Johnson, Yeigh, Anderson and Klaassen Triumphant at Jackson Motorplex During Heiman Fire Equipment Mayhem Summer Series Round 3

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JACKSON, Minn. (July 9, 2026) – Matt Johnson, Cory Yeigh, Parker Anderson and Colby Klaassen recorded wins on Thursday at Jackson Motorplex during Round 3 of the Heiman Fire Equipment Mayhem Summer Series.
Johnson took the lead on Lap 7 and pulled away to capture the 20-lap Heser Auto & Detailing RaceSaver Sprint Cars and MedStar Midwest Sprint Touring Series RaceSavers main event by 2.889 seconds.
Trevor Serbus was the runner up with Andrew Sullivan placing third. Hunter Hanson, who led the opening laps before Johnson, finished fourth and Lee Goos Jr. was fifth.
Brandon Bosma, Serbus, Johnson and Nate Barger were the heat race winners. Corbin Erickson captured the B Main.
Yeigh drove into the top spot on Lap 8 en route to winning the Late Model Street Stocks main event by 3.445 seconds.
Mike Chaney, J.J. Zebell, Chris Ellingson and Tim Dann rounded out the top five, respectively.
Yeigh and Dustin Gulbrandson, who led the first seven laps of the feature before sustaining a DNF, each won a heat race.
Anderson held off Gulbrandson to top the 15-lap USRA Hobby Stocks main event.
Jeremy Wegner scored a third-place result with Landon Krohn ending fourth and Nick Brady fifth.
Brady and Gulbrandson posted heat race victories.
Klaassen led the distance of the 15-lap USRA Stock Cars main event for the triumph, winning by 1.779 seconds.
Gavin Bussinger was the second-place finisher with Levi Vander Weide placing third. Daniel Eckblad charged to fourth after starting 14th and Derek Green was fifth.
The heat races were won by Rodney Schweizer, Green and Braden Brauer.
Jackson Motorplex returns to action with a pair of races in two weeks. First, on July 23, it’s Round 4 of the Heiman Fire Equipment Mayhem Summer Series presented by Best Western Fairmont featuring Crown Vics, Late Model Street Stocks, USRA Hobby Stocks and USRA Stock Cars. The Wieskus Memorial presented by SW Broadband will be the following night, July 24, and features the Cressman Sanitation Midwest 410 Sprint Touring Series as well as the Heser Auto & Detailing RaceSaver Sprint Cars and MedStar Midwest Sprint Touring Series RaceSavers.
HEIMAN FIRE EQUIPMENT MAYHEM SUMMER SERIES ROUND 3 RESULTS AT JACKSON MOTORPLEX (July 9, 2026) –
MedStar Midwest Sprint Touring Series RaceSavers/
Heser Auto & Detailing RaceSaver Sprint Cars
A Feature 1 (20 Laps): 1. 30-Matt Johnson[2]; 2. 10-Trevor Serbus[7]; 3. 91-Andrew Sullivan[5]; 4. 9A-Hunter Hanson[1]; 5. 17-Lee Goos Jr[8]; 6. 4SS-Brandon Halverson[3]; 7. 23-Brandon Bosma[6]; 8. 07-Owen Carlson[14]; 9. 12L-John Lambertz[9]; 10. 23L-Aydin Lloyd[11]; 11. X-Dylan Waxdahl[13]; 12. 11D-Dominic White[10]; 13. 23V-Michalob Voeltz[12]; 14. 14-Nick Barger[4]; 15. 18-Corbin Erickson[17]; 16. 3B-Blake Ballenger[18]; 17. 33-Trevor Smith[19]; 18. 84-Brandon Stevenson[15]; 19. 4-Gavin Gregory[16]; 20. (DNS) 32-Trefer Waller.
B Feature 1 (10 Laps): 1. 18-Corbin Erickson[1]; 2. 3B-Blake Ballenger[3]; 3. 33-Trevor Smith[2]; 4. 32-Trefer Waller[7]; 5. 33S-Jeremy Schultz[5]; 6. 56-Bill Johnson[11]; 7. 43-Jake Greenwood[13]; 8. 90-Eric Schulz[6]; 9. 6B-Bayley Ballenger[12]; 10. 18D-Dalton Domagala[8]; 11. 28G-Gracyn Masur[9]; 12. 3K-Jeremy Kerzman[10]; 13. (DNF) 97-Jackson Weber[4]; 14. (DNS) 3D-Dan Griep.
Heat 1 (8 Laps): 1. 23-Brandon Bosma[3]; 2. 91-Andrew Sullivan[7]; 3. 9A-Hunter Hanson[5]; 4. 97-Jackson Weber[1]; 5. 90-Eric Schulz[2]; 6. 3B-Blake Ballenger[8]; 7. 6B-Bayley Ballenger[4]; 8. 43-Jake Greenwood[6].
Heat 2 (8 Laps): 1. 10-Trevor Serbus[1]; 2. 17-Lee Goos Jr[4]; 3. 11D-Dominic White[3]; 4. X-Dylan Waxdahl[5]; 5. 07-Owen Carlson[7]; 6. 18D-Dalton Domagala[2]; 7. 3K-Jeremy Kerzman[6].
Heat 3 (8 Laps): 1. 30-Matt Johnson[1]; 2. 4SS-Brandon Halverson[2]; 3. 23L-Aydin Lloyd[3]; 4. 84-Brandon Stevenson[4]; 5. 18-Corbin Erickson[6]; 6. 32-Trefer Waller[5]; 7. 28G-Gracyn Masur[7]; 8. (DNS) 3D-Dan Griep.
Heat 4 (8 Laps): 1. 14-Nick Barger[1]; 2. 12L-John Lambertz[2]; 3. 23V-Michalob Voeltz[3]; 4. 4-Gavin Gregory[4]; 5. 33-Trevor Smith[6]; 6. 33S-Jeremy Schultz[7]; 7. 56-Bill Johnson[5].
Late Model Street Stocks
A Feature 1 (15 Laps): 1. 64-Cory Yeigh[4]; 2. 12-Mike Chaney[2]; 3. 29Z-JJ Zebell[5]; 4. 2-Chris Ellingson[3]; 5. 40-Tim Dann[6]; 6. 33-Garet Deboer[7]; 7. 1X-Aaron Foote[8]; 8. 3M-Brett Martin[9]; 9. 53-Paul Lebahn[11]; 10. 21-Ron Howe[10]; 11. (DNF) 54-Dustin Gulbrandson[1].
Heat 1 (8 Laps): 1. 64-Cory Yeigh[1]; 2. 2-Chris Ellingson[2]; 3. 40-Tim Dann[4]; 4. 33-Garet Deboer[3]; 5. 3M-Brett Martin[6]; 6. 53-Paul Lebahn[5].
Heat 2 (8 Laps): 1. 54-Dustin Gulbrandson[4]; 2. 29Z-JJ Zebell[1]; 3. 12-Mike Chaney[5]; 4. 1X-Aaron Foote[2]; 5. 21-Ron Howe[3].
USRA Hobby Stocks
A Feature 1 (15 Laps): 1. 47P-Parker Anderson[4]; 2. 6-Dustin Gulbrandson[6]; 3. 7JO-Jeremy Wegner[5]; 4. 18K-Landon Krohn[3]; 5. 61N-Nick Brady[2]; 6. 42-Travis Dann[7]; 7. 27-Branden Schaer[10]; 8. 48J-Bryant Johnson[14]; 9. 19C-Cameron Jurrens[11]; 10. 24H-Brock Harnack[13]; 11. 57H-Johnathon Hynes[9]; 12. 20B-Josh Bradley[8]; 13. (DNF) 19L-Lily Jurrens[15]; 14. (DNF) 42M-Mavrick Snyder[12]; 15. (DNF) 10-Blake Schneekloth[1].
Heat 1 (6 Laps): 1. 61N-Nick Brady[4]; 2. 10-Blake Schneekloth[2]; 3. 7JO-Jeremy Wegner[6]; 4. 47P-Parker Anderson[5]; 5. 57H-Johnathon Hynes[1]; 6. 19C-Cameron Jurrens[3]; 7. (DNF) 48J-Bryant Johnson[7]; 8. (DNF) 19L-Lily Jurrens[8].
Heat 2 (6 Laps): 1. 6-Dustin Gulbrandson[1]; 2. 18K-Landon Krohn[6]; 3. 42-Travis Dann[2]; 4. 20B-Josh Bradley[4]; 5. 27-Branden Schaer[5]; 6. 42M-Mavrick Snyder[7]; 7. 24H-Brock Harnack[3].
USRA Stock Cars
A Feature 1 (15 Laps): 1. 34K-Colby Klaassen[2]; 2. 01G-Gavin Bussinger[4]; 3. 6-Levi Vander Weide[3]; 4. 18X-Daniel Eckblad[14]; 5. 32-Derek Green[9]; 6. F1-Levi Feltman[5]; 7. 87-Travis Shipman[1]; 8. 25A-Andrea McCain[8]; 9. 74-Rodney Schweizer[7]; 10. 5-Luke Sathoff[12]; 11. 0C-Charlie Rustman[13]; 12. 7I-Andrew Inman[17]; 13. 76-Ben Petersen[15]; 14. 42JR-Connor Overgaard[16]; 15. 22-Malayna Johnson[18]; 16. 25-Dan McCain[20]; 17. JD1-Justin DeBoer[11]; 18. (DNF) XXX-Jesse Rogotzke[10]; 19. (DNF) 34-Braden Brauer[6]; 20. (DNS) 95-Chance Larson.
Heat 1 (8 Laps): 1. 74-Rodney Schweizer[1]; 2. 34K-Colby Klaassen[6]; 3. 01G-Gavin Bussinger[3]; 4. XXX-Jesse Rogotzke[5]; 5. 0C-Charlie Rustman[2]; 6. 76-Ben Petersen[7]; 7. 22-Malayna Johnson[4].
Heat 2 (8 Laps): 1. 32-Derek Green[4]; 2. 25A-Andrea McCain[2]; 3. 87-Travis Shipman[3]; 4. JD1-Justin DeBoer[1]; 5. 25-Dan McCain[7]; 6. 42JR-Connor Overgaard[6]; 7. (DNF) 95-Chance Larson[5].
Heat 3 (8 Laps): 1. 34-Braden Brauer[1]; 2. 6-Levi Vander Weide[2]; 3. F1-Levi Feltman[3]; 4. 5-Luke Sathoff[4]; 5. 18X-Daniel Eckblad[5]; 6. 7I-Andrew Inman[6].
UP NEXT –
July 23 for Round 4 of the Heiman Fire Equipment Mayhem Summer Series presented by Best Western Fairmont featuring Crown Vics, Late Model Street Stocks, USRA Hobby Stocks and USRA Stock Cars and July 24 for the Wieskus Memorial presented by SW Broadband featuring the Cressman Sanitation Midwest 410 Sprint Touring Series as well as the Heser Auto & Detailing RaceSaver Sprint Cars and MedStar Midwest Sprint Touring Series RaceSavers
MEDIA LINKS –
Website: http://www.JacksonMotorplex.com
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JACKSON MOTORPLEX –
Jackson Motorplex is a 4/10-mile dirt oval located in Jackson, Minn. It hosts special events from June through September, including races with the World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series, Midwest Sprint Touring Series and more. For the full 2026 racing schedule and more information, visit http://www.JacksonMotorplex.com.