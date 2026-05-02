Justin Sanders conquers NARC event at Watsonville

Watsonville,CA (May 1,2026)- Justin Sanders won the 30 lap NARC feature at Watsonville Speedway Friday night. Tim Kaeding passed early leader Chance Grasty and led until lap 26 after Sanders had been charging and pressuring Kaeding. Just as Sanders passed Kaeding, the turn four cushion bit Kaeding and he turned over.
A four lap dash after the red flag saw Kaleb Montgomery, Jake Andreotti and Carson Macedo in hot pursuit of Sanders. Macedo made it close but Sanders prevailed for the win over Macedo, Montgomery, Andreotti and Caeden Steele.
410 Sprints – Winged
Hoosier Tires A Feature (30 Laps): 1. 2X-Justin Sanders[3]; 2. 21-Carson Macedo[9]; 3. 3-Kaleb Montgomery[5]; 4. 2K-Jake Andreotti[4]; 5. 121-Caeden Steele[7]; 6. X1-Chance Grasty[1]; 7. 21L-Landon Brooks[12]; 8. 21T-Colby Copeland[16]; 9. 61-Travis Labat[11]; 10. 29-Bud Kaeding[14]; 11. 88A-Joey Ancona[17]; 12. 88N-DJ Netto[6]; 13. 10-Dominic Gorden[10]; 14. 0-Tim Kaeding[2]; 15. 26-Billy Aton[15]; 16. 7B-Sean Becker[20]; 17. 12-Jarrett Soares[18]; 18. 4-Burt Foland Jr[21]; 19. 12J-John Clark[13]; 20. (DNS) 41-Dominic Scelzi; 21. (DNS) 5R-Ryan Rocha
HDTI Dash (6 Laps): 1. X1-Chance Grasty[1]; 2. 0-Tim Kaeding[2]; 3. 2X-Justin Sanders[4]; 4. 2K-Jake Andreotti[3]; 5. 3-Kaleb Montgomery[6]; 6. 88N-DJ Netto[5]
Kaeding Performance Heat 1 (8 Laps): 1. 88N-DJ Netto[1]; 2. 121-Caeden Steele[2]; 3. 2X-Justin Sanders[4]; 4. 21L-Landon Brooks[3]; 5. 12J-John Clark[6]; 6. 21T-Colby Copeland[5]; 7. 5R-Ryan Rocha[7]
BMRS Heat 2 (8 Laps): 1. X1-Chance Grasty[1]; 2. 41-Dominic Scelzi[2]; 3. 10-Dominic Gorden[3]; 4. 2K-Jake Andreotti[4]; 5. 29-Bud Kaeding[6]; 6. 88A-Joey Ancona[7]; 7. 7B-Sean Becker[5]
Hills Meats Heat 3 (8 Laps): 1. 0-Tim Kaeding[1]; 2. 21-Carson Macedo[3]; 3. 61-Travis Labat[2]; 4. 3-Kaleb Montgomery[4]; 5. 26-Billy Aton[5]; 6. 12-Jarrett Soares[7]; 7. 4-Burt Foland Jr[6]
ARP Qualifying (2 Laps): 1. 2X-Justin Sanders, 10.644[2]; 2. 2K-Jake Andreotti, 10.730[9]; 3. 3-Kaleb Montgomery, 10.787[13]; 4. 88N-DJ Netto, 10.794[15]; 5. X1-Chance Grasty, 10.816[8]; 6. 0-Tim Kaeding, 10.864[12]; 7. 121-Caeden Steele, 10.886[1]; 8. 41-Dominic Scelzi, 10.891[6]; 9. 61-Travis Labat, 10.900[4]; 10. 21L-Landon Brooks, 10.957[7]; 11. 10-Dominic Gorden, 10.975[21]; 12. 21-Carson Macedo, 10.984[3]; 13. 21T-Colby Copeland, 11.039[5]; 14. 7B-Sean Becker, 11.082[18]; 15. 26-Billy Aton, 11.100[10]; 16. 12J-John Clark, 11.202[19]; 17. 29-Bud Kaeding, 11.210[17]; 18. 4-Burt Foland Jr, 11.223[14]; 19. 5R-Ryan Rocha, 11.312[16]; 20. 88A-Joey Ancona, 11.344[20]; 21. 12-Jarrett Soares, 11.345[11]