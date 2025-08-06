Ryan Timms Opens Knoxville Nationals With a Convincing Victory

From T.J. Buffenbarger
KNOXVILLE, IA (August 6, 2025) — Ryan Timms showed speed and poise well beyond his 18 years of age in route to winning the opening night of the 64th NOS Energy Drink Knoxville Nationals Presented by Casey’s Wednesday night at Knoxville Raceway. Timms, from Oklahoma City, Oklahoma, used a tremendous start to move from eighth to third on the opening lap, taking the lead from Justin Peck on lap 10, and opening a 1.021 second advantage at the finish.
By being one of only two drivers that qualified in the top 10 to transfer out of their heat race directly to the main event, Timms also was the highest in event points after the opening night of competition.
Peck, Sheldon Haudenschild, Garet Williamson, and Emerson Axsom rounded out the top five.
64th NOS Energy Drink Knoxville Nationals Presented by Casey’s
Brandt Professional Agriculture Qualifying Night #1
World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series
Knoxville Raceway
Knoxville, Iowa
Wednesday, August 6, 2025
Qualifying
1. 24R-Rico Abreu, 15.411[7]
2. 14BC-Corey Day, 15.414[3]
3. 10-Ryan Timms, 15.479[16]
4. 2-David Gravel, 15.505[49]
5. 17A-Jack Anderson, 15.526[1]
6. 42-Sye Lynch, 15.534[18]
7. 27-Carson McCarl, 15.591[5]
8. 21T-James McFadden, 15.623[21]
9. 1A-Ashton Torgerson, 15.635[23]
10. 88-Austin McCarl, 15.689[41]
11. 87-Justin Sanders, 15.697[10]
12. 18-Emerson Axsom, 15.698[37]
13. 17-Sheldon Haudenschild, 15.705[32]
14. 3-Ayrton Gennetten, 15.711[2]
15. 23-Garet Williamson, 15.724[25]
16. 7S-Chris Windom, 15.731[6]
17. 26-Justin Peck, 15.779[40]
18. 39M-Anthony Macri, 15.784[30]
19. 55-Hunter Schuerenberg, 15.786[24]
20. 17GP-Tim Shaffer, 15.799[47]
21. 5W-Lucas Wolfe, 15.832[43]
22. 6-Zach Hampton, 15.851[9]
23. 36-Jason Martin, 15.901[11]
24. 48-Danny Dietrich, 15.932[20]
25. 15H-Sam Hafertepe Jr, 15.951[50]
26. 15-Donny Schatz, 15.952[38]
27. 13-Daison Pursley, 15.956[51]
28. 09-Matt Juhl, 15.964[8]
29. 24D-Danny Sams III, 15.966[17]
30. 52-Blake Hahn, 15.967[14]
31. 18T-Tanner Holmes, 15.986[29]
32. 6K-Kaleb Johnson, 16.005[46]
33. 45X-Landon Crawley, 16.033[31]
34. 32B-Brandon Spithaler, 16.034[42]
35. 74-Xavier Doney, 16.038[15]
36. 1K-Kelby Watt, 16.074[34]
37. 15JR-Cole Mincer, 16.098[35]
38. 22-Riley Goodno, 16.125[19]
39. 44-Chris Martin, 16.140[27]
40. 12X-Hank Davis, 16.151[13]
41. 2KS-Brooke Tatnell, 16.195[28]
42. 25-Tim Kaeding, 16.228[44]
43. 9R-Chase Randall, 16.228[48]
44. 44X-Scotty Johnson, 16.268[4]
45. 4W-Jamie Ball, 16.268[26]
46. 121-RJ Johnson, 16.269[33]
47. 71-Brandon Worthington, 16.313[12]
48. 11N-Kasey Jedrzejek, 16.382[39]
49. 67-Justin Whittall, 16.416[45]
50. 10V-Ben Brown, 16.567[22]
DNS: 65-Jordan Goldesberry, 16.567
Heat Race #1 (10 Laps)
1. 18T-Tanner Holmes[2]
2. 1K-Kelby Watt[1]
3. 5W-Lucas Wolfe[4]
4. 7S-Chris Windom[5]
5. 15-Donny Schatz[3]
6. 42-Sye Lynch[7]
7. 24R-Rico Abreu[8]
8. 87-Justin Sanders[6]
9. 2KS-Brooke Tatnell[9]
10. 121-RJ Johnson[10]
Heat Race #2 (10 Laps)
1. 6K-Kaleb Johnson[2]
2. 18-Emerson Axsom[6]
3. 26-Justin Peck[5]
4. 13-Daison Pursley[3]
5. 27-Carson McCarl[7]
6. 15JR-Cole Mincer[1]
7. 14BC-Corey Day[8]
8. 25-Tim Kaeding[9]
9. 6-Zach Hampton[4]
10. 71-Brandon Worthington[10]
Heat Race #3 (10 Laps)
1. 45X-Landon Crawley[2]
2. 17-Sheldon Haudenschild[6]
3. 22-Riley Goodno[1]
4. 10-Ryan Timms[8]
5. 36-Jason Martin[4]
6. 21T-James McFadden[7]
7. 39M-Anthony Macri[5]
8. 09-Matt Juhl[3]
9. 9R-Chase Randall[9]
10. 11N-Kasey Jedrzejek[10]
Heat Race #4 (10 Laps)
1. 44-Chris Martin[1]
2. 48-Danny Dietrich[4]
3. 32B-Brandon Spithaler[2]
4. 24D-Danny Sams III[3]
5. 1A-Ashton Torgerson[7]
6. 3-Ayrton Gennetten[6]
7. 55-Hunter Schuerenberg[5]
8. 67-Justin Whittall[10]
9. 44X-Scotty Johnson[9]
10. 2-David Gravel[8]
Heat Race #5 (10 Laps)
1. 52-Blake Hahn[3]
2. 15H-Sam Hafertepe Jr[4]
3. 23-Garet Williamson[6]
4. 88-Austin McCarl[7]
5. 74-Xavier Doney[2]
6. 17GP-Tim Shaffer[5]
7. 17A-Jack Anderson[8]
8. 12X-Hank Davis[1]
9. 10V-Ben Brown[10]
DNS: 4W-Jamie Ball
B Main (12 Laps)
1. 24R-Rico Abreu[1]
2. 14BC-Corey Day[2]
3. 17A-Jack Anderson[3]
4. 21T-James McFadden[6]
5. 42-Sye Lynch[4]
6. 39M-Anthony Macri[10]
7. 27-Carson McCarl[5]
8. 2-David Gravel[21]
9. 3-Ayrton Gennetten[9]
10. 87-Justin Sanders[8]
11. 36-Jason Martin[13]
12. 1A-Ashton Torgerson[7]
13. 55-Hunter Schuerenberg[11]
14. 15-Donny Schatz[14]
15. 09-Matt Juhl[15]
16. 2KS-Brooke Tatnell[24]
17. 67-Justin Whittall[20]
18. 9R-Chase Randall[23]
19. 25-Tim Kaeding[19]
20. 17GP-Tim Shaffer[12]
21. 74-Xavier Doney[16]
22. 15JR-Cole Mincer[17]
23. 6-Zach Hampton[22]
DNS: 12X-Hank Davis
C-Main (10 Laps)
1. 2-David Gravel[1]
2. 6-Zach Hampton[2]
3. 9R-Chase Randall[4]
4. 2KS-Brooke Tatnell[3]
5. 121-RJ Johnson[7]
6. 10V-Ben Brown[10]
7. 44X-Scotty Johnson[5]
8. 71-Brandon Worthington[8]
9. 65-Jordan Goldesberry[11]
DNS: 4W-Jamie Ball
DNS: 11N-Kasey Jedrzejek
A-Main (25 Laps)
1. 10-Ryan Timms[8]
2. 26-Justin Peck[2]
3. 17-Sheldon Haudenschild[5]
4. 23-Garet Williamson[4]
5. 18-Emerson Axsom[6]
6. 15H-Sam Hafertepe Jr[10]
7. 14BC-Corey Day[22]
8. 24R-Rico Abreu[21]
9. 7S-Chris Windom[3]
10. 88-Austin McCarl[7]
11. 48-Danny Dietrich[9]
12. 18T-Tanner Holmes[14]
13. 13-Daison Pursley[11]
14. 1K-Kelby Watt[18]
15. 21T-James McFadden[24]
16. 17A-Jack Anderson[23]
17. 52-Blake Hahn[13]
18. 44-Chris Martin[20]
19. 5W-Lucas Wolfe[1]
20. 45X-Landon Crawley[16]
21. 24D-Danny Sams III[12]
22. 22-Riley Goodno[19]
23. 32B-Brandon Spithaler[17]
24. 6K-Kaleb Johnson[15]