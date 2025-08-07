Kyle Larson Wins Thursday Preliminary Feature at Knoxville

KNOXVILLE, IA (August 7,2025)- Kyle Larson came from 5th starting position to capture the 25 lap NOS Energy Drink Knoxville Nationals preliminary night #2 feature over Logan Schuchart, Spencer Bayston, Giovanni Scelzi and Carson Macedo.
64th NOS Energy Drink Knoxville Nationals Presented by Casey’s
Toyota Qualifying Night #2
World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series
Knoxville Raceway
Knoxville, Iowa
Thursday, August 7, 2025
Qualifying
1. 49-Brad Sweet, 15.002[3]
2. 4C-Cameron Martin, 15.285[10]
3. 21-Brian Brown, 15.300[21]
4. 41-Carson Macedo, 15.315[18]
5. 3L-Daryn Pittman, 15.341[28]
6. 55V-Kerry Madsen, 15.363[42]
7. 19-Brent Marks, 15.383[16]
8. 6B-Brandon Wimmer, 15.421[1]
9. 27B-Jake Bubak, 15.436[39]
10. 3P-Sawyer Phillips, 15.454[5]
11. 39-Lynton Jeffrey, 15.479[23]
12. 71P-Parker Price Miller, 15.480[34]
13. 1S-Logan Schuchart, 15.491[33]
14. 5-Brenham Crouch, 15.508[14]
15. 57-Kyle Larson, 15.524[45]
16. 2C-Cole Macedo, 15.545[7]
17. 17B-Bill Balog, 15.565[27]
18. 19H-Kevin Thomas Jr, 15.606[12]
19. 23D-Chase Dietz, 15.618[2]
20. 99-Skylar Gee, 15.635[17]
21. 7BC-Giovanni Scelzi, 15.657[36]
22. 85J-Logan Julien, 15.664[4]
23. 14-Spencer Bayston, 15.671[13]
24. 45C-Derek Hagar, 15.693[19]
25. 3Z-Brock Zearfoss, 15.699[44]
26. 83-Michael Kofoid, 15.704[43]
27. 28M-Conner Morrell, 15.749[29]
28. 1-Sammy Swindell, 15.759[31]
29. 40-Clint Garner, 15.767[11]
30. 23W-Scott Winters, 15.770[25]
31. G5-Gage Pulkrabek, 15.782[48]
32. 23L-Jimmy Light, 15.795[15]
33. 2M-JJ Hickle, 15.811[20]
34. 11-Roger Crockett, 15.865[24]
35. 21H-Brady Bacon, 15.868[38]
36. 53-Jack Dover, 15.874[40]
37. 1TZ-Tasker Phillips, 15.887[49]
38. 49J-Josh Schneiderman, 15.932[41]
39. 24T-Christopher Thram, 15.954[30]
40. 33W-Cap Henry, 15.991[47]
41. 16G-Austyn Gossel, 15.996[46]
42. 8-Jacob Hughes, 16.008[22]
43. 4-Matt Wasmund, 16.015[8]
44. 95-Tyler Drueke, 16.019[6]
45. 83H-Justin Henderson, 16.211[35]
46. 88T-Tanner Thorson, 16.250[32]
47. 24-Terry McCarl, 16.277[37]
48. 15J-Jack Potter, 16.301[26]
49. 10W-Matt VanderVere, 16.301[9]
Heat Race #1 (10 Laps)
1. G5-Gage Pulkrabek[2]
2. 53-Jack Dover[1]
3. 7BC-Giovanni Scelzi[4]
4. 39-Lynton Jeffrey[6]
5. 83-Michael Kofoid[3]
6. 49-Brad Sweet[8]
7. 55V-Kerry Madsen[7]
8. 2C-Cole Macedo[5]
9. 16G-Austyn Gossel[9]
DNS: 88T-Tanner Thorson
Milton Hershey School Heat Race #2 (10 Laps)
1. 1TZ-Tasker Phillips[1]
2. 23L-Jimmy Light[2]
3. 28M-Conner Morrell[3]
4. 17B-Bill Balog[5]
5. 85J-Logan Julien[4]
6. 71P-Parker Price Miller[6]
7. 19-Brent Marks[7]
8. 4C-Cameron Martin[8]
9. 24-Terry McCarl[10]
10. 8-Jacob Hughes[9]
Heat Race #3 (10 Laps)
1. 49J-Josh Schneiderman[1]
2. 1S-Logan Schuchart[6]
3. 14-Spencer Bayston[4]
4. 1-Sammy Swindell[3]
5. 2M-JJ Hickle[2]
6. 19H-Kevin Thomas Jr[5]
7. 6B-Brandon Wimmer[7]
8. 15J-Jack Potter[10]
9. 4-Matt Wasmund[9]
10. 21-Brian Brown[8]
Heat Race #4 (10 Laps)
1. 24T-Christopher Thram[1]
2. 41-Carson Macedo[8]
3. 11-Roger Crockett[2]
4. 45C-Derek Hagar[4]
5. 27B-Jake Bubak[7]
6. 23D-Chase Dietz[5]
7. 5-Brenham Crouch[6]
8. 40-Clint Garner[3]
9. 10W-Matt VanderVere[10]
DNS: 95-Tyler Drueke
Heat Race #5 (10 Laps)
1. 21H-Brady Bacon[2]
2. 33W-Cap Henry[1]
3. 3Z-Brock Zearfoss[4]
4. 57-Kyle Larson[6]
5. 23W-Scott Winters[3]
6. 3L-Daryn Pittman[8]
7. 99-Skylar Gee[5]
8. 83H-Justin Henderson[9]
9. 3P-Sawyer Phillips[7]
C-Main (10 Laps)
1. 8-Jacob Hughes[4]
2. 16G-Austyn Gossel[3]
3. 3P-Sawyer Phillips[2]
4. 10W-Matt VanderVere[9]
5. 4-Matt Wasmund[5]
6. 24-Terry McCarl[8]
DNS: 21-Brian Brown
DNS: 95-Tyler Drueke
DNS: 88T-Tanner Thorson
B Main (12 Laps)
1. 49-Brad Sweet[1]
2. 4C-Cameron Martin[2]
3. 71P-Parker Price Miller[8]
4. 19-Brent Marks[5]
5. 55V-Kerry Madsen[4]
6. 2C-Cole Macedo[10]
7. 83-Michael Kofoid[15]
8. 3L-Daryn Pittman[3]
9. 27B-Jake Bubak[7]
10. 6B-Brandon Wimmer[6]
11. 5-Brenham Crouch[9]
12. 2M-JJ Hickle[18]
13. 99-Skylar Gee[13]
14. 83H-Justin Henderson[19]
15. 23D-Chase Dietz[12]
16. 40-Clint Garner[16]
17. 8-Jacob Hughes[21]
18. 23W-Scott Winters[17]
19. 85J-Logan Julien[14]
20. 16G-Austyn Gossel[22]
21. 10W-Matt VanderVere[24]
22. 15J-Jack Potter[20]
23. 19H-Kevin Thomas Jr[11]
DNS: 3P-Sawyer Phillips
A-Main (25 Laps)
1. 57-Kyle Larson[5]
2. 1S-Logan Schuchart[6]
3. 14-Spencer Bayston[2]
4. 7BC-Giovanni Scelzi[3]
5. 41-Carson Macedo[8]
6. 17B-Bill Balog[4]
7. 3Z-Brock Zearfoss[9]
8. 49-Brad Sweet[21]
9. 45C-Derek Hagar[1]
10. 1TZ-Tasker Phillips[17]
11. 21H-Brady Bacon[15]
12. 71P-Parker Price Miller[23]
13. 33W-Cap Henry[20]
14. 19-Brent Marks[24]
15. 39-Lynton Jeffrey[7]
16. 4C-Cameron Martin[22]
17. 1-Sammy Swindell[11]
18. 53-Jack Dover[16]
19. 49J-Josh Schneiderman[18]
20. 24T-Christopher Thram[19]
21. 28M-Conner Morrell[10]
22. 23L-Jimmy Light[13]
23. 11-Roger Crockett[14]
24. G5-Gage Pulkrabek[12]