Feature Winners From Friday, September 4, 2026

|Track
|City/ST
|Co.
|Division/Series
|Event
|Winner
|34 Raceway
|West Burlington, IA
|USA
|POWRi 410 Outlaw Sprint League
|
|Ryan Newton
|Attica Raceway Park
|Attica, OH
|USA
|All Star Circuit of Champions
|
|Rained Out
|Brewerton Speedway
|Brewerton, NY
|USA
|Empire Super Sprints
|
|Larry Wight
|Can-Am Speedway
|La Fargeville, NY
|USA
|Winged Crate Sprint Cars
|Season Championship
|Kyle Wilson
|Chateau Speedway
|Lansing, MN
|USA
|Speed Kings Sprint Car Series
|
|Cam Schafer
|Circle City Raceway
|Indianapolis, IN
|USA
|Midwest Thunder 410 Sprint Car Series
|
|Rained Out
|Dodge County Fairgrounds
|Beaver Dam, WI
|USA
|Interstate Racing Association
|
|Rained Out
|Dodge County Fairgrounds
|Beaver Dam, WI
|USA
|Midwest Sprint Car Association
|
|Rained Out
|Doe Run Raceway
|Doe Run, MO
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Brett Combs
|Eagle Raceway
|Eagle, NE
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|IMCA RaceSaver Sprint Car Nationals
|Jake Bubak
|Gallatin Speedway
|Belgrade, MT
|USA
|ASCS National Tour
|
|Sam Hafertepe Jr.
|Grundy County Speedway
|Morris, IL
|USA
|Midwest Pavement Midget Series
|
|Chase Locke
|Huset’s Speedway
|Brandon, SD
|USA
|World of Outlaws
|Huset’s Shootout
|Sheldon Haudenschild
|Lincoln Speedway
|Lincoln, IL
|USA
|Midwest Auto Racing Association
|
|Daltyn England
|Muskingum County Speedway
|Zanesville, OH
|USA
|Ohio Thunder IMCA RaceSaver Sprint Car Series
|
|Dylan Troyer
|Northline Speedway
|Darwin, NT
|AU
|Winged 410 Sprint Cars
|Defend the Top End
|Lachlan McHugh
|Northline Speedway
|Darwin, NT
|AU
|Wingless V6 Sprint Cars
|Defend the Top End
|Jack McCarthy
|Ohsweken Speedway
|Ohsweken, ONT
|CAN
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Dylan Westbrook
|Paradise Speedway
|Maui, HI
|USA
|Non-Wing Sprint Cars
|
|Andy Bushong
|Portmouth Speedway Park
|Portsmouth, OH
|USA
|Gladiator Sprint Tour
|
|Kory Crabtree
|Rad Torque Raceway
|Edmontom, AB
|CAN
|Alberta Sprint Tour
|
|Paul Rolo
|Skagit Speedway
|Alger, WA
|USA
|High Limit Racing
|Skagit Nationals
|Trey Starks
|Skagit Speedway
|Alger, WA
|USA
|Winged Sportsman Sprint Cars
|
|Jeff Westergard
|Vado Speedway Park
|Vado, NM
|USA
|360 Wing Desert Series
|
|Aydan Saunders
|Wayne County Speedway
|Wayne City, IL
|USA
|USAC National Midget Car Series
|
|Rained Out
|Williams Grove Speedway
|Mechanicsburg, PA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|Dave Blaney Tribute Race
|Doug Hammaker
|Windy Hollow Speedway
|Owensboro, KY
|USA
|American Sprint Car Tour
|
|Ricky Lewis