Reutzel goes to the bank again, at Attica this time

Attica,OH (May 14,2026)- Aaron Reutzel is having a good week in Ohio. After winning $20,000 at Fremont Tuesday night he passed leader Tanner Thorson on lap 36 of 40 and won another $20,000, also pocketing a $10,000 bonus at Attica Raceway Park on Thursday.
Action throughout the feature was furious with young Aiden Price leading much of the main event. Justin Peck chased down Price and took the top spot late but Peck got over the turn four cushion and Tanner Thorson came out leading but Reutzel had moved up and passed Thorson with four laps remainig and took the win. Following Reutzel was Tanner Thorson, Logan Schuchart, Tyler Courtney and Aiden Price.
A Feature 1 (40 Laps): 1. 87-Aaron Reutzel[5]; 2. 88-Tanner Thorson[11]; 3. 1S-Logan Schuchart[15]; 4. 7BC-Tyler Courtney[13]; 5. 44-Aiden Price[1]; 6. 26-Justin Peck[6]; 7. 33W-Cap Henry[2]; 8. 11N-Darin Naida[7]; 9. 21H-Brady Bacon[10]; 10. 49X-Cale Thomas[3]; 11. 51-Ashton Torgerson[18]; 12. 09-Craig Mintz[14]; 13. 19-TJ Michael[4]; 14. 15C-Chris Andrews[12]; 15. 71-Parker Price Miller[8]; 16. 16C-Skylar Gee[21]; 17. 14-Zane DeVault[19]; 18. 101-Kalib Henry[16]; 19. 98-Ricky Peterson[24]; 20. 32-Bryce Lucius[17]; 21. 22S-Brandon Spithaler[20]; 22. 29-Zeth Sabo[22]; 23. 15K-Creed Kemenah[23]; 24. 7*-Tyler Street[9]
B Feature 1 (12 Laps): 1. 16C-Skylar Gee[1]; 2. 29-Zeth Sabo[3]; 3. 15K-Creed Kemenah[2]; 4. 98-Ricky Peterson[4]; 5. 1-Nate Dussel[7]; 6. 25R-Jordan Ryan[5]; 7. 22M-Dan McCarron[11]; 8. W20-Greg Wilson[13]; 9. 16-Gauge Garcia[12]; 10. 3-DJ Foos[9]; 11. 35-Stuart Brubaker[15]; 12. X-Mike Keegan[14]; 13. 3X-John Jerich[17]; 14. 8T-Tanner Tecco[10]; 15. 10RR-Brad Lamberson[18]; 16. 5-Kody Brewer[19]; 17. 7M-Brandon Moore[16]; 18. 28-Trey Jacobs[6]; 19. 7DK-Dylan Kingan[8]
Dash 1 (8 Laps): 1. 44-Aiden Price[1]; 2. 49X-Cale Thomas[4]; 3. 87-Aaron Reutzel[3]; 4. 11N-Darin Naida[2]; 5. 7*-Tyler Street[5]
Dash 2 (8 Laps): 1. 33W-Cap Henry[2]; 2. 19-TJ Michael[1]; 3. 26-Justin Peck[3]; 4. 71-Parker Price Miller[4]; 5. 21H-Brady Bacon[5]
Heat 1 (10 Laps): 1. 21H-Brady Bacon[2]; 2. 26-Justin Peck[1]; 3. 87-Aaron Reutzel[4]; 4. 09-Craig Mintz[3]; 5. 32-Bryce Lucius[5]; 6. 16C-Skylar Gee[7]; 7. 25R-Jordan Ryan[6]; 8. 3-DJ Foos[8]; 9. W20-Greg Wilson[9]; 10. (DNS) 3X-John Jerich
Heat 2 (10 Laps): 1. 33W-Cap Henry[3]; 2. 11N-Darin Naida[1]; 3. 88-Tanner Thorson[2]; 4. 1S-Logan Schuchart[4]; 5. 51-Ashton Torgerson[7]; 6. 15K-Creed Kemenah[5]; 7. 28-Trey Jacobs[6]; 8. 8T-Tanner Tecco[10]; 9. X-Mike Keegan[9]; 10. 10RR-Brad Lamberson[8]
Heat 3 (10 Laps): 1. 19-TJ Michael[1]; 2. 49X-Cale Thomas[2]; 3. 15C-Chris Andrews[3]; 4. 71-Parker Price Miller[4]; 5. 14-Zane DeVault[5]; 6. 29-Zeth Sabo[6]; 7. 1-Nate Dussel[7]; 8. 22M-Dan McCarron[9]; 9. 35-Stuart Brubaker[8]; 10. 5-Kody Brewer[10]
Heat 4 (10 Laps): 1. 44-Aiden Price[2]; 2. 7*-Tyler Street[1]; 3. 7BC-Tyler Courtney[4]; 4. 101-Kalib Henry[3]; 5. 22S-Brandon Spithaler[5]; 6. 98-Ricky Peterson[8]; 7. 7DK-Dylan Kingan[7]; 8. 16-Gauge Garcia[6]; 9. 7M-Brandon Moore[9]
Qualifying 1 (2 Laps): 1. 87-Aaron Reutzel, 12.206[4]; 2. 09-Craig Mintz, 12.310[3]; 3. 21H-Brady Bacon, 12.337[9]; 4. 26-Justin Peck, 12.399[5]; 5. 32-Bryce Lucius, 12.438[2]; 6. 25R-Jordan Ryan, 12.505[8]; 7. 16C-Skylar Gee, 12.516[6]; 8. 3-DJ Foos, 12.551[10]; 9. W20-Greg Wilson, 12.618[7]; 10. 3X-John Jerich, 12.823[1]
Qualifying 2 (2 Laps): 1. 1S-Logan Schuchart, 12.355[10]; 2. 33W-Cap Henry, 12.372[5]; 3. 88-Tanner Thorson, 12.410[7]; 4. 11N-Darin Naida, 12.461[6]; 5. 15K-Creed Kemenah, 12.490[8]; 6. 28-Trey Jacobs, 12.551[9]; 7. 51-Ashton Torgerson, 12.671[2]; 8. 10RR-Brad Lamberson, 12.696[4]; 9. X-Mike Keegan, 12.765[1]; 10. 8T-Tanner Tecco, 12.790[3]
Qualifying 3 (2 Laps): 1. 71-Parker Price Miller, 12.157[1]; 2. 15C-Chris Andrews, 12.248[10]; 3. 49X-Cale Thomas, 12.311[7]; 4. 19-TJ Michael, 12.485[9]; 5. 14-Zane DeVault, 12.536[5]; 6. 29-Zeth Sabo, 12.555[3]; 7. 1-Nate Dussel, 12.557[2]; 8. 35-Stuart Brubaker, 12.564[6]; 9. 22M-Dan McCarron, 12.821[8]; 10. 5-Kody Brewer, 12.909[4]
Qualifying 4 (2 Laps): 1. 7BC-Tyler Courtney, 12.283[5]; 2. 101-Kalib Henry, 12.337[1]; 3. 44-Aiden Price, 12.362[2]; 4. 7*-Tyler Street, 12.473[7]; 5. 22S-Brandon Spithaler, 12.511[3]; 6. 16-Gauge Garcia, 12.650[6]; 7. 7DK-Dylan Kingan, 12.696[9]; 8. 98-Ricky Peterson, 12.816[4]; 9. 7M-Brandon Moore, 12.867[8]
5/14/2026