-Riley Goodno[1]

3. 24W-Garet Williamson[4]

4. 88-Austin McCarl[6]

5. 19-Ayrton Gennetten[5]

6. 24T-Christopher Thram[3]

7. G5-Gage Pulkrabek[7]

8. 36A-Eddie Lumbar[8]

410 B-Main (12 Laps)

1. 2KS-Chase Randall[1]

2. 7W-Dustin Selvage[3]

3. 24T-Christopher Thram[2]

4. 77-Geoff Dodge[7]

5. 56-Joe Simbro[6]

6. 51B-Joe B Miller[5]

7. 15JR-Cole Mincer[10]

8. 36A-Eddie Lumbar[12]

9. G5-Gage Pulkrabek[8]

10. 6B-Clint Garner[9]

11. 101-Cody Maroske[4]

DNS: 9H-Landon Hansen

410 A-Main (25 Laps)

1. 21-Brian Brown[8]

2. 2M-Davey Heskin[6]

3. 2-Lynton Jeffrey[1]

4. 88-Austin McCarl[5]

5. 8-Aaron Reutzel[7]

6. 11-Cory Eliason[3]

7. 15H-Sam Hafertepe Jr[9]

8. 1-Justin Henderson[4]

9. 83JR-Michael Kofoid[11]

10. 2I-Ian Madsen[13]

11. 3P-Sawyer Phillips[2]

12. 7TAZ-Tasker Phillips[15]

13. 2KS-Chase Randall[21]

14. 19-Ayrton Gennetten[10]

15. 17AU-Jamie Veal[17]

16. 25-Lachlan McHugh[16]

17. 24T-Christopher Thram[23]

18. 5T-Ryan Timms[19]

19. 22-Riley Goodno[18]

20. 7W-Dustin Selvage[22]

21. 52-Blake Hahn[14]

22. 77-Geoff Dodge[24]

23. 20-AJ Moeller[20]

24. 24W-Garet Williamson[12]

Winged 360 Sprint Cars

360 Qualifying Flight A

1. 3P-Sawyer Phillips, 16.178[4]

2. 4W-Jamie Ball, 16.319[21]

3. 40-Clint Garner, 16.482[5]

4. 21-Gunner Ramey, 16.645[2]

5. 2M-Davey Heskin, 16.649[23]

6. 22X-Riley Goodno, 16.654[1]

7. 83-Austin Miller, 16.721[11]

8. 4-Cameron Martin, 16.756[9]

9. 1E-Josh Higday, 16.803[7]

10. 44-Chris Martin, 16.812[8]

11. 8H-Jacob Hughes, 16.824[6]

12. 87J-Jace Park, 16.832[16]

13. 98P-Miles Paulus, 16.845[22]

14. 7B-Ben Brown, 16.989[15]

15. 86-Timothy Smith, 17.050[10]

16. 20I-Kelsey Ivy, 17.080[3]

17. 6A-Alex Vande Voort, 17.109[17]

18. B29-Joe Beaver, 17.153[13]

19. 76-Nathan Mills, 17.169[19]

20. 55B-Chase Brown, 17.264[12]

21. 14-Aidan Zoutte, 17.413[20]

22. 33-Alan Zoutte, 17.495[14]

23. 1A-John Anderson, 17.502[18]

360 Qualifying Flight B

1. 17-Tyler Groenendyk, 16.594[18]

2. 24W-Garet Williamson, 16.610[19]

3. 9-Chase Randall, 16.610[17]

4. 9G-Ryan Giles, 16.674[7]

5. 24-Terry McCarl, 16.676[9]

6. 1K-Kelby Watt, 16.768[15]

7. 01-Sammy Swindell, 16.768[8]

8. 6-Dustin Selvage, 16.904[1]

9. 84-Scott Bogucki, 16.937[10]

10. 22-Ryan Leavitt, 16.960[3]

11. 7TAZ-Tasker Phillips, 17.011[11]

12. 99-Tony Rost, 17.062[2]

13. 5M-Collin Moyle, 17.087[14]

14. 7A-Jack Anderson, 17.110[12]

15. 4G-Cole Garner, 17.281[23]

16. 77X-Alex Hill, 17.312[5]

17. 8M-Kade Morton, 17.757[21]

18. 5-Javen Ostermann, 17.949[13]

19. 41D-Dan Henning, 18.087[16]

20. 8X-Micah Slendy, 18.152[6]

21. 5D-Grae Anderson, 18.306[4]

22. 17N-Nathan Anderson, 19.430[20]

23. T4-Tyler Graves, 19.757[22]

360 Heat Race #1 (7 Laps)

1. 1E-Josh Higday[2]

2. 2M-Davey Heskin[4]

3. 40-Clint Garner[5]

4. 3P-Sawyer Phillips[6]

5. 8H-Jacob Hughes[1]

6. 98P-Miles Paulus[7]

7. 6A-Alex Vande Voort[9]

8. 83-Austin Miller[3]

9. 76-Nathan Mills[10]

10. 14-Aidan Zoutte[11]

11. 1A-John Anderson[12]

12. 86-Timothy Smith[8]

360 Heat Race #2 (7 Laps)

1. 44-Chris Martin[2]

2. 87J-Jace Park[1]

3. 22X-Riley Goodno[4]

4. 4W-Jamie Ball[6]

5. 4-Cameron Martin[3]

6. 21-Gunner Ramey[5]

7. 7B-Ben Brown[7]

8. B29-Joe Beaver[9]

9. 20I-Kelsey Ivy[8]

10. 55B-Chase Brown[10]

11. 33-Alan Zoutte[11]

360 Heat Race #3 (7 Laps)

1. 7TAZ-Tasker Phillips[1]

2. 9-Chase Randall[5]

3. 01-Sammy Swindell[3]

4. 84-Scott Bogucki[2]

5. 17-Tyler Groenendyk[6]

6. 8M-Kade Morton[9]

7. 4G-Cole Garner[8]

8. 41D-Dan Henning[10]

9. 5D-Grae Anderson[11]

10. 17N-Nathan Anderson[12]

11. 24-Terry McCarl[4]

12. 5M-Collin Moyle[7]

360 Heat Race #4 (7 Laps)

1. 22-Ryan Leavitt[2]

2. 99-Tony Rost[1]

3. 24W-Garet Williamson[6]

4. 1K-Kelby Watt[4]

5. 77X-Alex Hill[8]

6. 9G-Ryan Giles[5]

7. 6-Dustin Selvage[3]

8. 7A-Jack Anderson[7]

9. 5-Javen Ostermann[9]

10. 8X-Micah Slendy[10]

11. T4-Tyler Graves[11]

360 B-Main #1 (12 Laps)

1. 7B-Ben Brown[4]

2. 98P-Miles Paulus[3]

3. 8H-Jacob Hughes[2]

4. B29-Joe Beaver[8]

5. 83-Austin Miller[1]

6. 20I-Kelsey Ivy[6]

7. 6A-Alex Vande Voort[7]

8. 86-Timothy Smith[5]

9. 76-Nathan Mills[9]

10. 33-Alan Zoutte[12]

11. 14-Aidan Zoutte[11]

12. 55B-Chase Brown[10]

13. 1A-John Anderson[13]

360 B-Main #2 (12 Laps)

1. 7A-Jack Anderson[3]

2. 6-Dustin Selvage[2]

3. 8M-Kade Morton[6]

4. 77X-Alex Hill[5]

5. 8X-Micah Slendy[9]

6. 4G-Cole Garner[4]

7. 41D-Dan Henning[8]

8. 5-Javen Ostermann[7]

9. T4-Tyler Graves[11]

10. 5D-Grae Anderson[10]

11. 17N-Nathan Anderson[12]

DNS: 24-Terry McCarl

360 A-Main (20 Laps)

1. 9-Chase Randall[7]

2. 2M-Davey Heskin[2]

3. 4W-Jamie Ball[4]

4. 01-Sammy Swindell[1]

5. 22X-Riley Goodno[9]

6. 22-Ryan Leavitt[10]

7. 84-Scott Bogucki[18]

8. 3P-Sawyer Phillips[8]

9. 1K-Kelby Watt[12]

10. 7TAZ-Tasker Phillips[14]

11. 9G-Ryan Giles[16]

12. 44-Chris Martin[13]

13. 17-Tyler Groenendyk[3]

14. 6-Dustin Selvage[24]

15. 98P-Miles Paulus[23]

16. 1E-Josh Higday[11]

17. 21-Gunner Ramey[15]

18. 4-Cameron Martin[19]

19. 99-Tony Rost[20]

20. 87J-Jace Park[17]

21. 7B-Ben Brown[21]

22. 7A-Jack Anderson[22]

23. 40-Clint Garner[6]

24. 24W-Garet Williamson[5]

Winged Pro Sprints

Pro Sprints Heat Race #1 (6 Laps)

1. 02S-Josh Jones[1]

2. 24-Kade Higday[2]

3. 99-Matthew Stelzer[4]

4. 8J-AJ Johnson[3]

5. 14J-Mike Johnston[7]

6. 3TJ-Joel Thorpe[8]

7. 12P-Ryan Navratil[5]

8. 17-Matt Allen[6]

Pro Sprints Heat Race #2 (6 Laps)

1. 71-Brandon Worthington[4]

2. 55-Toby Mosher[1]

3. 88-J Kinder[3]

4. 26-Chase Young[6]

5. 41-Jeff Wilke[2]

6. 0-Mike Mayberry[5]

7. 2-Casey Friedrichsen[7]

8. 8-William Kline[8]

Pro Sprints Qualifying

1. 17-Matt Allen, 18.097[9]

2. 26-Chase Young, 18.118[11]

3. 12P-Ryan Navratil, 18.189[7]

4. 0-Mike Mayberry, 18.214[14]

5. 99-Matthew Stelzer, 18.275[4]

6. 71-Brandon Worthington, 18.302[10]

7. 8J-AJ Johnson, 18.317[3]

8. 88-J Kinder, 18.329[15]

9. 24-Kade Higday, 18.342[8]

10. 41-Jeff Wilke, 18.421[13]

11. 02S-Josh Jones, 18.722[12]

12. 55-Toby Mosher, 18.822[2]

13. 14J-Mike Johnston, 18.879[1]

14. 2-Casey Friedrichsen, 19.099[16]

15. 3TJ-Joel Thorpe, 19.277[5]

16. 8-William Kline, 19.551[6]

Pro Sprints A-Main (18 Laps)

1. 0-Mike Mayberry[1]

2. 26-Chase Young[7]

3. 24-Kade Higday[5]

4. 17-Matt Allen[2]

5. 71-Brandon Worthington[8]

6. 55-Toby Mosher[11]

7. 2-Casey Friedrichsen[15]

8. 99-Matthew Stelzer[6]

9. 8J-AJ Johnson[9]

10. 12P-Ryan Navratil[10]

11. 3TJ-Joel Thorpe[14]

12. 14J-Mike Johnston[13]

13. 41-Jeff Wilke[12]

14. 8-William Kline[16]

15. 02S-Josh Jones[3]

DNS: 88-J Kinder