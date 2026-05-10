Aaron Reutzel shows the way at Kokomo

Kokomo,IN (May 9,2026)- Aaron Reutzel dominated the 40 lap Interstate Battery High Limit Racing feature at Kokomo Speedway Saturday night in front of a packed house. Reutzel survived multiple cautions while there was lots action and close racing but nobody was going to catch the Texan. Behind Reutzel was Justin Peck, Rico Abreu, Giovanni Scelzi and Joel Myers Jr..
Interstate Batteries A Feature (40 Laps): 1. 87-Aaron Reutzel[1]; 2. 26-Justin Peck[5]; 3. 24-Rico Abreu[2]; 4. 77-Giovanni Scelzi[6]; 5. 19JR-Joel Myers Jr[13]; 6. 9R-Chase Randall[21]; 7. 49X-Cale Thomas[8]; 8. 71-Parker Price Miller[4]; 9. 21H-Brady Bacon[3]; 10. 9-Daison Pursley[14]; 11. 101-Kalib Henry[7]; 12. 24D-Danny Sams III[19]; 13. 88-Tanner Thorson[20]; 14. 19-Brent Marks[9]; 15. 32-Bryce Lucius[18]; 16. 55-Kerry Madsen[25]; 17. 17GP-Hank Davis[10]; 18. 42-Sye Lynch[22]; 19. 01-Tim Shaffer[26]; 20. 5B-Karter Sarff[15]; 21. 7BC-Tyler Courtney[16]; 22. 5-Brenham Crouch[17]; 23. 11N-Darin Naida[23]; 24. 97-Zach Hampton[27]; 25. 87X-Logan Seavey[11]; 26. 13-Tanner Holmes[12]; 27. 14-Zane DeVault[24]
Winters Performance B Feature (12 Laps): 1. 9R-Chase Randall[2]; 2. 42-Sye Lynch[1]; 3. 11N-Darin Naida[3]; 4. 14-Zane DeVault[8]; 5. 5E-Bobby Elliott[7]; 6. 20B-Cody Bova[9]; 7. 74-Xavier Doney[6]; 8. 33-Shane O’Banion[13]; 9. 01-Tim Shaffer[14]; 10. 97-Zach Hampton[12]; 11. 23J-Jordan Welch[5]; 12. 47-Todd King[19]; 13. 29-Logan McCandless[18]; 14. 2B-Brandon Wimmer[4]; 15. 12X-Landon Crawley[10]; 16. 55-Kerry Madsen[11]; 17. G5-Gage Pulkrabek[16]; 18. 45-Keith Sheffer Jr[17]; 19. 38-Leyton Wagner[15]
FK Rod Ends Dash (7 Laps): 1. 87-Aaron Reutzel[2]; 2. 24-Rico Abreu[1]; 3. 21H-Brady Bacon[3]; 4. 71-Parker Price Miller[4]; 5. 26-Justin Peck[5]; 6. 77-Giovanni Scelzi[8]; 7. 101-Kalib Henry[6]; 8. 49X-Cale Thomas[7]
TJ Forged Heat 1 (8 Laps): 1. 26-Justin Peck[1]; 2. 19-Brent Marks[2]; 3. 87-Aaron Reutzel[4]; 4. 5B-Karter Sarff[3]; 5. 5-Brenham Crouch[6]; 6. 42-Sye Lynch[5]; 7. 23J-Jordan Welch[8]; 8. 20B-Cody Bova[9]; 9. 33-Shane O’Banion[10]; 10. 45-Keith Sheffer Jr[7]
DMI Heat 2 (8 Laps): 1. 101-Kalib Henry[2]; 2. 87X-Logan Seavey[1]; 3. 19JR-Joel Myers Jr[3]; 4. 77-Giovanni Scelzi[4]; 5. 24D-Danny Sams III[6]; 6. 11N-Darin Naida[8]; 7. 5E-Bobby Elliott[7]; 8. 55-Kerry Madsen[5]; 9. 38-Leyton Wagner[9]; 10. 47-Todd King[10]
BR Motorsports Heat 3 (8 Laps): 1. 71-Parker Price Miller[2]; 2. 21H-Brady Bacon[4]; 3. 13-Tanner Holmes[1]; 4. 7BC-Tyler Courtney[3]; 5. 88-Tanner Thorson[7]; 6. 2B-Brandon Wimmer[6]; 7. 9R-Chase Randall[5]; 8. 12X-Landon Crawley[8]; 9. 01-Tim Shaffer[9]; 10. 29-Logan McCandless[10]
Rod End Supply Heat 4 (8 Laps): 1. 49X-Cale Thomas[1]; 2. 17GP-Hank Davis[3]; 3. 9-Daison Pursley[2]; 4. 32-Bryce Lucius[6]; 5. 24-Rico Abreu[4]; 6. 74-Xavier Doney[7]; 7. 14-Zane DeVault[5]; 8. 97-Zach Hampton[9]; 9. G5-Gage Pulkrabek[8]
Capital Custom Trailers Qualifying A (2 Laps): 1. 87-Aaron Reutzel, 11.159[9]; 2. 77-Giovanni Scelzi, 11.226[11]; 3. 26-Justin Peck, 11.246[13]; 4. 87X-Logan Seavey, 11.311[12]; 5. 19-Brent Marks, 11.329[5]; 6. 101-Kalib Henry, 11.394[2]; 7. 5B-Karter Sarff, 11.416[8]; 8. 19JR-Joel Myers Jr, 11.428[1]; 9. 42-Sye Lynch, 11.449[17]; 10. 55-Kerry Madsen, 11.482[15]; 11. 5-Brenham Crouch, 11.518[19]; 12. 24D-Danny Sams III, 11.528[16]; 13. 45-Keith Sheffer Jr, 11.561[4]; 14. 5E-Bobby Elliott, 11.606[7]; 15. 23J-Jordan Welch, 11.631[18]; 16. 11N-Darin Naida, 11.685[14]; 17. 20B-Cody Bova, 11.722[6]; 18. 38-Leyton Wagner, 11.955[10]; 19. 33-Shane O’Banion, 12.124[20]; 20. 47-Todd King, 12.239[3]
Capital Custom Trailers Qualifying B (2 Laps): 1. 21H-Brady Bacon, 11.195[6]; 2. 24-Rico Abreu, 11.306[5]; 3. 13-Tanner Holmes, 11.329[4]; 4. 49X-Cale Thomas, 11.373[17]; 5. 71-Parker Price Miller, 11.416[1]; 6. 9-Daison Pursley, 11.440[15]; 7. 7BC-Tyler Courtney, 11.468[13]; 8. 17GP-Hank Davis, 11.516[7]; 9. 9R-Chase Randall, 11.532[16]; 10. 14-Zane DeVault, 11.544[18]; 11. 2B-Brandon Wimmer, 11.552[9]; 12. 32-Bryce Lucius, 11.580[19]; 13. 88-Tanner Thorson, 11.621[11]; 14. 74-Xavier Doney, 11.765[2]; 15. 12X-Landon Crawley, 11.839[10]; 16. G5-Gage Pulkrabek, 12.034[14]; 17. 01-Tim Shaffer, 12.036[12]; 18. 97-Zach Hampton, 12.090[8]; 19. 29-Logan McCandless, 12.307[3]