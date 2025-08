Thiel Passes Dryden on Final Corner to Win at Eldora

ROSSBURG, OH (August 3, 2025) — Scott Thiel won the Great Lakes Super Sprints feature Saturday night at Eldora Speedway in dramatic fashion coming from multiple car lengths back on the finale circuit to make the pass for the lead in the final corner of the event.

Thiel, who dropped back in the field after starting on the front row, climbed his way back up to challenge the Canadian duo of Ryan Turner and Darren Dryden for the lead. Dryden appeared to have the race in hand until Thiel got a tremendous drive through turns three and four wand was able to slip by Dryden to win by 0.124 seconds at the finish line.

Dryden, Tyeller Powless, Turner, and United Racing Club regular Josh Weller rounded out the top five.

Great Lakes Super Sprints

Eldora Speedway

Rossburg, Ohio

Saturday, August 3, 2025

Ti22 Performance Qualifying Fight A

1. 71H-Max Stambaugh, 13.997[5]

2. 12-Corbin Gurley, 14.018[18]

3. 12DD-Darren Dryden, 14.030[1]

4. 63-Josh Weller, 14.108[4]

5. 66-Chase Dunham, 14.117[6]

6. 45-Nick Sheridan, 14.143[16]

7. 31-Jac Nickles, 14.164[12]

8. 7C-Phil Gressman, 14.168[10]

9. 01-Bryan Sebetto, 14.187[3]

10. 12B-Luke Hall, 14.204[8]

11. 23-Devon Dobie, 14.210[13]

12. 2-Kyle Sauder, 14.233[14]

13. 5-DJ Christie, 14.259[9]

14. 11H-Caleb Harmon, 14.359[2]

15. 70-Eli Lakin, 14.532[7]

16. 14-Keith Sheffer Jr, 14.574[15]

17. 14E-Eric Saunders, 15.678[17]

18. 28K-Tate O’Leary, 16.747[11]

Ti22 Performance Qualifying Flight B

1. 51-Scotty Thiel, 14.000[10]

2. 15-Ryan Turner, 14.022[6]

3. 85-Dustin Daggett, 14.250[12]

4. 47-Adam Carberry, 14.310[11]

5. 35-Jason Shultz, 14.368[17]

6. 17X-Mason Hannagan, 14.402[9]

7. 16-Ryan Ruhl, 14.421[7]

8. X-Mike Keegan, 14.465[18]

9. 17-Jared Horstman, 14.481[16]

10. 20I-Kelsey Ivy, 14.531[4]

11. 71-Garrett Saunders, 14.588[1]

12. 24-Kobe Allison, 14.641[5]

13. 77-Tyeller Powless, 14.667[8]

14. 6-Ryan Coniam, 14.701[2]

15. 77E-Ashton VanEvery, 14.808[13]

16. 49-Brian Ruhlman, 14.829[3]

17. 37-Noah Dunlap, 14.919[15]

18. 88N-Frank Neill, 15.232[14]

Engler Machine Tool Heat Race #1 (8 Laps)

1. 71H-Max Stambaugh[1]

2. 12DD-Darren Dryden[2]

3. 66-Chase Dunham[3]

4. 01-Bryan Sebetto[5]

5. 5-DJ Christie[7]

6. 31-Jac Nickles[4]

7. 23-Devon Dobie[6]

8. 70-Eli Lakin[8]

DNS: 14E-Eric Saunders

Howard Johnson Of Lima Heat Race #2 (8 Laps)

1. 12-Corbin Gurley[1]

2. 7C-Phil Gressman[4]

3. 45-Nick Sheridan[3]

4. 2-Kyle Sauder[6]

5. 63-Josh Weller[2]

6. 14-Keith Sheffer Jr[8]

7. 11H-Caleb Harmon[7]

8. 28K-Tate O’Leary[9]

9. 12B-Luke Hall[5]

Miami Paint Heat Race #3 (8 Laps)

1. 51-Scotty Thiel[1]

2. 85-Dustin Daggett[2]

3. 77-Tyeller Powless[7]

4. 16-Ryan Ruhl[4]

5. 17-Jared Horstman[5]

6. 35-Jason Shultz[3]

7. 77E-Ashton VanEvery[8]

8. 37-Noah Dunlap[9]

9. 71-Garrett Saunders[6]

Ohio CAT Heat Race #4 (8 Laps)

1. 15-Ryan Turner[1]

2. 47-Adam Carberry[2]

3. 17X-Mason Hannagan[3]

4. 24-Kobe Allison[6]

5. X-Mike Keegan[4]

6. 6-Ryan Coniam[7]

7. 20I-Kelsey Ivy[5]

8. 88N-Frank Neill[9]

9. 49-Brian Ruhlman[8]

Miami Paint B-Main (12 Laps)

1. 14-Keith Sheffer Jr[2]

2. 31-Jac Nickles[1]

3. 6-Ryan Coniam[4]

4. 23-Devon Dobie[5]

5. 35-Jason Shultz[3]

6. 20I-Kelsey Ivy[8]

7. 11H-Caleb Harmon[6]

8. 77E-Ashton VanEvery[7]

9. 70-Eli Lakin[9]

10. 71-Garrett Saunders[15]

11. 37-Noah Dunlap[11]

12. 88N-Frank Neill[12]

13. 49-Brian Ruhlman[16]

14. 28K-Tate O’Leary[10]

15. 12B-Luke Hall[14]

DNS: 14E-Eric Saunders

Ohio CAT A-Main (25 Laps)

1. 51-Scotty Thiel[2]

2. 12DD-Darren Dryden[4]

3. 77-Tyeller Powless[11]

4. 15-Ryan Turner[3]

5. 63-Josh Weller[18]

6. 85-Dustin Daggett[1]

7. 12-Corbin Gurley[6]

8. 45-Nick Sheridan[10]

9. 01-Bryan Sebetto[13]

10. 66-Chase Dunham[9]

11. 17X-Mason Hannagan[12]

12. 71H-Max Stambaugh[5]

13. 47-Adam Carberry[8]

14. 24-Kobe Allison[16]

15. 16-Ryan Ruhl[15]

16. 31-Jac Nickles[22]

17. 17-Jared Horstman[19]

18. 23-Devon Dobie[24]

19. 5-DJ Christie[17]

20. 2-Kyle Sauder[14]

21. 7C-Phil Gressman[7]

22. 14-Keith Sheffer Jr[21]

23. 6-Ryan Coniam[23]

24. X-Mike Keegan[20]