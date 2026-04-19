Chase Dietz speeds to Lincoln victory

Abbottstown,PA (April 18,2026)-
Ciocca Automotive 410 Sprint Cars
A Feature (33 Laps): 1. 23-Chase Dietz[3]; 2. 27-Troy Wagaman Jr[2]; 3. 5-Tyler Ross[6]; 4. 48-Danny Dietrich[7]; 5. 51-Freddie Rahmer[8]; 6. 67-Justin Whittall[11]; 7. 3Z-Brock Zearfoss[4]; 8. 99M-Kyle Moody[1]; 9. 8E-Lance Dewease[17]; 10. 75-Cameron Smith[22]; 11. 95-Kody Hartlaub[5]; 12. 6-Ryan Smith[10]; 13. 38-Brett Strickler[20]; 14. 11A-Austin Bishop[16]; 15. 11-TJ Stutts[9]; 16. 1X-Chad Trout[15]; 17. 45-Jordan Givler[18]; 18. 22-Doug Hammaker[13]; 19. 12-Brent Shearer[12]; 20. 4-Ayden Hare[24]; 21. 11MT-Mike Thompson[14]; 22. (DNF) 8-Billy Dietrich[19]; 23. (DNF) 39-JJ Loss[23]; 24. (DNF) 88-Brandon Rahmer[21]
B Feature (10 Laps): 1. 88-Brandon Rahmer[1]; 2. 75-Cameron Smith[3]; 3. 39-JJ Loss[4]; 4. 4-Ayden Hare[5]; 5. 18J-JT Ferry[6]; 6. 91-Preston Lattomus[10]; 7. 3D-Dave Grube[8]; 8. 11H-Hayden Miller[7]; 9. 19-Domenic Melair[11]; 10. 11T-Talan Haas[12]; 11. 45S-Samuel Miller[9]; 12. (DNS) 10-Matt Campbell; 13. (DNS) 11P-Dylan Norris
Heat 1 (10 Laps): 1. 48-Danny Dietrich[3]; 2. 11-TJ Stutts[1]; 3. 67-Justin Whittall[2]; 4. 95-Kody Hartlaub[4]; 5. 8E-Lance Dewease[5]; 6. 75-Cameron Smith[7]; 7. 18J-JT Ferry[8]; 8. 91-Preston Lattomus[6]; 9. 11T-Talan Haas[9]
Heat 2 (10 Laps): 1. 27-Troy Wagaman Jr[1]; 2. 5-Tyler Ross[4]; 3. 12-Brent Shearer[6]; 4. 1X-Chad Trout[2]; 5. 8-Billy Dietrich[3]; 6. 88-Brandon Rahmer[5]; 7. 3D-Dave Grube[8]; 8. (DNF) 19-Domenic Melair[7]
Heat 3 (10 Laps): 1. 23-Chase Dietz[1]; 2. 6-Ryan Smith[3]; 3. 3Z-Brock Zearfoss[4]; 4. 11MT-Mike Thompson[2]; 5. 45-Jordan Givler[6]; 6. 39-JJ Loss[7]; 7. 11H-Hayden Miller[8]; 8. (DNF) 10-Matt Campbell[5]
Heat 4 (10 Laps): 1. 99M-Kyle Moody[1]; 2. 51-Freddie Rahmer[4]; 3. 22-Doug Hammaker[3]; 4. 11A-Austin Bishop[2]; 5. 38-Brett Strickler[7]; 6. 4-Ayden Hare[6]; 7. 45S-Samuel Miller[5]; 8. (DNS) 11P-Dylan Norris
Qualifying 1 (2 Laps): 1. 95-Kody Hartlaub, 13.807[5]; 2. 5-Tyler Ross, 13.880[17]; 3. 11-TJ Stutts, 13.894[14]; 4. 27-Troy Wagaman Jr, 13.903[9]; 5. 67-Justin Whittall, 13.933[10]; 6. 1X-Chad Trout, 13.973[3]; 7. 48-Danny Dietrich, 14.015[7]; 8. 8-Billy Dietrich, 14.024[16]; 9. 8E-Lance Dewease, 14.041[8]; 10. 88-Brandon Rahmer, 14.057[1]; 11. 91-Preston Lattomus, 14.097[4]; 12. 12-Brent Shearer, 14.112[13]; 13. 75-Cameron Smith, 14.168[2]; 14. 19-Domenic Melair, 14.345[12]; 15. 18J-JT Ferry, 14.465[6]; 16. 3D-Dave Grube, 15.189[15]; 17. 11T-Talan Haas, 15.474[11]
Qualifying 2 (2 Laps): 1. 3Z-Brock Zearfoss, 13.942[7]; 2. 51-Freddie Rahmer, 13.979[16]; 3. 23-Chase Dietz, 14.127[15]; 4. 99M-Kyle Moody, 14.157[4]; 5. 11MT-Mike Thompson, 14.231[1]; 6. 11A-Austin Bishop, 14.334[10]; 7. 6-Ryan Smith, 14.378[3]; 8. 22-Doug Hammaker, 14.449[12]; 9. 10-Matt Campbell, 14.450[13]; 10. 45S-Samuel Miller, 14.450[9]; 11. 45-Jordan Givler, 14.469[8]; 12. 4-Ayden Hare, 14.535[6]; 13. 39-JJ Loss, 14.602[5]; 14. 38-Brett Strickler, 14.625[11]; 15. 11H-Hayden Miller, 14.880[14]; 16. (DNS) 11P-Dylan Norris
Hot Laps: 1. 48-Danny Dietrich, 14.703[7]; 2. 11-TJ Stutts, 14.796[14]; 3. 67-Justin Whittall, 14.908[10]; 4. 95-Kody Hartlaub, 15.161[5]; 5. 8E-Lance Dewease, 15.130[8]; 6. 75-Cameron Smith, 15.101[2]; 7. 18J-JT Ferry, 15.193[6]; 8. 91-Preston Lattomus, 15.287[4]; 9. 11T-Talan Haas, 15.456[11]; 10. (DNS) 88-Brandon Rahmer; 11. (DNS) 1X-Chad Trout; 12. (DNS) 27-Troy Wagaman Jr; 13. (DNS) 19-Domenic Melair; 14. (DNS) 12-Brent Shearer; 15. (DNS) 3D-Dave Grube; 16. (DNS) 8-Billy Dietrich; 17. (DNS) 5-Tyler Ross; 18. (DNS) 11MT-Mike Thompson; 19. (DNS) 11P-Dylan Norris; 20. (DNS) 6-Ryan Smith; 21. (DNS) 99M-Kyle Moody; 22. (DNS) 39-JJ Loss; 23. (DNS) 4-Ayden Hare; 24. (DNS) 3Z-Brock Zearfoss; 25. (DNS) 45-Jordan Givler; 26. (DNS) 45S-Samuel Miller; 27. (DNS) 11A-Austin Bishop; 28. (DNS) 38-Brett Strickler; 29. (DNS) 22-Doug Hammaker; 30. (DNS) 10-Matt Campbell; 31. (DNS) 11H-Hayden Miller; 32. (DNS) 23-Chase Dietz; 33. (DNS) 51-Freddie Rahmer
22 entries
McConkey Insurance & Benefits 358 Sprint Cars
A Feature (20 Laps): 1. 66A-Cody Fletcher[2]; 2. 70D-Brock Hammaker[8]; 3. 19D-Wyatt Hinkle[3]; 4. 77-Steve Owings[5]; 5. 12-Ashley Cappetta[6]; 6. 28-Matt Findley[7]; 7. 22K-Eli Tuckey[12]; 8. 91-Logan Spahr[21]; 9. 45-Tim Wagaman II[22]; 10. 19R-Tylar Rutherford[9]; 11. 2W-Will McNeal[15]; 12. 76-Michael Smith[19]; 13. 7F-Hunter Fulton[11]; 14. 15S-Cole Small[10]; 15. 57S-Jansen Strine[13]; 16. 48-Chase Robinson[18]; 17. 25S-Tom Senseney Jr[14]; 18. 91H-Chance Hendershot[17]; 19. 2XL-Trevor Stover[20]; 20. (DNF) 7W-Jayden Wolf[1]; 21. (DNF) 21K-Kinser Lightner[4]; 22. (DNF) 18M-Brayden Mickley[16]
Heat 1 (10 Laps): 1. 19D-Wyatt Hinkle[2]; 2. 77-Steve Owings[4]; 3. 19R-Tylar Rutherford[5]; 4. 15S-Cole Small[1]; 5. 57S-Jansen Strine[6]; 6. (DNF) 18M-Brayden Mickley[3]; 7. (DNF) 76-Michael Smith[7]; 8. (DNF) 45-Tim Wagaman II[8]
Heat 2 (10 Laps): 1. 66A-Cody Fletcher[1]; 2. 7W-Jayden Wolf[6]; 3. 12-Ashley Cappetta[4]; 4. 7F-Hunter Fulton[7]; 5. 25S-Tom Senseney Jr[2]; 6. 91H-Chance Hendershot[5]; 7. 2XL-Trevor Stover[3]
Heat 3 (10 Laps): 1. 21K-Kinser Lightner[2]; 2. 70D-Brock Hammaker[1]; 3. 28-Matt Findley[5]; 4. 22K-Eli Tuckey[4]; 5. 2W-Will McNeal[6]; 6. 48-Chase Robinson[7]; 7. (DNF) 91-Logan Spahr[3]