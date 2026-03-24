Reutzel rules High Limit at Vado

Vado, NM (March 24,2026)- Aaron Reutzel dominated the 30 lap High Limit Racing feature Tuesday night at Vado Speedway Park. The battles behind Reutzel were intense with many position changes throughout the main event with Tyler Courtney taking 2nd and Ryan Timms with a big charge for 3rd, Brent Marks 4th and Chase Randall with a strong 5th place finish.
Interstate Batteries A Feature (30 Laps): 1. 87-Aaron Reutzel[3]; 2. 7BC-Tyler Courtney[5]; 3. 10-Ryan Timms[10]; 4. 19-Brent Marks[1]; 5. 9R-Chase Randall[7]; 6. 87X-Logan Seavey[2]; 7. 88-Tanner Thorson[9]; 8. 42-Sye Lynch[4]; 9. 55-Kerry Madsen[13]; 10. 77-Giovanni Scelzi[11]; 11. 26-Justin Peck[8]; 12. 24-Rico Abreu[14]; 13. 2B-John Carney II[16]; 14. 9-Daison Pursley[17]; 15. 5-Brenham Crouch[18]; 16. 13-Tanner Holmes[12]; 17. 21-Brian Brown[15]; 18. 24D-Danny Sams III[6]; 19. 17GP-Hank Davis[20]; 20. G5-Gage Pulkrabek[19]; 21. 42X-Caleb Saiz[24]; 22. 73-Hunter Schuerenberg[22]; 23. 6-JJ Hickle[21]; 24. 16G-Austyn Gossel[23]
Winters Performance B Feature (12 Laps): 1. G5-Gage Pulkrabek[1]; 2. 17GP-Hank Davis[4]; 3. 6-JJ Hickle[2]; 4. 73-Hunter Schuerenberg[3]; 5. 16G-Austyn Gossel[5]; 6. 42X-Caleb Saiz[6]; 7. 45X-Don Grable[9]; 8. 2J-Zach Blurton[7]; 9. 11-Rodney Huband[8]; 10. 4-Tuesday Scearce[10]; 11. 97-Derek DeMartino[11]
FK Rod Ends Dash (7 Laps): 1. 19-Brent Marks[2]; 2. 87X-Logan Seavey[4]; 3. 87-Aaron Reutzel[5]; 4. 42-Sye Lynch[1]; 5. 7BC-Tyler Courtney[6]; 6. 24D-Danny Sams III[3]
TJ Forged Heat 1 (8 Laps): 1. 42-Sye Lynch[1]; 2. 9R-Chase Randall[2]; 3. 87-Aaron Reutzel[4]; 4. 13-Tanner Holmes[3]; 5. 21-Brian Brown[5]; 6. 9-Daison Pursley[6]; 7. 73-Hunter Schuerenberg[8]; 8. G5-Gage Pulkrabek[7]; 9. 2J-Zach Blurton[9]; 10. 4-Tuesday Scearce[10]
DMI Heat 2 (8 Laps): 1. 24D-Danny Sams III[2]; 2. 26-Justin Peck[1]; 3. 10-Ryan Timms[3]; 4. 55-Kerry Madsen[6]; 5. 87X-Logan Seavey[4]; 6. 5-Brenham Crouch[5]; 7. 6-JJ Hickle[7]; 8. 16G-Austyn Gossel[8]; 9. 11-Rodney Huband[9]; 10. 97-Derek DeMartino[10]
BR Motorsports Heat 3 (8 Laps): 1. 7BC-Tyler Courtney[1]; 2. 88-Tanner Thorson[2]; 3. 77-Giovanni Scelzi[3]; 4. 24-Rico Abreu[5]; 5. 2B-John Carney II[6]; 6. 19-Brent Marks[4]; 7. 17GP-Hank Davis[7]; 8. 42X-Caleb Saiz[8]; 9. 45X-Don Grable[9]
Capital Custom Trailers Qualifying (2 Laps): 1. 87-Aaron Reutzel, 12.659[8]; 2. 87X-Logan Seavey, 12.699[3]; 3. 19-Brent Marks, 12.746[4]; 4. 42-Sye Lynch, 12.800[15]; 5. 26-Justin Peck, 12.848[6]; 6. 7BC-Tyler Courtney, 12.849[12]; 7. 9R-Chase Randall, 12.851[19]; 8. 24D-Danny Sams III, 12.852[5]; 9. 88-Tanner Thorson, 12.863[13]; 10. 13-Tanner Holmes, 12.879[16]; 11. 10-Ryan Timms, 12.882[14]; 12. 77-Giovanni Scelzi, 12.901[20]; 13. 21-Brian Brown, 12.915[1]; 14. 5-Brenham Crouch, 12.925[25]; 15. 24-Rico Abreu, 12.927[29]; 16. 9-Daison Pursley, 12.979[9]; 17. 55-Kerry Madsen, 13.022[22]; 18. 2B-John Carney II, 13.072[27]; 19. G5-Gage Pulkrabek, 13.085[17]; 20. 6-JJ Hickle, 13.088[28]; 21. 17GP-Hank Davis, 13.117[26]; 22. 73-Hunter Schuerenberg, 13.121[10]; 23. 16G-Austyn Gossel, 13.180[2]; 24. 42X-Caleb Saiz, 13.332[21]; 25. 2J-Zach Blurton, 13.348[23]; 26. 11-Rodney Huband, 13.414[18]; 27. 45X-Don Grable, 13.489[7]; 28. 4-Tuesday Scearce, 14.243[11]; 29. 97-Derek DeMartino, 55:55.555[24]