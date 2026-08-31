Timms Uses Last Lap Pass to Win at Huset’s

BRANDON, S.D. (August 30, 2026) — Ryan Timms picked up his second feature victory of the weekend during Sunday night’s program at Huset’s Speedway. Backing up his championship night main event win at Knoxville Raceway, Timms passed Kaleb Johnson on the final lap with the margin of victory being only 0.047 seconds.
Johnson, Kelby Watt, J.J. Hickle, and Koby Werkmeister rounded out the top five.
Lee Goos Jr. won the 305 sprint car main event.
Huset’s Speedway
Brandon, South Dakota
Sunday, August 31, 2026
Cressman Sanitation 410 Outlaw Sprint Cars
Nordica Warehouses Qualifying Flight A (2 Laps)
1. 33-Scotty Broty, 12.359[1]
2. 24T-Christopher Thram, 12.471[5]
3. 11M-Brendan Mullen, 12.506[2]
4. 23W-Scott Winters, 12.541[3]
5. 3-Kelby Watt, 12.641[6]
6. 8-Jacob Hughes, 12.662[7]
7. 6-JJ Hickle, 12.818[8]
8. 17B-Ryan Bickett, 12.986[4]
9. 14H-Matt Juhl, 13.119[9]
Nordica Warehouses Qualifying Flight B (2 Laps)
1. 31-Koby Werkmeister, 12.519[1]
2. 10-Ryan Timms, 12.643[5]
3. 64-Andy Pake, 12.760[7]
4. 9-Dominic Dobesh, 12.862[6]
5. 11D-Dominic White, 12.941[3]
6. 80P-Jacob Peterson, 13.016[4]
7. 28-Jace Park, 13.138[9]
8. 13-Mark Dobmeier, 13.180[8]
9. 2W-Alex Pettas, 13.387[2]
Nordica Warehouses Qualifying Flight C (2 Laps)
1. 22K-Kaleb Johnson, 12.659[8]
2. 45X-Ashton Torgerson, 12.746[7]
3. 16-Riley Goodno, 12.754[9]
4. 18-Tyler Rabenberg, 12.863[3]
5. 17-Lee Goos Jr, 12.962[1]
6. 27-Weston Olson, 12.969[6]
7. 8N-Rees Moran, 13.066[4]
8. 44-Chris Martin, 13.114[2]
9. 83-Sam Henderson, 13.196[5]
Heat Race #1 – TJ FORGED (8 Laps)
1. 24T-Christopher Thram[1]
2. 11M-Brendan Mullen[2]
3. 23W-Scott Winters[3]
4. 3-Kelby Watt[5]
5. 6-JJ Hickle[7]
6. 33-Scotty Broty[4]
7. 14H-Matt Juhl[9]
8. 17B-Ryan Bickett[8]
DNS: 8-Jacob Hughes
Heat Race #2 – KEIZER RACING WHEELS (8 Laps)
1. 10-Ryan Timms[1]
2. 64-Andy Pake[2]
3. 9-Dominic Dobesh[3]
4. 80P-Jacob Peterson[6]
5. 31-Koby Werkmeister[4]
6. 28-Jace Park[7]
7. 11D-Dominic White[5]
8. 13-Mark Dobmeier[8]
9. 2W-Alex Pettas[9]
Heat Race #3 – SMITH TI (8 Laps)
1. 45X-Ashton Torgerson[1]
2. 16-Riley Goodno[2]
3. 22K-Kaleb Johnson[4]
4. 18-Tyler Rabenberg[3]
5. 8N-Rees Moran[7]
6. 17-Lee Goos Jr[5]
7. 44-Chris Martin[8]
8. 83-Sam Henderson[9]
9. 27-Weston Olson[6]
Last Chance Showdown (10 Laps)
1. 11D-Dominic White[2]
2. 14H-Matt Juhl[1]
3. 13-Mark Dobmeier[5]
4. 83-Sam Henderson[6]
5. 27-Weston Olson[9]
6. 44-Chris Martin[3]
7. 8-Jacob Hughes[7]
8. 17B-Ryan Bickett[4]
9. 2W-Alex Pettas[8]
A-Main (30 Laps)
1. 10-Ryan Timms[4]
2. 22K-Kaleb Johnson[3]
3. 3-Kelby Watt[12]
4. 6-JJ Hickle[15]
5. 31-Koby Werkmeister[2]
6. 13-Mark Dobmeier[21]
7. 83-Sam Henderson[22]
8. 28-Jace Park[17]
9. 44-Chris Martin[24]
10. 27-Weston Olson[23]
11. 33-Scotty Broty[5]
12. 45X-Ashton Torgerson[1]
13. 24T-Christopher Thram[6]
14. 17-Lee Goos Jr[18]
15. 11D-Dominic White[19]
16. 14H-Matt Juhl[20]
17. 8N-Rees Moran[16]
18. 80P-Jacob Peterson[13]
19. 9-Dominic Dobesh[11]
20. 16-Riley Goodno[9]
21. 23W-Scott Winters[10]
22. 11M-Brendan Mullen[7]
23. 64-Andy Pake[8]
24. 18-Tyler Rabenberg[14]
Heser Auto & Detailing RaceSaver Sprint Car Series
Gunderson Racing Heat Race #1 – Gunderson Racing (8 Laps)
1. 6B-Bayley Ballenger[1]
2. 3B-Blake Ballenger[2]
3. 15V-Cole Vanderheiden[4]
4. 23X-Brandon Bosma[7]
5. 13MJ-Brandon Halverson[3]
6. B2-Carson Bolden[8]
7. 3D-Dan Griep[9]
8. 62J-Jay Masur[6]
9. 68-Mason Slendy[5]
Saldana Racing Products Heat Race #2 – Saldana Racing (8 Laps)
1. 17-Lee Goos Jr[2]
2. 28B-Braden Ockenga[1]
3. 9A-Hunter Hanson[3]
4. 14-Nick Barger[7]
5. 18-Corbin Erickson[6]
6. 15-Kaden Schliemann[9]
7. 4-Gavin Gregory[5]
8. 11J-Wyatt Miller[8]
9. 44V-Daren Bolac[4]
Circle Performance Heat Race #3 – Circle Performance (8 Laps)
1. X-Dylan Waxdahl[1]
2. 23-Aydin Lloyd[4]
3. 11-Karter Heiskell[6]
4. 5WJR-Ethan Wasmund[2]
5. 12L-John Lambertz[7]
6. 23V-Michalob Voeltz[3]
7. 28G-Gracyn Masur[5]
8. 8-Micah Slendy[8]
9. *83-Deven Van Veldhuizen[9]
B-Main (10 Laps)
1. 13MJ-Brandon Halverson[1]
2. 23V-Michalob Voeltz[3]
3. 11J-Wyatt Miller[6]
4. 3D-Dan Griep[2]
5. 8-Micah Slendy[7]
6. 4-Gavin Gregory[4]
7. 28G-Gracyn Masur[5]
8. 62J-Jay Masur[8]
9. *83-Deven Van Veldhuizen[9]
10. 44V-Daren Bolac[10]
DNS: 68-Mason Slendy
A-Main (20 Laps)
1. 17-Lee Goos Jr[6]
2. 23-Aydin Lloyd[1]
3. 23X-Brandon Bosma[8]
4. 14-Nick Barger[2]
5. 15V-Cole Vanderheiden[10]
6. 11-Karter Heiskell[4]
7. 6B-Bayley Ballenger[7]
8. 11J-Wyatt Miller[19]
9. 28B-Braden Ockenga[9]
10. 9A-Hunter Hanson[11]
11. B2-Carson Bolden[16]
12. 18-Corbin Erickson[14]
13. 13MJ-Brandon Halverson[17]
14. 15-Kaden Schliemann[13]
15. 3B-Blake Ballenger[5]
16. 12L-John Lambertz[12]
17. X-Dylan Waxdahl[3]
18. 3D-Dan Griep[20]
19. 23V-Michalob Voeltz[18]
20. 5WJR-Ethan Wasmund[15]