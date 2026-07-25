Feature Winners: Friday July 24, 2026

|Attica Raceway Park
|Attica, OH
|USA
|AFCS 305 Sprint Cars
|
|Bryan Sebetto
|Attica Raceway Park
|Attica, OH
|USA
|AFCS 410 Sprint Cars
|
|Bryce Lucius
|Big Sky Speedway
|Billings, MT
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Logan Hershey
|Black Hills Speedway
|Rapid City, SD
|USA
|ASCS Northern Plains Region / ASCS Western Plains Region
|
|Caleb Saiz
|Can-Am Speedway
|LaFargeville, NY
|USA
|Action Sprint Tour
|
|George Stanford
|Cottage Grove Speedway
|Cottage Grove, OR
|USA
|Northwest Focus Midget Car Series
|KBucks Classic
|Alex Peck
|I-44 Speedway
|Oklahoma City, OK
|USA
|POWRi National Midget Car League / POWRi West Midget Car League
|Sooner SpeedWeek
|Colton Robinson
|I-96 Speedway
|Lake Odessa, MI
|USA
|Great Lakes Super Sprints
|
|Zane Devault
|Jackson Motorplex
|Jackson, MN
|USA
|Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars
|
|Ryan Timms
|Jackson Motorplex
|Jackson, MN
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Gunnar Pike
|Jacksonville Speedway
|Jacksonville, IL
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Kenton Pope
|Jacksonville Speedway
|Jacksonville, IL
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Jake Neuman
|Lavonia Speedway
|Lavonia, GA
|USA
|United Sprint Car Series
|
|Rained Out
|Lernerville Speedway
|Sarver, PA
|USA
|RUSH Sprint Car Series
|
|Jacob Gomola
|Lernerville Speedway
|Sarver, PA
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Trent Marshall
|Limaland Motorsports Park
|Lima, OH
|USA
|Great Lakes Traditional Sprints
|
|Jacob Boxel
|Lincoln Park Speedway
|Putnamville, IN
|USA
|USAC National Sprint Car Series
|Indiana Sprint Week
|Kyle Cummins
|Mississippi Thunder Speedway
|Fountain City, WI
|USA
|Interstate Racing Association
|
|Joey Myers Jr.
|Red River Valley Speedway
|West Fargo, ND
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Kate Taves
|River Cities Speedway
|Grand Forks, ND
|USA
|Northern Outlaw Sprint Association
|
|Mark Dobmeier
|Selinsgrove Speedway
|Selinsgrove, PA
|USA
|PA Sprint Series
|
|Kruz Kepner
|Skagit Speedway
|Alger, WA
|USA
|Sprint Car Challenge Tour
|Fred Brownfield 360 Nationals / Western Sprint Tour Speedweek
|Jason Solwold
|Southern Oregon Speedway
|Central Point, OR
|USA
|Interstate Sprint Car Series
|
|Bailey Hibbard
|Stateline Speedway
|Busti, NY
|USA
|High Limit Racing
|
|Tyler Courtney
|Tri City Raceway Park
|Franklin, PA
|USA
|FAST on Dirt
|
|Parker Price-Miller
|Utica-Rome Speedway
|Vernon, NY
|USA
|CRSA Sprints
|
|Mike Kiser
|Watsonville Speedway
|Watsonville, CA
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Dominic Gordon
|Williams Grove Speedway
|Mechanicsburg, PA
|USA
|PA Posse 410 Sprint Car Series
|
|Chase Dietz
|Williams Grove Speedway
|Mechanicsburg, PA
|USA
|Winged 358 Sprint Cars
|
|Eli Tuckey