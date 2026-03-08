Austin Wood wins “Silver Cup”

Chico,Ca. (March 7, 2026)- Sixteen year old Austin Wood passed Tanner Carrick late in the feature to capture the 30 lap “Silver Cup” Saturday night at Silver Dollar Speedway. Following Wood and Carrick was Shane Golobic, Max Mittry and Andy Forsberg.
A Main (30 Laps): 1. 2A-Austin Wood[3]; 2. 83T-Tanner Carrick[1]; 3. 7C-Shane Golobic[4]; 4. 2XM-Max Mittry[9]; 5. 92-Andy Forsberg[8]; 6. X1-Chance Grasty[11]; 7. 26R-Levi Hillier[18]; 8. 121-Caeden Steele[19]; 9. 26-Corbin Rueschenberg[12]; 10. 7H-Jake Haulot[6]; 11. 33-Dylan Bloomfield[10]; 12. 12J-John Clark[15]; 13. 21L-Landon Brooks[17]; 14. 25-Seth Standley[5]; 15. 17J-Josh Young[16]; 16. 5R-Ryan Rocha[14]; 17. 3-Kaleb Montgomery[7]; 18. 93-Landon Henry[21]; 19. 88-Brad Bumgarner[13]; 20. 17-Justin Sanders[2]; 21. 54-Carson Hall[22]; 22. 1H-Bailey Hibbard[20]
B Feature (10 Laps): 1. 121-Caeden Steele[1]; 2. 1H-Bailey Hibbard[4]; 3. 93-Landon Henry[2]; 4. 54-Carson Hall[5]; 5. 11VSJR-Jayden Bunch[7]; 6. 40-Kinzer Cox[6]; 7. 56-Taylor Hall[8]; 8. 16-David Johnson[3]
Dash (6 Laps): 1. 83T-Tanner Carrick[1]; 2. 17-Justin Sanders[2]; 3. 2A-Austin Wood[3]; 4. 7C-Shane Golobic[5]; 5. 25-Seth Standley[4]; 6. 7H-Jake Haulot[6]
Heat 1 (8 Laps): 1. 2A-Austin Wood[1]; 2. 3-Kaleb Montgomery[2]; 3. 33-Dylan Bloomfield[3]; 4. 26-Corbin Rueschenberg[5]; 5. 7H-Jake Haulot[4]; 6. 17J-Josh Young[8]; 7. 121-Caeden Steele[6]; 8. 54-Carson Hall[7]; 9. 56-Taylor Hall[9]
Heat 2 (8 Laps): 1. 7C-Shane Golobic[2]; 2. 92-Andy Forsberg[1]; 3. 17-Justin Sanders[4]; 4. 88-Brad Bumgarner[3]; 5. 5R-Ryan Rocha[5]; 6. 21L-Landon Brooks[7]; 7. 16-David Johnson[9]; 8. 40-Kinzer Cox[8]; 9. 93-Landon Henry[6]
Heat 3 (8 Laps): 1. 83T-Tanner Carrick[1]; 2. 2XM-Max Mittry[2]; 3. X1-Chance Grasty[3]; 4. 25-Seth Standley[4]; 5. 12J-John Clark[5]; 6. 26R-Levi Hillier[8]; 7. 1H-Bailey Hibbard[7]; 8. 11VSJR-Jayden Bunch[6]
Qualifying: 1. 7H-Jake Haulot, 11.600[25]; 2. 17-Justin Sanders, 11.623[5]; 3. 25-Seth Standley, 11.644[2]; 4. 2A-Austin Wood, 11.658[7]; 5. 92-Andy Forsberg, 11.665[22]; 6. 83T-Tanner Carrick, 11.672[6]; 7. 3-Kaleb Montgomery, 11.739[11]; 8. 7C-Shane Golobic, 11.739[4]; 9. 2XM-Max Mittry, 11.745[18]; 10. 33-Dylan Bloomfield, 11.794[1]; 11. 88-Brad Bumgarner, 11.822[16]; 12. X1-Chance Grasty, 11.835[9]; 13. 26-Corbin Rueschenberg, 11.846[26]; 14. 5R-Ryan Rocha, 11.892[10]; 15. 12J-John Clark, 11.896[8]; 16. 121-Caeden Steele, 11.914[14]; 17. 93-Landon Henry, 11.948[24]; 18. 11VSJR-Jayden Bunch, 11.963[17]; 19. 54-Carson Hall, 11.965[15]; 20. 21L-Landon Brooks, 11.990[20]; 21. 1H-Bailey Hibbard, 12.052[12]; 22. 17J-Josh Young, 12.124[23]; 23. 40-Kinzer Cox, 12.143[19]; 24. 26R-Levi Hillier, 12.272[13]; 25. 56-Taylor Hall, 12.963[3]; 26. 16-David Johnson, 12.978[21]