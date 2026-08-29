Cale Coons Wins Friday at the Kokomo Sprint Car Smack Down

KOKOMO, IN (August 28, 2026) — Cale Coons picked up his first career USAC AMSOIL National Sprint Car Series feature victory Friday night during the Chili’s Kokomo Sprint Car Smackdown at Kokomo Speedway. Coons led 29 of the 30 laps with an exchange of the lead mid-race with Thomas Meseraull and motored away to a 1.497 second advantage at the finish.
Meseraull, Thursday night’s feature winner Kyle Cummins, Jacob Denney, and Jake Swanson rounded out the top five.
Cummins third place finish secured the top event point position, locking himself into Saturday’s finale. Coons, Justin Grant, Kevin Thomas Jr, Meseraull, Gavin Miller, Swanson, and Stevie Sussex also secured starting positions in Saturday’s Smackdown A-Main event.
Chili’s Kokomo Sprint Car Smackdown
USAC AMSOIL National Sprint Car Series
Kokomo Speedway
Kokomo, Indiana
Friday, August 28, 2026
LearnLab Qualifying (2 Laps)
1. 21AZ-Gavin Miller, 12.772[26]
2. 5T-Jake Swanson, 12.894[36]
3. 2E-Thomas Meseraull, 12.895[13]
4. G5-Gunnar Setser, 12.977[17]
5. 63-Cale Coons, 12.989[1]
6. 39-Briggs Danner, 13.000[39]
7. 49-Brady Bacon, 13.057[21]
8. 3P-Kyle Cummins, 13.082[22]
9. 4-Justin Grant, 13.104[38]
10. 41-Ricky Lewis, 13.120[14]
11. 21B-Beau Brandon, 13.126[9]
12. 3R-Stevie Sussex III, 13.155[44]
13. 19AZ-Mitchel Moles, 13.164[24]
14. 21-Anton Hernandez, 13.169[3]
15. 57-Logan Seavey, 13.259[41]
16. 19-Hayden Reinbold, 13.277[29]
17. 54-Jakeb Boxell, 13.286[20]
18. 2B-Caleb Shietze, 13.312[15]
19. 15-Kevin Thomas Jr, 13.314[37]
20. 14-Jadon Rogers, 13.317[33]
21. 6T-Trey Osborne, 13.338[4]
22. 11-Jack Hoyer, 13.340[10]
23. 16-Harley Burns, 13.373[34]
24. 12-Robert Ballou, 13.393[27]
25. 53-CJ Leary, 13.411[43]
26. 9Z-Zack Pretorius, 13.428[5]
27. 87-Jacob Denney, 13.431[32]
28. 2BX-Dalton Stevens, 13.513[19]
29. 28-Brandon Mattox, 13.571[12]
30. 55-Eli Wilhelmus, 13.575[6]
31. 16K-Colin Parker, 13.598[25]
32. 83C-Chance Crum, 13.670[45]
33. 10G-Gabriel Gilbert, 13.790[16]
34. 92-Chase Stockon, 13.798[42]
35. 11C-Brayden Clark, 13.805[23]
36. 75-Devan Myers, 13.844[47]
37. 57H-Kyle Shipley, 13.857[46]
38. 86-Shane Cottle, 13.895[35]
39. 21K-Kobe Simpson, 13.958[18]
40. 18-Landon Butler, 14.008[2]
41. 51T-Eddie Tafoya Jr, 14.091[48]
42. 79-Jacob Dykstra, 14.158[31]
43. 45N-Troy Carey, 14.228[30]
44. 11A-Aaron Davis, 14.234[28]
45. 12J-Steve Justis, 14.271[7]
46. 17-Bryce Andrews, 14.451[40]
47. 99-Jack James, 14.498[11]
48. 7S-Jake Simmons, 14.982[8]
K1 Race Gear Heat Race #1 (10 Laps)
1. 39-Briggs Danner[5]
2. 6T-Trey Osborne[2]
3. 21AZ-Gavin Miller[6]
4. 19-Hayden Reinbold[3]
5. 9Z-Zack Pretorius[1]
6. 16K-Colin Parker[7]
7. 21B-Beau Brandon[4]
8. 51T-Eddie Tafoya Jr[9]
9. 17-Bryce Andrews[10]
10. 75-Devan Myers[8]
TJ Forged Heat Race #2 (10 Laps)
1. 87-Jacob Denney[1]
2. 3R-Stevie Sussex III[4]
3. 5T-Jake Swanson[6]
4. 54-Jakeb Boxell[3]
5. 49-Brady Bacon[5]
6. 11-Jack Hoyer[2]
7. 83C-Chance Crum[7]
8. 79-Jacob Dykstra[9]
9. 99-Jack James[10]
10. 57H-Kyle Shipley[8]
KN Filters Heat Race #3 (10 Laps)
1. 16-Harley Burns[2]
2. 3P-Kyle Cummins[5]
3. 19AZ-Mitchel Moles[4]
4. 2E-Thomas Meseraull[6]
5. 86-Shane Cottle[8]
6. 10G-Gabriel Gilbert[7]
7. 2BX-Dalton Stevens[1]
8. 2B-Caleb Shietze[3]
9. 45N-Troy Carey[9]
10. 7S-Jake Simmons[10]
Indy Powersports Heat Race #4 (10 Laps)
1. 15-Kevin Thomas Jr[3]
2. G5-Gunnar Setser[6]
3. 92-Chase Stockon[7]
4. 12-Robert Ballou[2]
5. 28-Brandon Mattox[1]
6. 4-Justin Grant[5]
7. 21-Anton Hernandez[4]
8. 21K-Kobe Simpson[8]
DNS: 11A-Aaron Davis
K1 Race Gear Heat Race #5 (10 Laps)
1. 63-Cale Coons[6]
2. 53-CJ Leary[2]
3. 55-Eli Wilhelmus[1]
4. 57-Logan Seavey[4]
5. 41-Ricky Lewis[5]
6. 11C-Brayden Clark[7]
7. 18-Landon Butler[8]
8. 12J-Steve Justis[9]
9. 14-Jadon Rogers[3]
COOKOUT C-Main (10 Laps)
1. 14-Jadon Rogers[6]
2. 2B-Caleb Shietze[1]
3. 51T-Eddie Tafoya Jr[3]
4. 45N-Troy Carey[7]
5. 99-Jack James[9]
6. 12J-Steve Justis[5]
7. 7S-Jake Simmons[11]
8. 79-Jacob Dykstra[4]
9. 57H-Kyle Shipley[10]
10. 17-Bryce Andrews[8]
DNS: 21K-Kobe Simpson
Five Star Bodies Semi-Feature (12 Laps)
1. 4-Justin Grant[2]
2. 41-Ricky Lewis[3]
3. 49-Brady Bacon[1]
4. 86-Shane Cottle[6]
5. 9Z-Zack Pretorius[4]
6. 14-Jadon Rogers[15]
7. 10G-Gabriel Gilbert[9]
8. 83C-Chance Crum[13]
9. 21B-Beau Brandon[11]
10. 2B-Caleb Shietze[16]
11. 51T-Eddie Tafoya Jr[17]
12. 16K-Colin Parker[8]
13. 11C-Brayden Clark[10]
14. 2BX-Dalton Stevens[12]
15. 28-Brandon Mattox[5]
16. 45N-Troy Carey[18]
17. 18-Landon Butler[14]
18. 11-Jack Hoyer[7]
Feature (30 Laps)
1. 63-Cale Coons[2]
2. 2E-Thomas Meseraull[4]
3. 3P-Kyle Cummins[11]
4. 87-Jacob Denney[9]
5. 5T-Jake Swanson[5]
6. 21AZ-Gavin Miller[6]
7. 4-Justin Grant[12]
8. 15-Kevin Thomas Jr[7]
9. 3R-Stevie Sussex III[14]
10. 19-Hayden Reinbold[17]
11. 12-Robert Ballou[20]
12. 19AZ-Mitchel Moles[15]
13. 57-Logan Seavey[16]
14. 53-CJ Leary[21]
15. 86-Shane Cottle[24]
16. G5-Gunnar Setser[3]
17. 6T-Trey Osborne[19]
18. 54-Jakeb Boxell[18]
19. 92-Chase Stockon[23]
20. 55-Eli Wilhelmus[22]
21. 16-Harley Burns[8]
22. 49-Brady Bacon[10]
23. 41-Ricky Lewis[13]
24. 39-Briggs Danner[1]