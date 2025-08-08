Nick Sheridan Wins at Ohsweken Speedway

OHSWEKEN, ONT (August 8, 2025) — Nick Sheridan won the sprint car feature Friday night at Ohsweken Speedway. D.J. Chrisie, Dylan Westbrook, Darren Dryden, and Ryan Turner rounded out the top five.
Jesse Costa won the winged crate sprint car main event.
Ohsweken Speedway
Ohsweken, Ontario
Friday, August 8, 2025
Winged 360 Sprint Cars
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 47X-Dylan Westbrook[2]
2. 12DD-Darren Dryden[4]
3. 15-Ryan Turner[1]
4. 94-Todd Hoddick[3]
5. 21K-Kyle Phillips[5]
6. 19D-Allan Downey[8]
7. 81-Derek Jonathan[6]
8. 22JR-Allen Gilleta[7]
DNS: 28K-Tate O’Leary
DNS: 77E-Ashton VanEvery
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 45-Nick Sheridan[1]
2. 9-Liam Martin[3]
3. 88H-Josh Hansen[6]
4. 17X-Cory Turner[5]
5. 0C-Cole MacDonald[2]
6. 21-John Burbridge Jr[7]
7. 71-Mike Bowman[4]
DNS: 29W-Tyler Ward
DNS: 77T-Tyeller Powless
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 87XS-Skyler Evans[1]
2. 0-Glenn Styres[2]
3. 5-DJ Christie[4]
4. 70-Baily Heard[6]
5. 84L-Mike Lichty[3]
6. 68-Aaron Turkey[7]
7. 90-Travis Cunningham[5]
8. 94X-Scott Hall[9]
9. 46-Kevin Pauls[8]
B-Main (12 Laps)
1. 77E-Ashton VanEvery[2]
2. 77T-Tyeller Powless[9]
3. 46-Kevin Pauls[10]
4. 81-Derek Jonathan[3]
5. 90-Travis Cunningham[4]
6. 94X-Scott Hall[7]
7. 22JR-Allen Gilleta[5]
8. 71-Mike Bowman[1]
DNS: 29W-Tyler Ward
DNS: 28K-Tate O’Leary
A-Main (25 Laps)
1. 45-Nick Sheridan[1]
2. 5-DJ Christie[2]
3. 47X-Dylan Westbrook[3]
4. 12DD-Darren Dryden[4]
5. 15-Ryan Turner[8]
6. 88H-Josh Hansen[9]
7. 94-Todd Hoddick[10]
8. 9-Liam Martin[6]
9. 87XS-Skyler Evans[5]
10. 17X-Cory Turner[11]
11. 0-Glenn Styres[7]
12. 19D-Allan Downey[16]
13. 77T-Tyeller Powless[20]
14. 84L-Mike Lichty[15]
15. 70-Baily Heard[12]
16. 77E-Ashton VanEvery[19]
17. 46-Kevin Pauls[21]
18. 21K-Kyle Phillips[13]
19. 68-Aaron Turkey[18]
20. 81-Derek Jonathan[22]
21. 21-John Burbridge Jr[17]
22. 0C-Cole MacDonald[14]
23. 90-Travis Cunningham[23]
24. 94X-Scott Hall[24]
Winged Crate Sprint Cars
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 11W-Jeremy May[1]
2. 01K-Mikey Kruchka[2]
3. BS39-Brett Stratford[6]
4. 45-Curtis Gartly[3]
5. 5D-Jacob Dykstra[7]
6. 26X-Campbell Baker[4]
7. 20-Johnny Miller[5]
8. 2-Travis Hofstetter[8]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 52-Jesse Costa[2]
2. 44-Connor Ross[1]
3. 94-Ryan Fraser[3]
4. 16X-Keegan Baker[6]
5. 88-Lance Erskine[5]
6. 69K-Ken Hamilton[4]
7. 24A-AJ Lewis[7]
DNS: 51-Trevor Young
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 2S-Al Sleight[1]
2. 85C-Cam MacKinnon[2]
3. 50LS-Adrian Stahle[4]
4. 9C-Brian Nanticoke[6]
5. 2M-Steve Murdock[8]
6. 3S-Austin Roes[5]
7. 3B-Blaine Barrow[7]
8. 8-Kurtis Connell[3]
Heat Race #4 (8 Laps)
1. 14-Eric Gledhill[3]
2. 53-Logan Shwedyk[2]
3. 78-Darren McLennan[1]
4. 24K-Kiana Teal[4]
5. 1-Holly Porter[7]
6. 72-Tanner Podwinski[6]
7. 28T-Cameron Thomson[5]
8. 55-Cory Whittam[8]
B-Main (12 Laps)
1. 24A-AJ Lewis[2]
2. 3B-Blaine Barrow[1]
3. 28T-Cameron Thomson[4]
4. 20-Johnny Miller[3]
5. 51-Trevor Young[7]
6. 2-Travis Hofstetter[5]
7. 8-Kurtis Connell[6]
8. 55-Cory Whittam[8]
A-Main (20 Laps)
1. 52-Jesse Costa[2]
2. 14-Eric Gledhill[6]
3. 01K-Mikey Kruchka[1]
4. 53-Logan Shwedyk[7]
5. 2S-Al Sleight[4]
6. 16X-Keegan Baker[11]
7. 85C-Cam MacKinnon[8]
8. 45-Curtis Gartly[19]
9. 1-Holly Porter[17]
10. 5D-Jacob Dykstra[16]
11. 88-Lance Erskine[20]
12. 24K-Kiana Teal[18]
13. 11W-Jeremy May[3]
14. 44-Connor Ross[9]
15. 3S-Austin Roes[22]
16. 78-Darren McLennan[15]
17. 26X-Campbell Baker[23]
18. 24A-AJ Lewis[25]
19. 2M-Steve Murdock[13]
20. 20-Johnny Miller[28]
21. 9C-Brian Nanticoke[12]
22. 72-Tanner Podwinski[21]
23. 28T-Cameron Thomson[27]
24. 69K-Ken Hamilton[24]
25. 3B-Blaine Barrow[26]
26. BS39-Brett Stratford[5]
27. 50LS-Adrian Stahle[10]
28. 94-Ryan Fraser[14]