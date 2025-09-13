Costa Wins Northern Crate Nationals; Poirier and Christie Win Twin 15’s a Ohsweken

OHSWEKEN, ONT (September 12, 2025) — The 2025 edition of the Northern Sprint Car Nationals had sprint cars take to the track at Ohsweken Speedway for competition on Friday with Jesse Costa winning the Northern Crate Nationals for the Strickland’s Brantford Chevrolet Crate Sprint Cars while D.J. Christie and Jordan Poirier won the twin 15 lap features for the Kool Kidz-Corr Pak Sprint Cars, guaranteeing them top 10 starting positions in the Northern Sprint Car Nationals finale on Saturday.
Costa dominated the crate sprint car feature starting on the front row and leading all 35 laps for the $5,000 top prize. Eric Gledhill, Andrew Hennessy, Josh Verne Jr, and Jacob Dykstra from 12th starting position rounded out the top five.
Much like Costa in the crate sprint cars, Chirstie and Poirier led all 15 laps of the 360 sprint car mains.
The Northern Sprint Car Nationals weekend ends Saturday with the finale for the 360 sprint cars paying $20,000 to win and $2,000 to start.
Northern Crate Nationals
Ohsweken Speedway
Ohsweken, Ontario
Friday, September 12, 2025
Winged Crate Sprint Cars
FLIGHT 1 GROUP A (3 Laps)
1. BS39-Brett Stratford, 14.818[4]
2. 94-Ryan Fraser, 15.165[1]
3. 77-Liam Ladouceur, 15.260[2]
4. 2M-Steve Murdock, 15.373[3]
FLIGHT 1 GROUP B (3 Laps)
1. 14-Eric Gledhill, 14.860[4]
2. 01K-Mikey Kruchka, 15.065[1]
3. 45-Curtis Gartly, 15.511[3]
4. 11W-Josh Robertson, 15.892[2]
FLIGHT 1 GROUP C (3 Laps)
1. 87-Andrew Hennessy, 15.194[4]
2. 51-Trevor Young, 15.394[3]
3. 9C-Brian Nanticoke, 16.049[1]
4. 22-Tyson Gregory, 16.207[2]
FLIGHT 1 GROUP D (3 Laps)
1. 8-Lucas Smith, 15.030[3]
2. 74-Rob Neely, 15.290[2]
3. 26X-Campbell Baker, 15.471[4]
4. 777A-Tyler Willard, 16.035[1]
FLIGHT 2 GROUP A (3 Laps)
1. 50LS-Adrian Stahle, 15.228[3]
2. 28T-Cameron Thomson, 15.423[2]
3. 57C-Cooper Fritz, 15.432[1]
4. 44-Connor Ross, 15.495[4]
FLIGHT 2 GROUP B (3 Laps)
1. 24A-AJ Lewis, 15.303[3]
2. 4K-Jamie Kay, 15.553[1]
3. 55-Cory Whittam, 15.939[2]
4. (DQ) 51L-Lee Ladouceur[4]
FLIGHT 2 GROUP C (3 Laps)
1. 1V-Josh Verne Jr, 15.255[1]
2. 3B-Blaine Barrow, 15.443[4]
3. 20-Johnny Miller, 15.523[3]
4. 26-John Verney, 15.532[2]
FLIGHT 2 GROUP D (3 Laps)
1. 24K-Kiana Teal, 15.399[4]
2. 92-Adam Turner, 15.549[1]
3. M52-Marc Surprenant, 15.761[3]
4. 47B-Mitchel Brosseau, 18.226[2]
FLIGHT 3 GROUP A (3 Laps)
1. 1-Holly Porter, 14.808[1]
2. 2-Travis Hofstetter, 15.608[4]
3. 88R-Riley Mercer, 15.930[2]
4. 69K-Ken Hamilton, 15.987[3]
FLIGHT 3 GROUP B (3 Laps)
1. 52-Jesse Costa, 14.903[2]
2. 5-Tom Pellizzari, 15.153[1]
3. 3S-Austin Roes, 15.291[3]
4. 16X-Keegan Baker, 15.824[4]
FLIGHT 3 GROUP C (3 Laps)
1. 2S-Al Sleight, 15.160[1]
2. 5D-Jacob Dykstra, 15.371[4]
3. 85C-Cam MacKinnon, 15.661[3]
4. 88-Lance Erskine, 15.699[2]
FLIGHT 3 GROUP D (3 Laps)
1. 72I-Bruno Richard, 15.287[1]
2. 53-Logan Shwedyk, 15.756[2]
3. 24R-Rodney Rutherford, 16.761[3]
Heat Race #1 (10 Laps)
1. 8-Lucas Smith[3]
2. 94-Ryan Fraser[2]
3. BS39-Brett Stratford[4]
4. 2M-Steve Murdock[5]
5. 77-Liam Ladouceur[1]
6. 26X-Campbell Baker[6]
7. 9C-Brian Nanticoke[8]
8. 11W-Josh Robertson[7]
Heat Race #2 (10 Laps)
1. 14-Eric Gledhill[4]
2. 87-Andrew Hennessy[2]
3. 01K-Mikey Kruchka[3]
4. 45-Curtis Gartly[6]
5. 74-Rob Neely[1]
6. 777A-Tyler Willard[7]
7. 51-Trevor Young[5]
8. 22-Tyson Gregory[8]
Heat Race #3 (10 Laps)
1. 28T-Cameron Thomson[2]
2. 92-Adam Turner[6]
3. 3B-Blaine Barrow[1]
4. 50LS-Adrian Stahle[4]
5. 20-Johnny Miller[5]
6. M52-Marc Surprenant[7]
7. 24A-AJ Lewis[3]
8. 47B-Mitchel Brosseau[8]
Heat Race #4 (10 Laps)
1. 1V-Josh Verne Jr[4]
2. 57C-Cooper Fritz[2]
3. 44-Connor Ross[1]
4. 51L-Lee Ladouceur[7]
5. 26-John Verney[5]
6. 4K-Jamie Kay[6]
7. 55-Cory Whittam[8]
8. 24K-Kiana Teal[3]
Heat Race #5 (10 Laps)
1. 72I-Bruno Richard[2]
2. 5D-Jacob Dykstra[1]
3. 1-Holly Porter[4]
4. 53-Logan Shwedyk[6]
5. 5-Tom Pellizzari[3]
6. 85C-Cam MacKinnon[5]
7. 88R-Riley Mercer[7]
8. 24R-Rodney Rutherford[8]
Heat Race #6 (10 Laps)
1. 52-Jesse Costa[4]
2. 3S-Austin Roes[2]
3. 2-Travis Hofstetter[1]
4. 88-Lance Erskine[5]
5. 16X-Keegan Baker[6]
6. 2S-Al Sleight[3]
7. 69K-Ken Hamilton[7]
C-Main (10 Laps)
1. 51-Trevor Young[5]
2. 24K-Kiana Teal[10]
3. 9C-Brian Nanticoke[2]
4. 55-Cory Whittam[1]
5. 88R-Riley Mercer[3]
6. 69K-Ken Hamilton[4]
7. 24A-AJ Lewis[6]
8. 24R-Rodney Rutherford[11]
9. 22-Tyson Gregory[8]
10. 11W-Josh Robertson[9]
11. 47B-Mitchel Brosseau[7]
POLE DASH (5 Laps)
1. 14-Eric Gledhill[1]
2. 52-Jesse Costa[2]
3. 1V-Josh Verne Jr[3]
4. 92-Adam Turner[4]
5. 72I-Bruno Richard[6]
6. 28T-Cameron Thomson[7]
7. 94-Ryan Fraser[8]
8. 8-Lucas Smith[5]
B-Main (12 Laps)
1. 51L-Lee Ladouceur[1]
2. 2M-Steve Murdock[4]
3. 53-Logan Shwedyk[2]
4. 88-Lance Erskine[5]
5. 45-Curtis Gartly[3]
6. 50LS-Adrian Stahle[6]
7. 777A-Tyler Willard[11]
8. 26X-Campbell Baker[15]
9. 16X-Keegan Baker[7]
10. 2S-Al Sleight[18]
11. M52-Marc Surprenant[10]
12. 74-Rob Neely[14]
13. 24K-Kiana Teal[20]
14. 77-Liam Ladouceur[13]
15. 51-Trevor Young[19]
16. 4K-Jamie Kay[16]
17. 20-Johnny Miller[8]
18. 9C-Brian Nanticoke[21]
19. 55-Cory Whittam[22]
20. 85C-Cam MacKinnon[17]
21. 26-John Verney[9]
22. 5-Tom Pellizzari[12]
A-Main (35 Laps)
1. 52-Jesse Costa[2]
2. 14-Eric Gledhill[1]
3. 87-Andrew Hennessy[9]
4. 1V-Josh Verne Jr[3]
5. 5D-Jacob Dykstra[12]
6. 8-Lucas Smith[8]
7. 72I-Bruno Richard[5]
8. 3S-Austin Roes[10]
9. 94-Ryan Fraser[7]
10. 28T-Cameron Thomson[6]
11. 53-Logan Shwedyk[21]
12. 51L-Lee Ladouceur[19]
13. 45-Curtis Gartly[23]
14. 01K-Mikey Kruchka[15]
15. 1-Holly Porter[13]
16. 16X-Keegan Baker[25]
17. 88-Lance Erskine[22]
18. BS39-Brett Stratford[14]
19. 92-Adam Turner[4]
20. M52-Marc Surprenant[28]
21. 777A-Tyler Willard[29]
22. 2M-Steve Murdock[20]
23. 44-Connor Ross[17]
24. 20-Johnny Miller[26]
25. 2-Travis Hofstetter[18]
26. 77-Liam Ladouceur[30]
27. 57C-Cooper Fritz[11]
28. 50LS-Adrian Stahle[24]
29. 3B-Blaine Barrow[16]
30. 26-John Verney[27]
Winged 360 Sprint Cars
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 71H-Max Stambaugh[1]
2. 77X-Alex Hill[2]
3. 12-Alex Bergeron[4]
4. 84R-Tyler Rand[5]
5. 0-Glenn Styres[7]
6. 79-Jordan Thomas[6]
7. 0C-Cole MacDonald[3]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 28-Jordan Poirier[2]
2. 77E-Ashton VanEvery[3]
3. 19D-Allan Downey[5]
4. 21K-Kyle Phillips[4]
5. 15H-Sam Hafertepe Jr[6]
6. 52-Scott Kreutter[7]
7. 28K-Tate O’Leary[1]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 9-Liam Martin[2]
2. 70-Baily Heard[1]
3. 0JB-Justin Barger[4]
4. 17X-Cory Turner[5]
5. 45-Nick Sheridan[6]
6. 6-Ryan Coniam[3]
7. 13-Evan Reynolds[7]
Heat Race #4 (8 Laps)
1. 21-Alex Therrien[2]
2. 28F-Davie Franek[6]
3. 88H-Josh Hansen[1]
4. 84-Mike Lichty[4]
5. 43-Scott Sherk[5]
6. 77T-Tyeller Powless[3]
Heat Race #5 (8 Laps)
1. 7C-Dylan Swiernik[2]
2. 15-Ryan Turner[1]
3. 12DD-Darren Dryden[5]
4. 68-Aaron Turkey[3]
5. 85-Dustin Daggett[6]
6. 70MM-Matt Billings[4]
Heat Race #6 (8 Laps)
1. 87XS-Skyler Evans[1]
2. 5-DJ Christie[5]
3. 87-Jason Barney[4]
4. 46-Kevin Pauls[2]
5. 94X-Scott Hall[6]
6. 81-Tyler Reynolds[3]
A-Main #1 (15 Laps)
1. 28-Jordan Poirier[2]
2. 21-Alex Therrien[3]
3. 12DD-Darren Dryden[6]
4. 28F-Davie Franek[1]
5. 70-Baily Heard[7]
6. 71H-Max Stambaugh[4]
7. 77E-Ashton VanEvery[5]
8. 87-Jason Barney[9]
9. 17X-Cory Turner[10]
10. 15H-Sam Hafertepe Jr[13]
11. 12-Alex Bergeron[8]
12. 0-Glenn Styres[11]
13. 84-Mike Lichty[12]
14. 85-Dustin Daggett[14]
15. 46-Kevin Pauls[15]
A-Main #2 (15 Laps)
1. 5-DJ Christie[1]
2. 9-Liam Martin[2]
3. 87XS-Skyler Evans[3]
4. 45-Nick Sheridan[12]
5. 88H-Josh Hansen[9]
6. 19D-Allan Downey[4]
7. 77X-Alex Hill[5]
8. 15-Ryan Turner[6]
9. 21K-Kyle Phillips[10]
10. 68-Aaron Turkey[11]
11. 52-Scott Kreutter[14]
12. 84R-Tyler Rand[8]
13. 0JB-Justin Barger[7]
14. 43-Scott Sherk[15]
15. 94X-Scott Hall[13]