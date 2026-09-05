Feature Winners From Friday, September 4, 2026

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Brett Combs won the 305 sprint car feature Friday night at Doe Run Raceway. (Mark Funderburk Photo)
Brett Combs won the 305 sprint car feature Friday night at Doe Run Raceway. (Mark Funderburk Photo)
Track City/ST Co. Division/Series Event Winner
34 Raceway West Burlington, IA USA POWRi 410 Outlaw Sprint League Ryan Newton
Attica Raceway Park Attica, OH USA All Star Circuit of Champions Rained Out
Brewerton Speedway Brewerton, NY USA Empire Super Sprints Larry Wight
Can-Am Speedway La Fargeville, NY USA Winged Crate Sprint Cars Season Championship Kyle Wilson
Chateau Speedway Lansing, MN USA Speed Kings Sprint Car Series Cam Schafer
Circle City Raceway Indianapolis, IN USA Midwest Thunder 410 Sprint Car Series Rained Out
Dodge County Fairgrounds Beaver Dam, WI USA Interstate Racing Association Rained Out
Dodge County Fairgrounds Beaver Dam, WI USA Midwest Sprint Car Association Rained Out
Doe Run Raceway Doe Run, MO USA Winged 305 Sprint Cars Brett Combs
Eagle Raceway Eagle, NE USA Winged 305 Sprint Cars IMCA RaceSaver Sprint Car Nationals Jake Bubak
Gallatin Speedway Belgrade, MT USA ASCS National Tour Sam Hafertepe Jr.
Grundy County Speedway Morris, IL USA Midwest Pavement Midget Series Chase Locke
Huset’s Speedway Brandon, SD USA World of Outlaws Huset’s Shootout Sheldon Haudenschild
Lincoln Speedway Lincoln, IL USA Midwest Auto Racing Association Daltyn England
Muskingum County Speedway Zanesville, OH USA Ohio Thunder IMCA RaceSaver Sprint Car Series Dylan Troyer
Northline Speedway Darwin, NT AU Winged 410 Sprint Cars Defend the Top End Lachlan McHugh
Northline Speedway Darwin, NT AU Wingless V6 Sprint Cars Defend the Top End Jack McCarthy
Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged 360 Sprint Cars Dylan Westbrook
Paradise Speedway Maui, HI USA Non-Wing Sprint Cars Andy Bushong
Portmouth Speedway Park Portsmouth, OH USA Gladiator Sprint Tour Kory Crabtree
Rad Torque Raceway Edmontom, AB CAN Alberta Sprint Tour Paul Rolo
Skagit Speedway Alger, WA USA High Limit Racing Skagit Nationals Trey Starks
Skagit Speedway Alger, WA USA Winged Sportsman Sprint Cars Jeff Westergard
Vado Speedway Park Vado, NM USA 360 Wing Desert Series Aydan Saunders
Wayne County Speedway Wayne City, IL USA USAC National Midget Car Series Rained Out
Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 410 Sprint Cars Dave Blaney Tribute Race Doug Hammaker
Windy Hollow Speedway Owensboro, KY USA American Sprint Car Tour Ricky Lewis