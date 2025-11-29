Daison Pursley takes Ultimate Sprint Car checkers at Ventura

Ventura,California (November 28,2025)- Daison Pursley topped a 56 car field and won the 30 lap Ultimate Sprint Car Series feature at Ventura Raceway Friday night. Following Pursley was Kaleb Montgomery, Carson Macedo, Kevin Thomas Jr. and Ricky Lewis.
Ultimate Sprint Car Series
A Feature (30 Laps): 1. 86-Daison Pursley[2]; 2. 3-Kaleb Montgomery[6]; 3. 21-Carson Macedo[10]; 4. 17-Kevin Thomas Jr[1]; 5. 41-Ricky Lewis[9]; 6. 21B-AJ Bender[12]; 7. 21T-Cole Macedo[18]; 8. 10M-Mitchel Moles[5]; 9. 18-David Gasper[8]; 10. 36-Bob Newberry[13]; 11. 8M-Jake Andreotti[4]; 12. 87P-Jacob Tuttle[24]; 13. 22-Bryan Whitley[16]; 14. 2-Austin Wood[14]; 15. 5K-Blaine Cory[22]; 16. 71-Brent Owens[15]; 17. 9C-Connor Wakim[21]; 18. 1-Nate Schank[20]; 19. 28K-Bryant Bell[23]; 20. 17V-Danny Faria Jr[17]; 21. 6-Logan Calderwood[7]; 22. 87-Hunter Maddox[19]; 23. 22S-Grant Sexton[11]; 24. 17X-Jake Swanson[3]
B Feature 1 (12 Laps): 1. 22-Bryan Whitley[1]; 2. 21T-Cole Macedo[5]; 3. 1-Nate Schank[3]; 4. 5K-Blaine Cory[2]; 5. 3F-Blake Bower[11]; 6. 29T-Ryan Timmons[10]; 7. 04-Brody Sim[13]; 8. 75-Josh Young[20]; 9. 58-Mark Henry[14]; 10. 86E-TJ Smith[16]; 11. 5E-Elexa Herrera[15]; 12. 78-Brody Wake[7]; 13. 39-Kyle Edwards[9]; 14. 41H-Blake Hendricks[18]; 15. 11-Tyler Cato[4]; 16. 6M-Matt Meredith[12]; 17. 3FF-Kyle Shipley[6]; 18. 57-Connor Speir[8]; 19. 21P-Daylin Perreira[17]; 20. (DNS) 11C-Austin Cato; 21. (DNS) 71D-Bryan Drollinger
B Feature 2 (12 Laps): 1. 17V-Danny Faria Jr[1]; 2. 87-Hunter Maddox[2]; 3. 9C-Connor Wakim[4]; 4. 28K-Bryant Bell[6]; 5. 8J-Justen McConville[9]; 6. 72C-Cody Majors[14]; 7. 10-Jeremy Stout[17]; 8. 29C-Camie Bell[18]; 9. 2STX-Brent Steck[5]; 10. 72T-Trenten Shelton[10]; 11. 86JR-Logan Mitchell[13]; 12. 63D-Jon DeWees[16]; 13. 29-Brent Yarnal[19]; 14. 18J-Josh Gillis[15]; 15. 13M-McGarren Butler[12]; 16. 72-Jeff Shelton[7]; 17. 17J-Jeff Fillingame[3]; 18. 44-Brent Sexton[8]; 19. (DNS) 87P-Jacob Tuttle; 20. (DNS) 73C-Cole Wakim
Heat 1 (8 Laps): 1. 3-Kaleb Montgomery[3]; 2. 6-Logan Calderwood[4]; 3. 22S-Grant Sexton[2]; 4. 21T-Cole Macedo[8]; 5. 87-Hunter Maddox[5]; 6. 1-Nate Schank[1]; 7. 04-Brody Sim[11]; 8. 72C-Cody Majors[10]; 9. 13M-McGarren Butler[6]; 10. 29-Brent Yarnal[12]; 11. 21P-Daylin Perreira[7]; 12. 71D-Bryan Drollinger[9]
Heat 2 (8 Laps): 1. 17X-Jake Swanson[3]; 2. 86-Daison Pursley[4]; 3. 21B-AJ Bender[2]; 4. 22-Bryan Whitley[1]; 5. 17J-Jeff Fillingame[6]; 6. 44-Brent Sexton[7]; 7. 72-Jeff Shelton[5]; 8. 86JR-Logan Mitchell[9]; 9. 10-Jeremy Stout[10]; 10. 29C-Camie Bell[11]; 11. 41H-Blake Hendricks[8]
Heat 3 (8 Laps): 1. 21-Carson Macedo[4]; 2. 41-Ricky Lewis[1]; 3. 36-Bob Newberry[7]; 4. 17V-Danny Faria Jr[5]; 5. 11-Tyler Cato[6]; 6. 72T-Trenten Shelton[8]; 7. 9C-Connor Wakim[2]; 8. 5E-Elexa Herrera[10]; 9. 18J-Josh Gillis[9]; 10. 3F-Blake Bower[3]; 11. 75-Josh Young[11]
Heat 4 (8 Laps): 1. 10M-Mitchel Moles[3]; 2. 8M-Jake Andreotti[4]; 3. 2-Austin Wood[6]; 4. 5K-Blaine Cory[5]; 5. 8J-Justen McConville[9]; 6. 39-Kyle Edwards[7]; 7. 28K-Bryant Bell[1]; 8. 57-Connor Speir[2]; 9. 58-Mark Henry[8]; 10. (DNS) 11C-Austin Cato; 11. (DNS) 73C-Cole Wakim
Heat 5 (8 Laps): 1. 17-Kevin Thomas Jr[2]; 2. 18-David Gasper[3]; 3. 71-Brent Owens[10]; 4. 3FF-Kyle Shipley[8]; 5. 78-Brody Wake[7]; 6. 2STX-Brent Steck[5]; 7. 6M-Matt Meredith[9]; 8. 63D-Jon DeWees[11]; 9. 87P-Jacob Tuttle[1]; 10. 29T-Ryan Timmons[4]; 11. 86E-TJ Smith[6]
Qualifying 1 (3 Laps): 1. 6-Logan Calderwood, 00:12.050[11]; 2. 3-Kaleb Montgomery, 00:12.336[4]; 3. 22S-Grant Sexton, 00:12.378[12]; 4. 1-Nate Schank, 00:12.397[5]; 5. 87-Hunter Maddox, 00:12.524[1]; 6. 13M-McGarren Butler, 00:12.555[6]; 7. 21P-Daylin Perreira, 00:12.647[8]; 8. 21T-Cole Macedo, 00:12.842[3]; 9. 71D-Bryan Drollinger, 00:12.849[10]; 10. 72C-Cody Majors, 00:12.933[2]; 11. 04-Brody Sim, 00:12.968[9]; 12. 29-Brent Yarnal, 00:13.492[7]
Qualifying 2 (3 Laps): 1. 86-Daison Pursley, 00:12.152[6]; 2. 17X-Jake Swanson, 00:12.379[3]; 3. 21B-AJ Bender, 00:12.459[7]; 4. 22-Bryan Whitley, 00:12.616[1]; 5. 72-Jeff Shelton, 00:12.783[5]; 6. 17J-Jeff Fillingame, 00:12.837[2]; 7. 44-Brent Sexton, 00:12.840[9]; 8. 41H-Blake Hendricks, 00:12.925[8]; 9. 86JR-Logan Mitchell, 00:13.447[11]; 10. 10-Jeremy Stout, 00:13.563[4]; 11. 29C-Camie Bell, 00:13.719[10]
Qualifying 3 (3 Laps): 1. 21-Carson Macedo, 00:12.357[9]; 2. 3F-Blake Bower, 00:12.539[5]; 3. 9C-Connor Wakim, 00:12.675[2]; 4. 41-Ricky Lewis, 00:12.686[3]; 5. 17V-Danny Faria Jr, 00:12.863[1]; 6. 11-Tyler Cato, 00:13.087[6]; 7. 36-Bob Newberry, 00:13.148[11]; 8. 72T-Trenten Shelton, 00:13.212[10]; 9. 18J-Josh Gillis, 00:13.605[4]; 10. 5E-Elexa Herrera, 00:13.823[8]; 11. (DNF) 75-Josh Young[7]
Qualifying 4 (3 Laps): 1. 8M-Jake Andreotti, 00:12.525[4]; 2. 10M-Mitchel Moles, 00:12.536[5]; 3. 57-Connor Speir, 00:12.617[7]; 4. 28K-Bryant Bell, 00:12.725[6]; 5. 5K-Blaine Cory, 00:12.818[3]; 6. 2-Austin Wood, 00:12.867[2]; 7. 39-Kyle Edwards, 00:13.057[10]; 8. 58-Mark Henry, 00:13.567[8]; 9. 8J-Justen McConville, 00:13.854[1]; 10. 73C-Cole Wakim, 00:13.854[11]; 11. 11C-Austin Cato, 00:13.854[9]
Qualifying 5 (3 Laps): 1. 29T-Ryan Timmons, 00:12.392[3]; 2. 18-David Gasper, 00:12.461[10]; 3. 17-Kevin Thomas Jr, 00:12.549[9]; 4. 87P-Jacob Tuttle, 00:12.830[4]; 5. 2STX-Brent Steck, 00:12.931[1]; 6. 86E-TJ Smith, 00:13.046[8]; 7. 78-Brody Wake, 00:13.140[11]; 8. 3FF-Kyle Shipley, 00:13.205[5]; 9. 6M-Matt Meredith, 00:13.322[6]; 10. 71-Brent Owens, 00:13.604[7]; 11. 63D-Jon DeWees, 00:13.706[2]