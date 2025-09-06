Spithaler Sails to Victory at Mercer

MERCER, PA (September 6, 2025) — Brandon Spithaler bounced back from a hard crash on Friday to win the feature event Saturday with the NAPA All Star Circuit of Champions presented by Valvoline at Michael’s Mercer Raceway.
Spithaler, from Butler, Pennsylvania, took the lead from Greg Wilson on lap 26 and held off Wilson for the victory. Cale Thomas, All Star Circuit of Champions point leader Kalib Henry, and Leyton Wagner from 20th starting position rounded out the top five.
NAPA All Star Circuit of Champions presented by Valvoline
Michael’s Mercer Raceway
Mercer, Pennsylvania
Saturday, September 6, 2025
Capital Renegade Capital Renegade Qualifying (2 Laps)
1. 22-Brandon Spithaler, 14.536[4]
2. 3-John Jerich, 14.634[13]
3. 13-Brandon Matus, 14.689[7]
4. 49X-Cale Thomas, 14.702[11]
5. 08-Danny Kuriger, 14.741[12]
6. 17-Dylan Norris, 14.752[20]
7. 101-Kalib Henry, 14.759[10]
8. W20-Greg Wilson, 14.812[5]
9. 2-AJ Flick, 14.817[9]
10. 20B-Cody Bova, 14.889[17]
11. 70-Henry Malcuit, 14.926[18]
12. 31C-Chase Metheney, 14.927[3]
13. 6-Bob Felmlee, 14.948[6]
14. 38-Leyton Wagner, 14.950[25]
15. 29-Logan McCandless, 15.010[14]
16. 46-Michael Bauer, 15.012[1]
17. 5K-Adam Kekich, 15.030[22]
18. 47-Dusty Larson, 15.063[19]
19. 7N-Darin Naida, 15.094[29]
20. 45-Devon Borden, 15.097[21]
21. 33-Brent Matus, 15.167[8]
22. 32-Jeremy Kornbau, 15.256[16]
23. 17GP-Tim Shaffer, 15.275[27]
24. 16M-Jim Morris, 15.367[26]
25. 00-Chris Frank, 15.382[15]
26. 35-Jared Zimbardi, 15.503[24]
27. 81-Rayce Jacobs, 15.506[2]
28. M4-Louis Mattes IV, 16.141[28]
29. 4-Zane DeVault[23]
Premier Planning Premier Planning Heat Race #1 (8 Laps)
1. 101-Kalib Henry[2]
2. 22-Brandon Spithaler[4]
3. 20B-Cody Bova[1]
4. 49X-Cale Thomas[3]
5. 6-Bob Felmlee[5]
6. 7N-Darin Naida[7]
7. 46-Michael Bauer[6]
8. 00-Chris Frank[9]
9. 32-Jeremy Kornbau[8]
10. M4-Louis Mattes IV[10]
All Pro All Pro Heat Race #2 (8 Laps)
1. W20-Greg Wilson[2]
2. 3-John Jerich[4]
3. 70-Henry Malcuit[1]
4. 17GP-Tim Shaffer[8]
5. 08-Danny Kuriger[3]
6. 5K-Adam Kekich[6]
7. 38-Leyton Wagner[5]
8. 35-Jared Zimbardi[9]
9. 45-Devon Borden[7]
10. 4-Zane DeVault[10]
Adaptive One Adaptive One Heat Race #3 (8 Laps)
1. 2-AJ Flick[2]
2. 13-Brandon Matus[4]
3. 47-Dusty Larson[6]
4. 17-Dylan Norris[3]
5. 16M-Jim Morris[8]
6. 31C-Chase Metheney[1]
7. 29-Logan McCandless[5]
8. 33-Brent Matus[7]
9. 81-Rayce Jacobs[9]
Level Utilities Level Utilities Dash (6 Laps)
1. 22-Brandon Spithaler[6]
2. W20-Greg Wilson[2]
3. 13-Brandon Matus[4]
4. 49X-Cale Thomas[1]
5. 101-Kalib Henry[3]
6. 3-John Jerich[5]
Gates Corporation Gates Corporation B-Main (12 Laps)
1. 29-Logan McCandless[2]
2. 38-Leyton Wagner[1]
3. 46-Michael Bauer[3]
4. 32-Jeremy Kornbau[6]
5. 33-Brent Matus[4]
6. 45-Devon Borden[5]
7. 00-Chris Frank[7]
8. 35-Jared Zimbardi[8]
9. 81-Rayce Jacobs[9]
10. M4-Louis Mattes IV[10]
11. 4-Zane DeVault[11]
NAPA Auto Parts NAPA Auto Parts A Main (35 Laps)
1. 22-Brandon Spithaler[1]
2. W20-Greg Wilson[2]
3. 49X-Cale Thomas[4]
4. 101-Kalib Henry[5]
5. 38-Leyton Wagner[20]
6. 08-Danny Kuriger[9]
7. 13-Brandon Matus[3]
8. 2-AJ Flick[7]
9. 17-Dylan Norris[8]
10. 17GP-Tim Shaffer[16]
11. 5K-Adam Kekich[15]
12. 3-John Jerich[6]
13. 6-Bob Felmlee[13]
14. 32-Jeremy Kornbau[22]
15. 47-Dusty Larson[12]
16. 45-Devon Borden[24]
17. 46-Michael Bauer[21]
18. 4-Zane DeVault[25]
19. 29-Logan McCandless[19]
20. 31C-Chase Metheney[14]
21. 20B-Cody Bova[10]
22. 7N-Darin Naida[17]
23. 70-Henry Malcuit[11]
24. 16M-Jim Morris[18]
25. 33-Brent Matus[23]