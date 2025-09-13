Julien Wins IRA Feature at Wilmot

WILMOT WI (September 12, 2025) — Logan Julien won the Bumper to Bumper Interstate Racing Association feature Friday night at Wilmot Raceway.
Julien and Blake Nimee traded the lead back and forth during the later stages of the main event before Nimmee and Max Guilford made contact to bring out the caution flag with two laps to go. Julien went on claim the victory over Scotty Neitzel, Jordan Goldesberry, Travis Arnez, and Danny Schlafer.
Brian Kristan won the winged crate sprint car main event.
Wilmot Raceway
Wilmot, Wisconsin
Friday, September 12, 2025
Bumper to Bumper Interstate Racing Association
Qualifying
1. 85J-Logan Julien, 12.433[4]
2. 79-Blake Nimee, 12.611[23]
3. 16C-Max Guilford, 12.776[19]
4. 12-Corbin Gurley, 12.780[3]
5. 2W-Scott Neitzel, 12.856[5]
6. 4K-Kris Spitz, 12.858[1]
7. 13-CJ Malueg, 12.922[10]
8. 65-Jordan Goldesberry, 12.928[15]
9. 96-Jake Blackhurst, 12.951[13]
10. 25-Danny Schlafer, 12.962[26]
11. 21H-TJ Haddy, 12.963[7]
12. 25T-Travis Arenz, 13.001[22]
13. 09-Clayton Rossmann, 13.039[6]
14. 4D-Cruz Dickerson, 13.048[28]
15. 68-Dave Uttech, 13.091[12]
16. 4-Alex Pokorski, 13.159[14]
17. 9K-Kyle Schuett, 13.256[25]
18. 17-Tylar Rankin, 13.288[18]
19. 99-Tyler Brabant, 13.371[8]
20. 13G-Van Gurley Jr, 13.530[20]
21. 43-Jereme Schroeder, 13.606[21]
22. 24-Scott Conger, 13.645[9]
23. 52-Cody Schlafer, 13.765[17]
24. 70-Chris Klemko, 13.812[27]
25. 70W-Logan Wienke, 13.888[2]
26. 55P-Brady Portschy, 13.984[11]
27. 7L-Raymond Hensley, 13.995[24]
28. GR8-Paul Pokorski, 14.144[16]
29. 29JR-Ralph Johnson[29]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 25-Danny Schlafer[1]
2. 13-CJ Malueg[2]
3. 85J-Logan Julien[4]
4. 12-Corbin Gurley[3]
5. 09-Clayton Rossmann[5]
6. 99-Tyler Brabant[7]
7. 24-Scott Conger[8]
8. 70W-Logan Wienke[9]
DNS: 4-Alex Pokorski
DNS: GR8-Paul Pokorski
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 65-Jordan Goldesberry[2]
2. 2W-Scott Neitzel[3]
3. 79-Blake Nimee[4]
4. 21H-TJ Haddy[1]
5. 13G-Van Gurley Jr[7]
6. 4D-Cruz Dickerson[5]
7. 9K-Kyle Schuett[6]
8. 52-Cody Schlafer[8]
9. 55P-Brady Portschy[9]
DNS: 29JR-Ralph Johnson
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 96-Jake Blackhurst[2]
2. 16C-Max Guilford[4]
3. 25T-Travis Arenz[1]
4. 4K-Kris Spitz[3]
5. 17-Tylar Rankin[6]
6. 68-Dave Uttech[5]
7. 70-Chris Klemko[8]
8. 43-Jereme Schroeder[7]
9. 7L-Raymond Hensley[9]
Dash #1 (4 Laps)
1. 79-Blake Nimee[1]
2. 25-Danny Schlafer[2]
3. 65-Jordan Goldesberry[3]
4. 96-Jake Blackhurst[5]
5. 12-Corbin Gurley[4]
Dash #2 (4 Laps)
1. 85J-Logan Julien[2]
2. 2W-Scott Neitzel[4]
3. 4K-Kris Spitz[1]
4. 16C-Max Guilford[3]
5. 13-CJ Malueg[5]
B-Main (10 Laps)
1. 9K-Kyle Schuett[1]
2. 70-Chris Klemko[4]
3. 43-Jereme Schroeder[2]
4. 24-Scott Conger[3]
5. 55P-Brady Portschy[7]
6. 7L-Raymond Hensley[8]
7. 70W-Logan Wienke[6]
8. 52-Cody Schlafer[5]
DNS: 4-Alex Pokorski
DNS: GR8-Paul Pokorski
A-Main (30 Laps)
1. 85J-Logan Julien[2]
2. 2W-Scott Neitzel[4]
3. 65-Jordan Goldesberry[5]
4. 25T-Travis Arenz[11]
5. 25-Danny Schlafer[3]
6. 4D-Cruz Dickerson[16]
7. 96-Jake Blackhurst[7]
8. 4K-Kris Spitz[6]
9. 13-CJ Malueg[10]
10. 09-Clayton Rossmann[13]
11. 17-Tylar Rankin[14]
12. 12-Corbin Gurley[9]
13. 21H-TJ Haddy[12]
14. 68-Dave Uttech[17]
15. 70-Chris Klemko[20]
16. 13G-Van Gurley Jr[15]
17. 55P-Brady Portschy[23]
18. 43-Jereme Schroeder[21]
19. 99-Tyler Brabant[18]
20. 24-Scott Conger[22]
21. 79-Blake Nimee[1]
22. 16C-Max Guilford[8]
23. 7L-Raymond Hensley[24]
24. 9K-Kyle Schuett[19]
Winged Crate Sprint Cars
Qualifying
1. 19-Ion Stear, 13.986[8]
2. 18-Nick Petska, 14.024[6]
3. 10V-Nathan Crane, 14.073[5]
4. 5-Brian Kristan, 14.140[7]
5. 59-Ethon Stear, 14.308[1]
6. 70-Chris Klemko, 14.324[3]
7. 4-Jordan Paulsen, 14.340[2]
8. 26-Preston Ruh, 15.431[4]
9. 34-Kevin Hinich, 16.908[9]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 19-Ion Stear[4]
2. 18-Nick Petska[3]
3. 5-Brian Kristan[1]
4. 10V-Nathan Crane[2]
5. 59-Ethon Stear[5]
6. 70-Chris Klemko[6]
7. 26-Preston Ruh[8]
8. 34-Kevin Hinich[9]
9. 4-Jordan Paulsen[7]
A-Main (20 Laps)
1. 5-Brian Kristan[1]
2. 19-Ion Stear[4]
3. 4-Jordan Paulsen[9]
4. 18-Nick Petska[3]
5. 70-Chris Klemko[6]
6. 59-Ethon Stear[5]
7. 34-Kevin Hinich[8]
8. 10V-Nathan Crane[2]
9. (DQ) 26-Preston Ruh[7]