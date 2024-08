Swanson and Trainor Features at IRP

BROWNSBURG, IN (August 15, 2024) — Kody Swanson won the midget car feature Wednesday night at Lucas Oil Indianapolis Raceway Park. Swanson dominated the 30-lap distance over Jake Trainor and Nathan Byrd. Justin Grant and Logan Seavey rounded out the top five.

Trainor won both the regular and all star Ford Focus/Ecotech Midget Car feature events.

Luas Oil Indianapolis Raceway Park

Brownsburg, Indiana

Wednesday, August, 14, 2024

Midget Cars

Feature:

1. 47-Kody Swanson

2. 29-Jake Trainor

3. 40x-Nathan Byrd

4. 3-Justin Grant

5. 57-Logan Seavey

6. O1-Chase Locke

7. 51-Chuck Gurney Jr.

8. 60-Cody Gerhardt

9. 7K-Nick Hamilton

10. 74-Randy Cabral

11. 98-Bobby Santos

12. 67-Kyle O’Gara

13. 40-Blake Brannon

Ford Focus/Ecotech Midget Invitational

Feature #1:

1. 88t-Jake Trainor

2. 1-Kyle O’Gara

3. 2-Kaylee Bryson

4. 29-Bobby Santos

5. 17-Jerry Coons Jr.

6. 4-Randy Cabral

7. 9-Ben Mikitarian

8. 11-Sammy Swindell

9. 88-Garret Saunders

10. 1a-Jim Anderson

11. 3-Chris Vose

12. 15-Haylee Papp

13. 11W-Ricky Thorton Jr.

14. 1w-Mike Fedorcak

All Stars Feature:

1. 88-Jake Trainor

2. 2-Kaylee Bryson

3. 4-Kody Swanson

4. 11-Sammy Swindell

5. 11B-Ricky Thorton Jr.

6. 1-Kyle O’Gara

7. 29-Bobby Santos

8. 17-Jerry Coons Jr.

9. 1A-Jim Anderson

10. 1w-Mike Fedorcak

11. 88x-David Ward