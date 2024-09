Sheridan and Trenca Win Twin 15’s; Begolo Wins the Crate Nationals at Ohsweken

OHSWEKEN, ONT (September 13, 2024) — Nick Sheridan and Joe Trenca picked up feature wins and guaranteed starting spots in the 20th Northern Sprint Car Nationals while Brent Begolo won the Northern Crate Sprint Car Nationals Friday night at Ohsweken Speedway.

Sheridan and Trenca won the twin 15-lap features for the winged 360 sprint cars as a tune up for Saturday’s $30,000 to win finale. Sheridan had to hold off a late race surge from Jason Barney for the win in the first twin 15-lap feature while Trenca took the lead from Garrett Green on lap seven of the second feature and held off fifth starting Max Stambaugh.

Begolo moved up from 12th starting position to win the biggest winged crate sprint car feature of the season at Ohsweken, holding off 14th starting Matt Billings for the win. Brett Stratford, Lee Ladouceur, and Jesse Costa rounded out the top five.

Northern Sprint Car Nationals

Ohsweken Speedway

Ohsweken, Ontario

Friday, September 13, 2024

Kool Kidz-Corr Pak 360 Sprint Cars / Great Lakes Super Sprints / Southern Ontario Sprints

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 71H-Max Stambaugh[1]

2. 87X-Shone Evans[5]

3. 47X-Dylan Westbrook[7]

4. 84-Tyler Rand[2]

5. 77T-Tyeller Powless[4]

6. 21K-Kyle Phillips[3]

7. 3G-Dale Gosselin[6]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 45-Nick Sheridan[7]

2. 67X-JJ Hickle[4]

3. 21-Alex Therrien[3]

4. 9-Liam Martin[2]

5. 7-Eric Gledhill[6]

6. 20I-Kelsey Ivy[1]

7. 94X-Scott Hall[5]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 94-Todd Hoddick[1]

2. 88H-Josh Hansen[3]

3. 98-Joe Trenca[7]

4. 28F-Davie Franek[4]

5. 77E-Ashton VanEvery[2]

6. 15GG-Garrett Green[5]

7. 10H-Kelly Hebing[6]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 79-Jordan Thomas[6]

2. 53-Shawn Donath[3]

3. 14H-Jim Huppunen[1]

4. 0-Glenn Styres[7]

5. 70MM-Dale Curran[5]

6. 46-Kevin Pauls[2]

7. 84L-Mike Lichty[4]

Heat Race #5 (8 Laps)

1. 28-Jordan Poirier[2]

2. 5-DJ Christie[1]

3. 71-Mike Bowman[7]

4. 15-Ryan Turner[6]

5. 46C-Ryan Coniam[3]

6. 13-Evan Reynolds[5]

7. 17-Jared Horstman[4]

Heat Race #6 (8 Laps)

1. 87-Jason Barney[3]

2. 19-Mathieu Bardier[1]

3. 17X-Cory Turner[4]

4. 12DD-Darren Dryden[2]

5. 85-Dustin Daggett[6]

6. 68-Aaron Turkey[5]

A-Main #1 (15 Laps)

1. 45-Nick Sheridan[1]

2. 87-Jason Barney[2]

3. 71-Mike Bowman[4]

4. 67X-JJ Hickle[5]

5. 47X-Dylan Westbrook[3]

6. 17X-Cory Turner[9]

7. 53-Shawn Donath[7]

8. 94-Todd Hoddick[6]

9. 9-Liam Martin[13]

10. 5-DJ Christie[8]

11. 85-Dustin Daggett[12]

12. 21-Alex Therrien[10]

13. 28F-Davie Franek[11]

14. 46C-Ryan Coniam[15]

15. 70MM-Dale Curran[14]

A-Main #2 (15 Laps)

1. 98-Joe Trenca[3]

2. 71H-Max Stambaugh[5]

3. 79-Jordan Thomas[1]

4. 87X-Shone Evans[2]

5. 28-Jordan Poirier[4]

6. 19-Mathieu Bardier[8]

7. 77T-Tyeller Powless[14]

8. 14H-Jim Huppunen[10]

9. 77E-Ashton VanEvery[15]

10. 15-Ryan Turner[9]

11. 0-Glenn Styres[7]

12. 12DD-Darren Dryden[13]

13. 7-Eric Gledhill[11]

14. 84-Tyler Rand[12]

15. 88H-Josh Hansen[6]

Northern Crate Sprint Car Nationals

Strickland’s Brantford Chevrolet Crate Sprints

FLIGHT 1 GROUP A (3 Laps)

1. 26-John Verney, 15.473[1]

2. 38-Melissa Miller, 15.553[4]

3. 24K-Kiana Teal, 15.711[3]

4. 69K-Ken Hamilton, 15.888[2]

FLIGHT 1 GROUP B (3 Laps)

1. 52RHR-Matt Billings, 14.775[3]

2. 00-Mack DeMan, 14.892[2]

3. 777-Cameron Olm, 15.095[1]

4. 27-Niko Hansen, 15.109[4]

FLIGHT 1 GROUP C (3 Laps)

1. 71-Brent Begolo, 14.610[3]

2. 51L-Lee Ladouceur, 14.921[1]

3. 50LS-Adrian Stahle, 15.125[4]

4. 14B-Broden Weiler[2]

FLIGHT 1 GROUP D (3 Laps)

1. 2S-Al Sleight, 14.673[1]

2. 72-Tanner Podwinski, 14.987[4]

3. 24A-AJ Lewis, 15.186[3]

4. M52-Marc Surprenant, 15.481[2]

FLIGHT 2 GROUP A (3 Laps)

1. 87-Andrew Hennessy, 14.913[3]

2. 98-Jonah Mutton, 15.041[1]

3. 9-Adam Turner, 15.262[2]

4. 94-Ryan Fraser, 15.681[4]

FLIGHT 2 GROUP B (3 Laps)

1. 777A-Tyler Willard, 14.920[1]

2. 29W-Tyler Ward, 15.272[3]

3. 4B-Darrell Pelletier, 15.728[2]

FLIGHT 2 GROUP C (3 Laps)

1. 74-Rob Neely, 15.088[3]

2. 2-Travis Hofstetter, 15.496[1]

3. MK8-Matt Hill, 15.615[4]

4. 14W-Greg Wilson, 15.733[2]

FLIGHT 2 GROUP D (3 Laps)

1. 52-Jesse Costa, 14.776[3]

2. 1V-Josh Verne Jr, 14.855[2]

3. 3-Devon Bacher, 16.018[1]

FLIGHT 3 GROUP A (3 Laps)

1. 53-Logan Shwedyk, 15.066[1]

2. 9C-Brian Nanticoke, 15.103[2]

3. 99-Joshua Hill, 15.477[4]

4. 28T-Cameron Thomson, 15.650[3]

FLIGHT 3 GROUP B (3 Laps)

1. BS39-Brett Stratford, 14.714[1]

2. 88-Lance Erskine, 15.149[3]

3. 44-Connor Ross, 15.353[2]

FLIGHT 3 GROUP C (3 Laps)

1. 16X-Keegan Baker, 14.854[1]

2. 85C-Cam MacKinnon, 15.669[4]

3. 5-Tom Pellezari, 15.759[3]

4. (DQ) 93-Guy Gosselin, 16.507[2]

FLIGHT 3 GROUP D (3 Laps)

1. 11W-Jeremy Hughes, 15.350[2]

2. 8-Trevor Young, 15.361[1]

3. 20-Johnny Miller, 15.573[3]

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 51L-Lee Ladouceur[2]

2. 71-Brent Begolo[4]

3. 52RHR-Matt Billings[3]

4. 777-Cameron Olm[1]

5. 50LS-Adrian Stahle[5]

6. 26-John Verney[6]

7. 69K-Ken Hamilton[8]

8. 38-Melissa Miller[7]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 72-Tanner Podwinski[2]

2. 2S-Al Sleight[4]

3. 00-Mack DeMan[3]

4. 24A-AJ Lewis[5]

5. 24K-Kiana Teal[7]

6. 27-Niko Hansen[1]

7. M52-Marc Surprenant[6]

8. 14B-Broden Weiler[8]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 9-Adam Turner[1]

2. 52-Jesse Costa[4]

3. 87-Andrew Hennessy[3]

4. 98-Jonah Mutton[2]

5. 94-Ryan Fraser[6]

6. 2-Travis Hofstetter[5]

7. 14W-Greg Wilson[7]

Heat Race #4 (10 Laps)

1. 74-Rob Neely[2]

2. 1V-Josh Verne Jr[4]

3. 777A-Tyler Willard[3]

4. 4B-Darrell Pelletier[6]

5. MK8-Matt Hill[5]

6. 29W-Tyler Ward[1]

7. 3-Devon Bacher[7]

Heat Race #5 (10 Laps)

1. BS39-Brett Stratford[4]

2. 53-Logan Shwedyk[3]

3. 88-Lance Erskine[2]

4. 44-Connor Ross[1]

5. 99-Joshua Hill[5]

6. 28T-Cameron Thomson[6]

7. 5-Tom Pellezari[7]

Heat Race #6 (10 Laps)

1. 16X-Keegan Baker[4]

2. 20-Johnny Miller[5]

3. 85C-Cam MacKinnon[6]

4. 8-Trevor Young[1]

5. 9C-Brian Nanticoke[3]

6. 11W-Jeremy Hughes[2]

7. 93-Guy Gosselin[7]

Dash #1 (5 Laps)

1. BS39-Brett Stratford[1]

2. 16X-Keegan Baker[2]

3. 52-Jesse Costa[8]

4. 51L-Lee Ladouceur[4]

5. 20-Johnny Miller[3]

6. 74-Rob Neely[6]

7. 72-Tanner Podwinski[5]

8. 71-Brent Begolo[7]

C-Main (10 Laps)

1. 14W-Greg Wilson[2]

2. 93-Guy Gosselin[4]

3. M52-Marc Surprenant[6]

4. 5-Tom Pellezari[5]

5. 69K-Ken Hamilton[1]

6. 38-Melissa Miller[8]

7. 3-Devon Bacher[3]

8. 14B-Broden Weiler[7]

B-Main (12 Laps)

1. 4B-Darrell Pelletier[1]

2. 24A-AJ Lewis[2]

3. 94-Ryan Fraser[4]

4. 98-Jonah Mutton[5]

5. 99-Joshua Hill[11]

6. 28T-Cameron Thomson[14]

7. 44-Connor Ross[7]

8. 14W-Greg Wilson[19]

9. 50LS-Adrian Stahle[9]

10. 9C-Brian Nanticoke[12]

11. 29W-Tyler Ward[18]

12. 777-Cameron Olm[6]

13. 8-Trevor Young[8]

14. M52-Marc Surprenant[21]

15. 2-Travis Hofstetter[15]

16. 5-Tom Pellezari[22]

17. 24K-Kiana Teal[3]

18. MK8-Matt Hill[10]

19. 27-Niko Hansen[17]

20. 26-John Verney[13]

21. 11W-Jeremy Hughes[16]

DNS: 93-Guy Gosselin

A-Main (35 Laps)

1. 71-Brent Begolo[8]

2. 52RHR-Matt Billings[14]

3. BS39-Brett Stratford[1]

4. 51L-Lee Ladouceur[4]

5. 52-Jesse Costa[3]

6. 20-Johnny Miller[5]

7. 00-Mack DeMan[16]

8. 16X-Keegan Baker[2]

9. 2S-Al Sleight[9]

10. 87-Andrew Hennessy[15]

11. 53-Logan Shwedyk[13]

12. 1V-Josh Verne Jr[10]

13. 72-Tanner Podwinski[7]

14. 88-Lance Erskine[18]

15. 74-Rob Neely[6]

16. 94-Ryan Fraser[21]

17. 50LS-Adrian Stahle[29]

18. 9-Adam Turner[12]

19. 99-Joshua Hill[23]

20. 85C-Cam MacKinnon[11]

21. 8-Trevor Young[28]

22. 98-Jonah Mutton[22]

23. 28T-Cameron Thomson[24]

24. 24K-Kiana Teal[25]

25. 4B-Darrell Pelletier[19]

26. 44-Connor Ross[27]

27. 777-Cameron Olm[26]

28. 9C-Brian Nanticoke[30]

29. 24A-AJ Lewis[20]

DNS: 777A-Tyler Willard