Charles Davis Jr. Grabs Cocopah USAC/CRA Checkers

Cocopah Speedway – Somerton, Arizona (3-23-24)- Charles Davis Jr. captured the rain shortened USAC/CRA feature at Cococpah Speedway Saturday night. Following Davis was Ricky Lewis, R.J. Johnson, Matt Westfall and A.J. Bender.

AVANTI WINDOWS & DOORS USAC/CRA SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: March 23, 2024 – Cocopah Speedway – Somerton, Arizona

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Tommy Malcolm, 5X, Napier-16.766; 2. Logan Williams, 5W, McCarthy-16.868; 3. A.J. Bender, 21, Bender-16.877; 4. Matt Westfall, 11C, Turner/Wheeler-16.900; 5. R.J. Johnson, 51, Johnson-16.926; 6. Charles Davis Jr., 47, Davis-16.936; 7. Grant Sexton, 22, Sexton-17.060; 8. Ricky Lewis, 41, Lewis-17.156; 9. Logan Calderwood, 73, Ford-17.180; 10. Verne Sweeney, 98, Guerrero-17.209; 11. Austin Williams, 17W, Dunkel-17.247; 12. Brody Roa, 2, Yeley-17.276; 13. Austin Grabowski, 72, Grabowski-17.313; 14. Eddie Tafoya Jr., 51T, Tafoya-17.364; 15. Brent Sexton, 44S, Sexton-18.168; 16. Elexa Herrera, 5E, Herrera-18.822; 17. David Gasper, 73X, Ford-NT.

FLOWDYNAMICS INCORPORATED / SEXTON FIRE PROTECTION / BILLSJERKY.NET FIRST HEAT: (10 laps) 1. Austin Williams, 2. R.J. Johnson, 3. A.J. Bender, 4. Austin Grabowski, 5. Logan Calderwood, 6. Grant Sexton, 7. Brent Sexton, 8. Tommy Malcolm. NT.

FACTORY WRAPS / WC FRIEND COMPANY / IN MEMORY OF JIM & CHET GARDNER SECOND HEAT: (10 laps) 1. Ricky Lewis, 2. Logan Williams, 3. Charles Davis Jr., 4. Matt Westfall, 5. Eddie Tafoya Jr., 6. Verne Sweeney, 7. David Gasper, 8. Elexa Herrera, 9. Brody Roa. NT.

FEATURE: (20 laps, With Starting Positions) 1. Charles Davis Jr. (2), 2. Ricky Lewis (1), 3. R.J. Johnson (3), 4. Matt Westfall (4), 5. A.J. Bender (5), 6. Logan Williams (6), 7. Tommy Malcolm (7), 8. Logan Calderwood (9), 9. Austin Grabowski (12), 10. Verne Sweeney (10), 11. David Gasper (16), 12. Eddie Tafoya Jr. (13), 13. Austin Williams (11), 14. Brent Sexton (14), 15. Elexa Herrera (15), 16. Grant Sexton (8). NT.

**Austin Williams flipped during lap 20 of the feature. Race was called after 20 laps due to rain.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-3 Ricky Lewis, Laps 4-20 Charles Davis Jr.,

IN MEMORY OF JIM & CHET GARDNER HARD CHARGER: David Gasper (16 to 11)

NEW AVANTI WINDOWS & DOORS USAC/CRA SPRINT CAR POINTS:

NEXT AVANTI WINDOWS & DOORS USAC/CRA SPRINT CAR RACE: April 6 – Mohave Valley Raceway – Mohave Valley, Arizona