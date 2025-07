Carson Macedo Wins the Don Martin Memorial Silver Cup at Lernerville

SARVER, PA (July 22, 2025) — Carson Macedo made the trip worthwhile to Lernerville Speedway on Tuesday night for the Don Martin Memorial Silver Cup with the Kubota high Limit Racing series dominating the 35-lap main event. Macedo started on the outside of the front row and led every lap in route to the victory. The win was Macedo’s first with the High Limit series, backing up his brother Cole’s first career High Limit Series victory last week at Fremont Speedway.

Tanner Thorson picked up the runner up position with a late race pass of High Roller and Western Pennsylvania native Sye Lynch. Kings Royal winner Anthony Macri and James McFadden rounded out the top five.

Don Martin Memorial Silver Cup

Kubota High Limit Sprint Car Series

Lernerville Speedway

Sarver, Pennsylvania

Tuesday, July 22, 2025

Capital Custom Trailers Qualifying A (2 Laps)

1. 13-Daison Pursley, 13.242[14]

2. 32B-Brandon Spithaler, 13.250[1]

3. 41-Carson Macedo, 13.270[3]

4. 14-Spencer Bayston, 13.385[5]

5. 1A-Ashton Torgerson, 13.443[4]

6. 7BC-Cole Duncan, 13.465[9]

7. 26-Justin Peck, 13.531[8]

8. 5X-Jeremy Weaver, 13.550[2]

9. 57-Kyle Larson, 13.601[15]

10. 45-Cory Eliason, 13.661[6]

11. 19-Brent Marks, 13.677[12]

12. 18T-Tanner Holmes, 13.741[16]

13. 7NY-Matt Farnham, 13.831[7]

14. 24D-Danny Sams III, 13.839[11]

15. 11-Carl Bowser, 14.064[10]

16. 4K-Todd Burgurd, 15.638[13]

Capital Custom Trailers Qualifying B (2 Laps)

1. 39M-Anthony Macri, 13.247[3]

2. 88-Tanner Thorson, 13.409[5]

3. 42-Sye Lynch, 13.421[15]

4. 9-Kasey Kahne, 13.425[12]

5. 7S-Chris Windom, 13.555[9]

6. 21-James McFadden, 13.572[8]

7. 9R-Chase Randall, 13.790[6]

8. 24-Rico Abreu, 13.889[16]

9. 20B-Cody Bova, 13.970[2]

10. 5-Brenham Crouch, 13.994[10]

11. 5W-Lucas Wolfe, 13.999[13]

12. 2-AJ Flick, 14.070[4]

13. 29-Logan McCandless, 14.344[11]

14. 3J-Jacob Begenwald, 14.511[7]

15. 47-Brett Brunkenhoefer, 15.549[1]

16. 14BC-Corey Day, [14]

TJ Forged Heat Race #1 (8 Laps)

1. 41-Carson Macedo[1]

2. 26-Justin Peck[3]

3. 57-Kyle Larson[5]

4. 1A-Ashton Torgerson[2]

5. 13-Daison Pursley[4]

6. 7NY-Matt Farnham[7]

7. 19-Brent Marks[6]

8. 11-Carl Bowser[8]

DMI Heat Race #2 (8 Laps)

1. 14-Spencer Bayston[1]

2. 7BC-Cole Duncan[2]

3. 5X-Jeremy Weaver[3]

4. 45-Cory Eliason[5]

5. 32B-Brandon Spithaler[4]

6. 18T-Tanner Holmes[6]

7. 24D-Danny Sams III[7]

8. 4K-Todd Burgurd[8]

BR Motorsports Heat Race #3 (8 Laps)

1. 42-Sye Lynch[1]

2. 39M-Anthony Macri[4]

3. 7S-Chris Windom[2]

4. 20B-Cody Bova[5]

5. 5W-Lucas Wolfe[6]

6. 9R-Chase Randall[3]

7. 29-Logan McCandless[7]

8. 47-Brett Brunkenhoefer[8]

Rod End Supply Heat Race #4 (8 Laps)

1. 21-James McFadden[2]

2. 88-Tanner Thorson[4]

3. 5-Brenham Crouch[5]

4. 24-Rico Abreu[3]

5. 9-Kasey Kahne[1]

6. 3J-Jacob Begenwald[7]

7. 2-AJ Flick[6]

DNS: 14BC-Corey Day

FK Rod Ends Dash (7 Laps)

1. 88-Tanner Thorson[2]

2. 41-Carson Macedo[6]

3. 14-Spencer Bayston[1]

4. 42-Sye Lynch[3]

5. 39M-Anthony Macri[4]

6. 21-James McFadden[8]

7. 13-Daison Pursley[5]

8. 32B-Brandon Spithaler[7]

Winters Performance B-Main (12 Laps)

1. 19-Brent Marks[1]

2. 9R-Chase Randall[2]

3. 7NY-Matt Farnham[3]

4. 18T-Tanner Holmes[5]

5. 3J-Jacob Begenwald[4]

6. 2-AJ Flick[8]

7. 29-Logan McCandless[6]

8. 24D-Danny Sams III[7]

9. 47-Brett Brunkenhoefer[10]

10. 4K-Todd Burgurd[11]

11. 11-Carl Bowser[9]

Kubota A-Main (35 Laps)

1. 41-Carson Macedo[2]

2. 88-Tanner Thorson[1]

3. 42-Sye Lynch[4]

4. 39M-Anthony Macri[5]

5. 21-James McFadden[6]

6. 26-Justin Peck[9]

7. 24-Rico Abreu[16]

8. 7S-Chris Windom[10]

9. 13-Daison Pursley[7]

10. 45-Cory Eliason[19]

11. 7BC-Cole Duncan[11]

12. 32B-Brandon Spithaler[8]

13. 14-Spencer Bayston[3]

14. 9R-Chase Randall[22]

15. 5-Brenham Crouch[12]

16. 18T-Tanner Holmes[24]

17. 7NY-Matt Farnham[23]

18. 9-Kasey Kahne[20]

19. 1A-Ashton Torgerson[17]

20. 20B-Cody Bova[14]

21. 57-Kyle Larson[13]

22. 5W-Lucas Wolfe[18]

23. 2-AJ Flick[25]

24. 5X-Jeremy Weaver[15]

25. 19-Brent Marks[21]