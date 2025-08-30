Julien Holds off Guilford to Win at Plymouth

PLYMOUTH, WI (August 29, 2025) — Logan Julien saved the best for last in route to the feature victory with the Bumper to Bumper Interstate Racing Association Friday night at the Plymouth Dirt Track.
Julien was able to catch Max Builford on lap 27 for the lead. Guilford was able to stay on Julien’s back bumper and gave a last lap slide job that was unsuccessful, allowing Julien to take the win and Travis Arnez to slide by for the second position.
Guilford, Jake Neuman, and Blake Nimee rounded out the top five.
Ben Schmidt charged from eigth starting position to win the Midwest Sprint Car Association 360 sprint car main event.
Plymouth Dirt Track
Plymouth, Wisconsin
Friday, August 29, 2025
Bumper to Bumper Interstate Racing Association
Qualifying
1. 85J-Logan Julien, 11.335[1]
2. 79-Blake Nimee, 11.402[3]
3. 3N-Jake Neuman, 11.409[19]
4. 21H-TJ Haddy, 11.410[2]
5. 65-Jordan Goldesberry, 11.457[10]
6. 34-Sterling Cling, 11.465[8]
7. 9K-Kyle Schuett, 11.480[14]
8. 2W-Scott Neitzel, 11.514[7]
9. 25-Danny Schlafer, 11.519[16]
10. 25T-Travis Arenz, 11.612[17]
11. 16C-Max Guilford, 11.631[24]
12. 87A-Austin Hartmann, 11.647[26]
13. 96-Jake Blackhurst, 11.656[27]
14. 68-Dave Uttech, 11.706[20]
15. 9-Tommy Colburn, 11.820[4]
16. 12-Corbin Gurley, 11.833[23]
17. GR8-Will Gerrits, 11.850[21]
18. 4-Alex Pokorski, 11.851[13]
19. 99-Tyler Brabant, 11.941[11]
20. 3-Justin Erickson, 11.975[6]
21. 10V-Matt VanderVere, 11.978[18]
22. 41-Thomas Schinderle, 11.991[25]
23. 4K-Kris Spitz, 12.019[9]
24. 43-Jereme Schroeder, 12.237[22]
25. 24-Scott Conger, 12.252[12]
26. 55P-Brady Portschy, 12.347[28]
27. 70W-Logan Wienke, 12.940[5]
28. 26-Tyler Tischendorf[15]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 25T-Travis Arenz[1]
2. 9K-Kyle Schuett[2]
3. 85J-Logan Julien[4]
4. 96-Jake Blackhurst[5]
5. 21H-TJ Haddy[3]
6. 99-Tyler Brabant[7]
7. 41-Thomas Schinderle[8]
8. 26-Tyler Tischendorf[10]
9. 24-Scott Conger[9]
10. 12-Corbin Gurley[6]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 16C-Max Guilford[1]
2. 2W-Scott Neitzel[2]
3. 79-Blake Nimee[4]
4. 65-Jordan Goldesberry[3]
5. 68-Dave Uttech[5]
6. 4K-Kris Spitz[8]
7. GR8-Will Gerrits[6]
8. 3-Justin Erickson[7]
9. 55P-Brady Portschy[9]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 25-Danny Schlafer[2]
2. 3N-Jake Neuman[4]
3. 87A-Austin Hartmann[1]
4. 34-Sterling Cling[3]
5. 4-Alex Pokorski[6]
6. 10V-Matt VanderVere[7]
7. 43-Jereme Schroeder[8]
8. 9-Tommy Colburn[5]
9. 70W-Logan Wienke[9]
Dash #1 (4 Laps)
1. 16C-Max Guilford[1]
2. 25T-Travis Arenz[3]
3. 9K-Kyle Schuett[4]
4. 79-Blake Nimee[2]
5. 21H-TJ Haddy[5]
Dash #2 (4 Laps)
1. 3N-Jake Neuman[1]
2. 85J-Logan Julien[2]
3. 34-Sterling Cling[4]
4. 65-Jordan Goldesberry[5]
5. 25-Danny Schlafer[3]
B-Main (10 Laps)
1. 41-Thomas Schinderle[4]
2. 26-Tyler Tischendorf[7]
3. 9-Tommy Colburn[1]
4. GR8-Will Gerrits[3]
5. 3-Justin Erickson[6]
6. 12-Corbin Gurley[2]
7. 24-Scott Conger[8]
8. 55P-Brady Portschy[9]
9. 43-Jereme Schroeder[5]
10. 70W-Logan Wienke[10]
A-Main (30 Laps)
1. 85J-Logan Julien[4]
2. 25T-Travis Arenz[3]
3. 16C-Max Guilford[1]
4. 3N-Jake Neuman[2]
5. 79-Blake Nimee[7]
6. 25-Danny Schlafer[8]
7. 65-Jordan Goldesberry[10]
8. 9K-Kyle Schuett[5]
9. 21H-TJ Haddy[9]
10. 34-Sterling Cling[6]
11. 2W-Scott Neitzel[11]
12. 10V-Matt VanderVere[17]
13. 4-Alex Pokorski[15]
14. 12-Corbin Gurley[24]
15. 41-Thomas Schinderle[19]
16. 68-Dave Uttech[14]
17. GR8-Will Gerrits[22]
18. 3-Justin Erickson[23]
19. 26-Tyler Tischendorf[20]
20. 96-Jake Blackhurst[13]
21. 4K-Kris Spitz[18]
22. 99-Tyler Brabant[16]
23. 87A-Austin Hartmann[12]
24. 9-Tommy Colburn[21]
Midwest Sprint Car Association
Qualifying Flight A
1. 22B-Brandon Berth, 12.600[4]
2. 69-Bill Taylor, 12.627[8]
3. 2-Christopher Clayton, 12.804[7]
4. 52-Cody Schlafer, 12.821[3]
5. 11-Tony Wondra, 12.935[6]
6. 53A-Spyder Akright, 12.955[1]
7. 12P-JJ Pagel, 12.976[5]
8. P1-Mark Chevalier, 13.091[2]
Qualifying Flight B
1. 3BK-Billy Kreutz, 12.196[3]
2. 27G-Donny Goeden, 12.512[1]
3. 1-Ben Schmidt, 12.568[6]
4. 7-Lance Fassbender, 12.572[2]
5. 08-Katelyn Krebsbach, 12.620[4]
6. 16-Anthony Knierim, 12.621[8]
7. 68P-Frank Perko, 13.066[5]
8. 26-Preston Ruh, 13.359[7]
Qualifying Flight C
1. 63K-Kevin Karnitz, 12.689[5]
2. 51-Chris Larson, 12.795[1]
3. 14J-Joseph Hintz, 12.881[4]
4. 69S-TJ Smith, 12.940[3]
5. 46-Steven Ruh, 13.213[6]
6. 24X-Eric Wilke, 13.222[2]
7. 55S-Ryan Sawusch, 13.932[7]
8. 20R-Weston Finke, 16.217[8]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 52-Cody Schlafer[1]
2. 2-Christopher Clayton[2]
3. 22B-Brandon Berth[4]
4. 69-Bill Taylor[3]
5. 11-Tony Wondra[5]
6. 12P-JJ Pagel[7]
7. 53A-Spyder Akright[6]
8. P1-Mark Chevalier[8]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 1-Ben Schmidt[2]
2. 7-Lance Fassbender[1]
3. 3BK-Billy Kreutz[4]
4. 27G-Donny Goeden[3]
5. 08-Katelyn Krebsbach[5]
6. 16-Anthony Knierim[6]
7. 26-Preston Ruh[7]
8. 68P-Frank Perko[8]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 14J-Joseph Hintz[2]
2. 63K-Kevin Karnitz[4]
3. 69S-TJ Smith[1]
4. 51-Chris Larson[3]
5. 24X-Eric Wilke[6]
6. 46-Steven Ruh[5]
7. 55S-Ryan Sawusch[7]
8. 20R-Weston Finke[8]
A-Main (25 Laps)
1. 1-Ben Schmidt[8]
2. 22B-Brandon Berth[2]
3. 63K-Kevin Karnitz[6]
4. 2-Christopher Clayton[4]
5. 7-Lance Fassbender[1]
6. 69S-TJ Smith[9]
7. 27G-Donny Goeden[11]
8. 69-Bill Taylor[12]
9. 3BK-Billy Kreutz[3]
10. 51-Chris Larson[13]
11. 52-Cody Schlafer[5]
12. 24X-Eric Wilke[10]
13. 12P-JJ Pagel[16]
14. 08-Katelyn Krebsbach[14]
15. 11-Tony Wondra[15]
16. 46-Steven Ruh[18]
17. 16-Anthony Knierim[17]
18. 53A-Spyder Akright[21]
19. 26-Preston Ruh[19]
20. P1-Mark Chevalier[22]
21. 68P-Frank Perko[23]
22. 20R-Weston Finke[24]
23. 55S-Ryan Sawusch[20]
24. 14J-Joseph Hintz[7]