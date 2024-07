Westbrook Scores $10,000 Victory at Thunder on the Grand

OHSWEKEN, ONT (July 12, 2024) — Dylan Westbrook completed a sweep of the Great Lake Super Sprints/Southern Ontario Sprints portion of the Thunder on the Grand Friday at Ohsweken Speedway. Backing up his Thursday night feature win, Westbrook charged from third starting position to win the Friday portion of the event. Mike Bowman, Nick Sheridan, D.J. Christie, and Jason Barney from 18th starting position rounded out the top five.

Brett Stratford also completed a sweep of the crate sprint car features winning his second main event of the weekend.

Thunder on the Grand

Great Lakes Super Sprints/Southern Ontario Sprints

Ohsweken Speedway

Ohsweken, Ontario

Friday, July 12, 2024

Great Lakes Super Sprints

Qualifying Flight A

1. 87X-Shone Evans, 13.671[2]

2. 52-Scott Kreutter, 13.768[5]

3. 17-Jared Horstman, 13.911[11]

4. 7NY-Matt Farnham, 13.950[13]

5. 68-Aaron Turkey, 13.958[4]

6. 85-Dustin Daggett, 13.999[1]

7. 98-Joe Trenca, 14.014[6]

8. 3G-Dale Gosselin, 14.054[10]

9. 12DD-Darren Dryden, 14.076[12]

10. 31-Jac Nickles, 14.167[9]

11. 19D-Allan Downey, 14.212[15]

12. 49T-Gregg Dalman, 14.217[3]

13. 77T-Tyeller Powless, 14.228[16]

14. 70-Eli Lakin, 14.279[14]

15. 87-Jason Barney, 14.296[8]

16. 13-Keith Granholm, 14.378[17]

17. 21-Tom Huppunen, 14.445[7]

18. 0C-Paulie Colagiovanni, 14.694[19]

19. 46-Kevin Pauls, 14.815[18]

Qualifying Flight B

1. 15-Ryan Turner, 13.798[2]

2. 47X-Dylan Westbrook, 13.836[7]

3. 45-Nick Sheridan, 13.870[4]

4. 88H-Josh Hansen, 13.886[12]

5. 5-D.J. Christie, 13.918[1]

6. 9-Liam Martin, 13.964[17]

7. 7C-Phil Gressman, 13.998[9]

8. 94-Todd Hoddick, 14.061[6]

9. 17X-Cory Turner, 14.067[3]

10. 71-Mike Bowman, 14.077[14]

11. 0-Glenn Styres, 14.117[13]

12. 70MM-Dale Curran, 14.232[8]

13. 46C-Ryan Coniam, 14.253[18]

14. 71H-Max Stambaugh, 14.283[16]

15. 7-Eric Gledhill, 14.289[5]

16. 28F-Davie Franek, 14.298[15]

17. 20I-Kelsey Ivy, 14.586[11]

18. (DQ) 84L-Mike Lichty, 14.369[10]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 98-Joe Trenca[1]

2. 68-Aaron Turkey[2]

3. 17-Jared Horstman[3]

4. 12DD-Darren Dryden[5]

5. 87X-Shone Evans[4]

6. 87-Jason Barney[8]

7. 77T-Tyeller Powless[7]

8. 19D-Allan Downey[6]

9. 46-Kevin Pauls[10]

10. 21-Tom Huppunen[9]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 85-Dustin Daggett[2]

2. 52-Scott Kreutter[4]

3. 3G-Dale Gosselin[1]

4. 31-Jac Nickles[5]

5. 7NY-Matt Farnham[3]

6. 49T-Gregg Dalman[6]

7. 0C-Paulie Colagiovanni[9]

8. 70-Eli Lakin[7]

9. 13-Keith Granholm[8]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 5-D.J. Christie[2]

2. 45-Nick Sheridan[3]

3. 7C-Phil Gressman[1]

4. 15-Ryan Turner[4]

5. 46C-Ryan Coniam[7]

6. 0-Glenn Styres[6]

7. 17X-Cory Turner[5]

8. 20I-Kelsey Ivy[8]

DNS: 7-Eric Gledhill

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 9-Liam Martin[2]

2. 47X-Dylan Westbrook[4]

3. 71-Mike Bowman[5]

4. 28F-Davie Franek[8]

5. 88H-Josh Hansen[3]

6. 71H-Max Stambaugh[7]

7. 70MM-Dale Curran[6]

8. 94-Todd Hoddick[1]

9. 84L-Mike Lichty[9]

B-Main (12 Laps)

1. 70MM-Dale Curran[4]

2. 77T-Tyeller Powless[1]

3. 17X-Cory Turner[3]

4. 94-Todd Hoddick[8]

5. 46-Kevin Pauls[9]

6. 19D-Allan Downey[5]

7. 20I-Kelsey Ivy[7]

8. 84L-Mike Lichty[12]

9. 21-Tom Huppunen[13]

10. 13-Keith Granholm[10]

11. 0C-Paulie Colagiovanni[2]

12. 7-Eric Gledhill[11]

13. 70-Eli Lakin[6]

Feature (25 Laps)

1. 47X-Dylan Westbrook[3]

2. 71-Mike Bowman[9]

3. 45-Nick Sheridan[6]

4. 5-D.J. Christie[4]

5. 87-Jason Barney[18]

6. 28F-Davie Franek[8]

7. 15-Ryan Turner[17]

8. 98-Joe Trenca[1]

9. 7NY-Matt Farnham[21]

10. 68-Aaron Turkey[10]

11. 71H-Max Stambaugh[20]

12. 12DD-Darren Dryden[13]

13. 17X-Cory Turner[27]

14. 0-Glenn Styres[24]

15. 87X-Shone Evans[19]

16. 88H-Josh Hansen[22]

17. 94-Todd Hoddick[28]

18. 52-Scott Kreutter[7]

19. 17-Jared Horstman[11]

20. 77T-Tyeller Powless[26]

21. 85-Dustin Daggett[5]

22. 49T-Gregg Dalman[23]

23. 46-Kevin Pauls[29]

24. 3G-Dale Gosselin[14]

25. 7C-Phil Gressman[15]

26. 70MM-Dale Curran[25]

27. 9-Liam Martin[2]

28. 19D-Allan Downey[30]

29. 31-Jac Nickles[12]

30. 46C-Ryan Coniam[16]

Winged Crate Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. BS39-Brett Stratford[4]

2. 28T-Cameron Thomson[2]

3. 97-Sheldon Bender[3]

4. 9C-Brian Nanticoke[8]

5. 3-Devon Bacher[6]

6. 29W-Tyler Ward[9]

7. 27-Niko Hansen[10]

8. 4K-Jamie Kay[7]

9. (DQ) MK8-Matt Hill[1]

10. (DQ) 4B-Darrell Pelletier[5]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 2-Travis Hofstetter[1]

2. 14-Larry Gledhill[5]

3. 72R-Bruno Richard[6]

4. 85C-Cam MacKinnon[4]

5. 50LS-Adrian Stahle[9]

6. 14B-Broden Weiler[10]

7. 51-Trevor Young[8]

8. 20L-Cayden Lapcevich[7]

9. 24K-Kiana Teal[3]

10. (DQ) 38-Melissa Miller[2]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 52-Jesse Costa[3]

2. 98-Jonah Mutton[2]

3. 53-Logan Shwedyk[1]

4. 74-Rob Neely[7]

5. 71-Brent Begolo[8]

6. 2M-Steve Murdock[4]

7. 11W-Jeremy Hughes[10]

8. 16X-Keegan Baker[9]

9. 72-Tanner Podwinski[6]

10. 2S-Al Sleight[5]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 87-Andrew Hennessy[1]

2. 77E-Ashton VanEvery[2]

3. 88-Lance Erskine[8]

4. 20-Johnny Miller[7]

5. 9-Adam Turner[5]

6. 24A-AJ Lewis[3]

7. 777O-Cameron Olm[9]

8. M52-Marc Surprenant[6]

9. (DQ) 99-Joshua Hill[4]

B-Main (12 Laps)

1. 11W-Jeremy Hughes[2]

2. 27-Niko Hansen[1]

3. 777O-Cameron Olm[3]

4. 16X-Keegan Baker[5]

5. 51-Trevor Young[4]

6. 4B-Darrell Pelletier[15]

7. 38-Melissa Miller[13]

8. M52-Marc Surprenant[8]

9. 4K-Jamie Kay[6]

10. 24K-Kiana Teal[10]

11. 20L-Cayden Lapcevich[7]

DNS: 72-Tanner Podwinski

DNS: 2S-Al Sleight

DNS: MK8-Matt Hill

DNS: 99-Joshua Hill

A-Main (25 Laps)

1. BS39-Brett Stratford[4]

2. 52-Jesse Costa[3]

3. 88-Lance Erskine[2]

4. 87-Andrew Hennessy[5]

5. 9C-Brian Nanticoke[1]

6. 2M-Steve Murdock[23]

7. 98-Jonah Mutton[12]

8. 71-Brent Begolo[15]

9. 77E-Ashton VanEvery[13]

10. 20-Johnny Miller[10]

11. 72R-Bruno Richard[8]

12. 9-Adam Turner[22]

13. 53-Logan Shwedyk[18]

14. 50LS-Adrian Stahle[14]

15. 74-Rob Neely[9]

16. 97-Sheldon Bender[16]

17. 85C-Cam MacKinnon[20]

18. 2-Travis Hofstetter[7]

19. 51-Trevor Young[29]

20. 16X-Keegan Baker[28]

21. 14B-Broden Weiler[17]

22. 3-Devon Bacher[21]

23. 777O-Cameron Olm[27]

24. 11W-Jeremy Hughes[25]

25. 4B-Darrell Pelletier[30]

26. 14-Larry Gledhill[6]

27. 27-Niko Hansen[26]

28. 29W-Tyler Ward[19]

29. 28T-Cameron Thomson[11]

30. 24A-AJ Lewis[24]