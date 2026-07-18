Golobic Wins the Howard Kaeding Classic Finale at Watsonville

WATSONVILLE, CA (July 18 2026) — Shane Golobic won the NARC King of the West Sprint Car Series feature Saturday night at Watsonville Speedway. Landon Brooks, Justin Sanders, Chance Grasty, and D.J. Netto rounded out the top five.
Jake Andreotti won the Western Midget Racing main event.
NARC King of the West Sprint Car Series
Howard Kaeding Classic
Watsonville Speedway
Watsonville, California
Saturday, July 18, 2026
ARP Qualifying (2 Laps)
1. 2X-Justin Sanders, 10.792[9]
2. 17W-Shane Golobic, 10.892[7]
3. 3-Kaleb Montgomery, 10.913[1]
4. 88A-Joey Ancona, 10.974[11]
5. 7B-Sean Becker, 11.012[13]
6. 10-Dominic Gorden, 11.042[19]
7. 0-Tim Kaeding, 11.070[8]
8. 29-Bud Kaeding, 11.109[25]
9. X1-Chance Grasty, 11.184[4]
10. 73-Ryan Bernal, 11.234[10]
11. 12J-John Clark, 11.236[6]
12. 61-Travis Labat, 11.266[12]
13. 83T-Tanner Carrick, 11.275[14]
14. 21L-Landon Brooks, 11.277[5]
15. OB1-Caleb Debem, 11.320[16]
16. 21-Jake Andreotti, 11.337[17]
17. 88N-DJ Netto, 11.347[20]
18. 41-Dominic Scelzi, 11.402[23]
19. 24-Trey Starks, 11.420[2]
20. 12-Jarrett Soares, 11.427[24]
21. 76-Jennifer Osborne, 11.562[22]
22. 551-Angelique Bell, 11.598[15]
23. 09S-Geoffrey Strole, 11.640[3]
24. 34B-Glenn Bryan, 11.849[18]
25. 4-Burt Foland Jr, 12.085[21]
Kaeding Performance Heat Race #1 (8 Laps)
1. 0-Tim Kaeding[2]
2. 88A-Joey Ancona[1]
3. 2X-Justin Sanders[4]
4. 73-Ryan Bernal[3]
5. 21-Jake Andreotti[6]
6. 83T-Tanner Carrick[5]
7. 24-Trey Starks[7]
8. 551-Angelique Bell[8]
9. 4-Burt Foland Jr[9]
BMRS Heat Race #2 (8 Laps)
1. 7B-Sean Becker[1]
2. 29-Bud Kaeding[2]
3. 17W-Shane Golobic[4]
4. 88N-DJ Netto[6]
5. 21L-Landon Brooks[5]
6. 12J-John Clark[3]
7. 12-Jarrett Soares[7]
8. 09S-Geoffrey Strole[8]
Hills Meats Heat Race #3 (8 Laps)
1. 10-Dominic Gorden[1]
2. 3-Kaleb Montgomery[4]
3. X1-Chance Grasty[2]
4. 41-Dominic Scelzi[6]
5. 61-Travis Labat[3]
6. OB1-Caleb Debem[5]
7. 34B-Glenn Bryan[8]
8. 76-Jennifer Osborne[7]
HDTI Dash (6 Laps)
1. 3-Kaleb Montgomery[2]
2. 10-Dominic Gorden[4]
3. 2X-Justin Sanders[1]
4. 0-Tim Kaeding[6]
5. 7B-Sean Becker[3]
6. 17W-Shane Golobic[5]
Hoosier Tires A-Main (30 Laps)
1. 17W-Shane Golobic[6]
2. 21L-Landon Brooks[14]
3. 2X-Justin Sanders[3]
4. X1-Chance Grasty[9]
5. 88N-DJ Netto[11]
6. 7B-Sean Becker[5]
7. 24-Trey Starks[19]
8. 73-Ryan Bernal[10]
9. 83T-Tanner Carrick[16]
10. 21-Jake Andreotti[13]
11. 12-Jarrett Soares[20]
12. 551-Angelique Bell[22]
13. 4-Burt Foland Jr[24]
14. OB1-Caleb Debem[18]
15. 29-Bud Kaeding[8]
16. 41-Dominic Scelzi[12]
17. 88A-Joey Ancona[7]
18. 12J-John Clark[17]
19. 09S-Geoffrey Strole[23]
20. 61-Travis Labat[15]
21. 0-Tim Kaeding[4]
22. 3-Kaleb Montgomery[1]
23. 76-Jennifer Osborne[25]
24. 34B-Glenn Bryan[21]
25. 10-Dominic Gorden[2]
Western Midget Racing
Qualifying (2 Laps)
1. 00-Jake Andreotti, 12.947[6]
2. 14-Tanner Carrick, 13.108[10]
3. 32-Caden Sarale, 13.113[13]
4. 65-Ben Covich, 13.430[14]
5. 55-Hailey Lambert, 13.537[15]
6. 96X-Logan Mitchell, 13.879[9]
7. 8-Randi Pankratz, 13.946[5]
8. 25JR-Nathan Moore, 14.145[16]
9. 35S-Matthew Kaiser, 14.270[12]
10. 4-Glenn Bryan, 14.280[8]
11. 09-Nicholas Leonard Jr, 14.315[1]
12. 18-Floyd Alvis, 14.692[3]
13. 78-Ron Hazelton, 14.735[7]
14. 68-Marvin Mitchell, 15.600[2]
15. 55M-Malyssa Perkins, 15.995[4]
16. 7-Dalton Wright[17]
DNS: ONE9-Anthony Bruno
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 00-Jake Andreotti[6]
2. 8-Randi Pankratz[3]
3. 32-Caden Sarale[5]
4. 09-Nicholas Leonard Jr[1]
5. 35S-Matthew Kaiser[2]
6. 55-Hailey Lambert[4]
7. 55M-Malyssa Perkins[8]
8. 78-Ron Hazelton[7]
9. 7-Dalton Wright[9]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 96X-Logan Mitchell[4]
2. 14-Tanner Carrick[6]
3. 65-Ben Covich[5]
4. 4-Glenn Bryan[2]
5. 25JR-Nathan Moore[3]
6. 18-Floyd Alvis[1]
7. 68-Marvin Mitchell[7]
DNS: ONE9-Anthony Bruno
A-Main (25 Laps)
1. 00-Jake Andreotti[6]
2. 14-Tanner Carrick[5]
3. 32-Caden Sarale[4]
4. 96X-Logan Mitchell[1]
5. 8-Randi Pankratz[7]
6. 09-Nicholas Leonard Jr[11]
7. 65-Ben Covich[3]
8. ONE9-Anthony Bruno[17]
9. 25JR-Nathan Moore[8]
10. 78-Ron Hazelton[13]
11. 4-Glenn Bryan[10]
12. 18-Floyd Alvis[12]
13. 7-Dalton Wright[16]
14. 55-Hailey Lambert[2]
15. 68-Marvin Mitchell[14]
16. 55M-Malyssa Perkins[15]
DNS: 35S-Matthew Kaiser