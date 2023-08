Daggett and Lewis Win at Tri-City

AUBURN, Mi. (August 4, 2023) — Dustin Daggett and Ricky Lewis won the feature events Friday at Tri-City Motor Speedway Friday night with the Great Lakes Super Sprints and Great Lakes Traditional Sprints respectively.

The win was Daggett first of the 2023 season holding off Adam Carberry for the victory. Max Stambaugh, Jason Blonde, and Gregg Dalman rounded out the top five.

Lewis held off Brian Ruhlman for the GLTS victory. Joe Irwin from 10th starting spot, Jason Ferguson from 8th, and Mike Moore rounded out the top five.

Tri-City Motor Speedway

Auburn, Michigan

Friday, August 4, 2023

Great Lakes Super Sprints

Qualifying

1. 49T-Gregg Dalman, 11.102[5]

2. 71H-Max Stambaugh, 11.173[16]

3. 27-Brad Lamberson, 11.251[13]

4. 47-Adam Carberry, 11.320[2]

5. 14H-Ryan Ruhl, 11.338[1]

6. 7C-Phil Gressman, 11.349[17]

7. 10BR-Jason Blonde, 11.428[6]

8. 10S-Jay Steinebach, 11.541[3]

9. 85-Dustin Daggett, 11.558[4]

10. 86-Keith Sheffer Jr, 11.570[9]

11. 14-Kyle Poortenga, 11.745[7]

12. 27K-Zac Broughman, 11.796[10]

13. 07-Shane Simmons, 11.818[11]

14. 21T-Troy Chehowski, 11.954[18]

15. 88N-Frank Neill, 12.247[8]

16. 16-Gary Fritts, 12.316[14]

17. 67-Kevin Martens, 13.101[15]

18. 3A-Mike Astrauskas, 14.519[12]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 47-Adam Carberry[3]

2. 49T-Gregg Dalman[4]

3. 10BR-Jason Blonde[2]

4. 86-Keith Sheffer Jr[1]

5. 07-Shane Simmons[5]

6. 16-Gary Fritts[6]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 10S-Jay Steinebach[2]

2. 71H-Max Stambaugh[4]

3. 14-Kyle Poortenga[1]

4. 14H-Ryan Ruhl[3]

5. 21T-Troy Chehowski[5]

6. 67-Kevin Martens[6]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 7C-Phil Gressman[3]

2. 85-Dustin Daggett[2]

3. 27-Brad Lamberson[4]

4. 3A-Mike Astrauskas[6]

5. 27K-Zac Broughman[1]

6. 88N-Frank Neill[5]

A-Main (25 Laps)

1. 85-Dustin Daggett[1]

2. 47-Adam Carberry[2]

3. 71H-Max Stambaugh[6]

4. 10BR-Jason Blonde[8]

5. 49T-Gregg Dalman[5]

6. 14H-Ryan Ruhl[11]

7. 27-Brad Lamberson[7]

8. 21T-Troy Chehowski[14]

9. 10S-Jay Steinebach[3]

10. 86-Keith Sheffer Jr[10]

11. 88N-Frank Neill[18]

12. 27K-Zac Broughman[15]

13. 14-Kyle Poortenga[9]

14. 3A-Mike Astrauskas[12]

15. 07-Shane Simmons[13]

16. 67-Kevin Martens[17]

17. 16-Gary Fritts[16]

18. 7C-Phil Gressman[4]

Great Lakes Traditional Sprints

Qualifying

1. 49-Brian Ruhlman, 12.650[9]

2. 41L-Ricky Lewis, 12.673[4]

3. 0-Steve Irwin, 12.763[10]

4. 85-Dustin Daggett, 12.839[3]

5. 25-Max Frank, 12.982[12]

6. 00-Joe Irwin, 13.188[8]

7. 10S-Jay Steinebach, 13.230[13]

8. 5M-Mike Moore, 13.241[2]

9. 3A-Mike Astrauskas, 13.320[6]

10. 33-Jason Ferguson, 13.544[14]

11. 9-Gary Hayward, 13.779[11]

12. 2T-Ralph Brakenberry, 14.166[1]

13. 56-Mark Irwin, 14.473[5]

14. 23-Tank Brakenberry, 14.611[7]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 49-Brian Ruhlman[4]

2. 10S-Jay Steinebach[1]

3. 0-Steve Irwin[3]

4. 25-Max Frank[2]

5. 3A-Mike Astrauskas[5]

6. 9-Gary Hayward[6]

7. 56-Mark Irwin[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 41L-Ricky Lewis[4]

2. 85-Dustin Daggett[3]

3. 5M-Mike Moore[1]

4. 33-Jason Ferguson[5]

5. 00-Joe Irwin[2]

6. 2T-Ralph Brakenberry[6]

7. 23-Tank Brakenberry[7]

A-Main (25 Laps)

1. 41L-Ricky Lewis[3]

2. 49-Brian Ruhlman[4]

3. 00-Joe Irwin[10]

4. 33-Jason Ferguson[8]

5. 5M-Mike Moore[1]

6. 10S-Jay Steinebach[6]

7. 86-Keith Sheffer Jr[15]

8. 3A-Mike Astrauskas[9]

9. 0-Steve Irwin[2]

10. 9-Gary Hayward[11]

11. 56-Mark Irwin[13]

12. 23-Tank Brakenberry[14]

13. 2T-Ralph Brakenberry[12]

14. 85-Dustin Daggett[5]

15. 25-Max Frank[7]