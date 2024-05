Danny Dietrich Pockets $76,500 at Bob Weikert Memorial

Port Royal, Pa (May 26,2024)- Danny Dietrich bested a 53 car field in front of a crowd that wildly approved his win during the 40 lap High Limit “Bob Weikert Memorial” at Port Royal Speedway Sunday night.

Devon Borden led the early going until Tyler Courtney chased him down and took over. Behind Courtney, Dietrich and Anthony Macri were waging war for second position as they gradually closed in behind the leader. Dietrich took the lead on lap 30 and was looking good until a late caution put “Sunshine” on the leader’s bumper. Rico Abreu was coming and battled Courtney, which enabled Dietrich to stretch his lead as Dietrich, driving a “29” replica paint scheme, took the checkers for the popular win.

Rounding out the top five behind Dietrich was Tyler Courtney, Rico Abreu, Anthony Macri and Parker Price Miller.

Kubota A Feature (40 Laps): 1. 29-Danny Dietrich[3]; 2. 7BC-Tyler Courtney[4]; 3. 24-Rico Abreu[8]; 4. 39M-Anthony Macri[7]; 5. 9P-Parker Price Miller[5]; 6. 19-Brent Marks[19]; 7. 2-David Gravel[11]; 8. 1Z-Chase Dietz[17]; 9. 69K-Logan Wagner[9]; 10. 1S-Logan Schuchart[2]; 11. 55W-Mike Wagner[22]; 12. 8-Cory Eliason[23]; 13. 5C-Dylan Cisney[26]; 14. 83-James McFadden[6]; 15. 3Z-Brock Zearfoss[24]; 16. 13-Justin Peck[20]; 17. 21-Brian Brown[10]; 18. 49-Brad Sweet[18]; 19. 77-Michael Walter[28]; 20. 55-Chris Windom[27]; 21. 14-Corey Day[16]; 22. 9-Kasey Kahne[13]; 23. 88-Tanner Thorson[25]; 24. 23-Devon Borden[1]; 25. 26-Zeb Wise[12]; 26. 35-Austin Bishop[15]; 27. 5-Spencer Bayston[14]; 28. 42-Sye Lynch[21]

B Feature (12 Laps): 1. 42-Sye Lynch[1]; 2. 55W-Mike Wagner[4]; 3. 8-Cory Eliason[3]; 4. 3Z-Brock Zearfoss[2]; 5. 5W-Lucas Wolfe[5]; 6. 12-Lance Dewease[17]; 7. 77-Michael Walter[10]; 8. 12H-Blane Heimbach[8]; 9. 35K-Jake Karklin[9]; 10. 5C-Dylan Cisney[13]; 11. 11-TJ Stutts[14]; 12. 33H-Derek Hauck[7]; 13. 91-Kyle Reinhardt[11]; 14. 33-Gerard McIntyre Jr[16]; 15. 1-Brenham Crouch[19]; 16. 55-Chris Windom[20]; 17. 17B-Steve Buckwalter[18]; 18. 1A-Jacob Allen[6]; 19. 45-Jeff Halligan[12]; 20. 51-Freddie Rahmer[15]

C Feature (10 Laps): 1. 12-Lance Dewease[1]; 2. 17B-Steve Buckwalter[4]; 3. 1-Brenham Crouch[2]; 4. 55-Chris Windom[8]; 5. 66-Ryan Newton[3]; 6. 47K-Kody Lehman[7]; 7. 88-Tanner Thorson[11]; 8. 5T-Ryan Timms[12]; 9. 99-Devin Adams[6]; 10. 33W-Mark Smith[10]; 11. 17-Dylan Norris[13]; 12. 55M-Domenic Melair[9]; 13. 39-Callum Williamson[5]; 14. 97-Brie Hershey[15]; 15. 23M-Michael Millard[16]; 16. 67-Justin Whittall[17]; 17. 27S-Robbie Kendall[14]

TJ Forged Heat 1 (8 Laps): 1. 9-Kasey Kahne[2]; 2. 39M-Anthony Macri[3]; 3. 1S-Logan Schuchart[4]; 4. 69K-Logan Wagner[5]; 5. 5C-Dylan Cisney[6]; 6. 66-Ryan Newton[7]; 7. 51-Freddie Rahmer[1]

DMI Heat 2 (8 Laps): 1. 29-Danny Dietrich[4]; 2. 83-James McFadden[6]; 3. 8-Cory Eliason[3]; 4. 33H-Derek Hauck[2]; 5. 26-Zeb Wise[5]; 6. 11-TJ Stutts[1]; 7. 33W-Mark Smith[9]; 8. 55M-Domenic Melair[8]; 9. 55-Chris Windom[7]

BR Motorsports Heat 3 (8 Laps): 1. 1A-Jacob Allen[1]; 2. 13-Justin Peck[3]; 3. 5-Spencer Bayston[4]; 4. 12H-Blane Heimbach[2]; 5. 21-Brian Brown[6]; 6. 49-Brad Sweet[5]; 7. 47K-Kody Lehman[8]; 8. 39-Callum Williamson[7]; 9. 97-Brie Hershey[9]

Winters Performance Heat 4 (8 Laps): 1. 5W-Lucas Wolfe[1]; 2. 7BC-Tyler Courtney[5]; 3. 14-Corey Day[3]; 4. 9P-Parker Price Miller[4]; 5. 99-Devin Adams[8]; 6. 33-Gerard McIntyre Jr[6]; 7. 77-Michael Walter[2]; 8. 88-Tanner Thorson[7]

FK Rod Ends Heat 5 (8 Laps): 1. 55W-Mike Wagner[2]; 2. 42-Sye Lynch[3]; 3. 91-Kyle Reinhardt[1]; 4. 3Z-Brock Zearfoss[4]; 5. 35-Austin Bishop[5]; 6. 23-Devon Borden[6]; 7. 17B-Steve Buckwalter[7]; 8. 5T-Ryan Timms[8]; 9. 23M-Michael Millard[9]

RotoRooter Heat 6 (8 Laps): 1. 1Z-Chase Dietz[3]; 2. 2-David Gravel[4]; 3. 35K-Jake Karklin[2]; 4. 24-Rico Abreu[6]; 5. 19-Brent Marks[5]; 6. 12-Lance Dewease[7]; 7. 1-Brenham Crouch[1]; 8. 17-Dylan Norris[8]

Capital Custom Trailers Qualifying: 1. 69K-Logan Wagner, 00:16.866[6]; 2. 83-James McFadden, 00:16.909[2]; 3. 21-Brian Brown, 00:16.922[5]; 4. 7BC-Tyler Courtney, 00:16.931[23]; 5. 23-Devon Borden, 00:16.985[19]; 6. 24-Rico Abreu, 00:17.007[3]; 7. 1S-Logan Schuchart, 00:17.030[30]; 8. 26-Zeb Wise, 00:17.102[15]; 9. 49-Brad Sweet, 00:17.116[46]; 10. 9P-Parker Price Miller, 00:17.126[34]; 11. 35-Austin Bishop, 00:17.155[7]; 12. 19-Brent Marks, 00:17.188[11]; 13. 39M-Anthony Macri, 00:17.274[27]; 14. 29-Danny Dietrich, 00:17.274[26]; 15. 5-Spencer Bayston, 00:17.341[21]; 16. 14-Corey Day, 00:17.342[42]; 17. 3Z-Brock Zearfoss, 00:17.359[31]; 18. 2-David Gravel, 00:17.366[38]; 19. 9-Kasey Kahne, 00:17.376[16]; 20. 8-Cory Eliason, 00:17.382[48]; 21. 13-Justin Peck, 00:17.399[51]; 22. 77-Michael Walter, 00:17.416[14]; 23. 42-Sye Lynch, 00:17.429[18]; 24. 1Z-Chase Dietz, 00:17.448[37]; 25. 45-Jeff Halligan, 00:17.493[4]; 26. 33H-Derek Hauck, 00:17.499[8]; 27. 12H-Blane Heimbach, 00:17.510[10]; 28. 5W-Lucas Wolfe, 00:17.512[41]; 29. 55W-Mike Wagner, 00:17.533[17]; 30. 35K-Jake Karklin, 00:17.573[28]; 31. 51-Freddie Rahmer, 00:17.576[13]; 32. 11-TJ Stutts, 00:17.629[32]; 33. 1A-Jacob Allen, 00:17.668[33]; 34. 67-Justin Whittall, 00:17.672[50]; 35. 91-Kyle Reinhardt, 00:17.675[24]; 36. 1-Brenham Crouch, 00:17.724[22]; 37. 5C-Dylan Cisney, 00:17.726[45]; 38. 55-Chris Windom, 00:17.791[29]; 39. 39-Callum Williamson, 00:17.804[25]; 40. 33-Gerard McIntyre Jr, 00:17.818[44]; 41. 17B-Steve Buckwalter, 00:17.880[43]; 42. 12-Lance Dewease, 00:18.071[53]; 43. 66-Ryan Newton, 00:18.075[20]; 44. 55M-Domenic Melair, 00:18.111[1]; 45. 47K-Kody Lehman, 00:18.242[39]; 46. 88-Tanner Thorson, 00:18.243[49]; 47. 5T-Ryan Timms, 00:18.251[47]; 48. 17-Dylan Norris, 00:18.275[52]; 49. 27S-Robbie Kendall, 00:18.374[9]; 50. 33W-Mark Smith, 00:18.513[35]; 51. 97-Brie Hershey, 00:18.590[36]; 52. 99-Devin Adams, 00:18.649[40]; 53. 23M-Michael Millard, 00:18.798[12]