Feature Winners: Friday July 24, 2026

_Front Page News, Action Sprint Tour, ASCS Northern Plains Region, ASCS Western Plains Region, Attica Fremont Championship Series, Attica Raceway Park, Black Hills Speedway, Can-Am Speedway, Capital Region Sprint Car Association, Cottage Grove Speedway, FAST on Dirt, Great Lakes Super Sprints, Great Lakes Traditional Sprints, High Limit Racing, Interstate Racing Association, Jackson Motorplex, Jacksonville Speedway, Lernerville Speedway, Limaland Motorsports Park, Lincoln Park Speedway, Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars, Northwest Focus Midget Car Series, PA Posse 410 Sprint Car Series, PA Sprint Series, POWRi National Midget League, POWRi West Midget League, Red River Sprint Series, Red River Valley Speedway, River Cities Speedway, RUSH Racing Series, Selinsgrove Speedway, Skagit Speedway, Sprint Car Challenge Tour, Tri-City Raceway Park (PA), United Sprint Car Series, USAC National Sprint Car Series, Williams Grove Speedway
Zane Devault. (T.J. Buffenbarger Photo)
Zane Devault. (T.J. Buffenbarger Photo)
Attica Raceway Park Attica, OH USA AFCS 305 Sprint Cars Bryan Sebetto
Attica Raceway Park Attica, OH USA AFCS 410 Sprint Cars Bryce Lucius
Big Sky Speedway Billings, MT USA Winged 305 Sprint Cars Logan Hershey
Black Hills Speedway Rapid City, SD USA ASCS Northern Plains Region / ASCS Western Plains Region Caleb Saiz
Can-Am Speedway LaFargeville, NY USA Action Sprint Tour George Stanford
Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Northwest Focus Midget Car Series KBucks Classic Alex Peck
I-44 Speedway Oklahoma City, OK USA POWRi National Midget Car League / POWRi West Midget Car League Sooner SpeedWeek Colton Robinson
I-96 Speedway Lake Odessa, MI USA Great Lakes Super Sprints Zane Devault
Jackson Motorplex Jackson, MN USA Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars Ryan Timms
Jackson Motorplex Jackson, MN USA Winged 305 Sprint Cars Gunnar Pike
Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Winged 305 Sprint Cars Kenton Pope
Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Winged 410 Sprint Cars Jake Neuman
Lavonia Speedway Lavonia, GA USA United Sprint Car Series Rained Out
Lernerville Speedway Sarver, PA USA RUSH Sprint Car Series Jacob Gomola
Lernerville Speedway Sarver, PA USA Winged 305 Sprint Cars Trent Marshall
Limaland Motorsports Park Lima, OH USA Great Lakes Traditional Sprints Jacob Boxel
Lincoln Park Speedway Putnamville, IN USA USAC National Sprint Car Series Indiana Sprint Week Kyle Cummins
Mississippi Thunder Speedway Fountain City, WI USA Interstate Racing Association Joey Myers Jr.
Red River Valley Speedway West Fargo, ND USA Winged 305 Sprint Cars Kate Taves
River Cities Speedway Grand Forks, ND USA Northern Outlaw Sprint Association Mark Dobmeier
Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA USA PA Sprint Series Kruz Kepner
Skagit Speedway Alger, WA USA Sprint Car Challenge Tour Fred Brownfield 360 Nationals / Western Sprint Tour Speedweek Jason Solwold
Southern Oregon Speedway Central Point, OR USA Interstate Sprint Car Series Bailey Hibbard
Stateline Speedway Busti, NY USA High Limit Racing Tyler Courtney
Tri City Raceway Park Franklin, PA USA FAST on Dirt Parker Price-Miller
Utica-Rome Speedway Vernon, NY USA CRSA Sprints Mike Kiser
Watsonville Speedway Watsonville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Dominic Gordon
Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA PA Posse 410 Sprint Car Series Chase Dietz
Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 358 Sprint Cars Eli Tuckey