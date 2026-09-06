Travis Arenz Wins IRA Feature at 141 Speedway

FRANCIS CREEK, WI (September 5, 2026) — Travis Arenz was victorious Saturday night with the Auto Value/Bumper to Bumper Interstate Racing Association at 141 Speedway.
Jake Blackhurst, Scotty Theil, Logan Julien, and Scotty Neitzel rounded out the top five.
Allen Hafford won the Autometer Wisconsin WingLESS Sprint Car Series main event.
141 Speedway
Francis Creek, Wisconsin
Saturday, September 5, 2026
Auto Value/Bumper to Bumper Interstate Racing Association
Qualifying
1. 85J-Logan Julien, 10.770[4]
2. 7A-Will Armitage, 10.803[1]
3. 31-Scotty Thiel, 10.856[22]
4. 2W-Scott Neitzel, 10.920[5]
5. 25-Danny Schlafer, 10.968[13]
6. 25T-Travis Arenz, 11.041[19]
7. 10V-Matt VanderVere, 11.113[2]
8. 87A-Austin Hartmann, 11.122[14]
9. 9K-Kyle Schuett, 11.145[8]
10. 09-Clayton Rossmann, 11.201[3]
11. 9X-Paul Nienhiser, 11.211[16]
12. 96-Jake Blackhurst, 11.260[21]
13. 65-Jordan Goldesberry, 11.268[9]
14. 4-Alex Pokorski, 11.344[12]
15. 41-Thomas Schinderle, 11.388[7]
16. 26-Cody Schlafer, 11.402[11]
17. 21H-TJ Haddy, 11.405[20]
18. P1-Carter Chevalier, 11.509[6]
19. 26R-Preston Ruh, 11.578[18]
20. 26T-Tyler Tischendorf, 11.581[10]
21. 4K-Kris Spitz, 11.610[15]
22. 24-Scott Conger, 11.746[17]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 10V-Matt VanderVere[2]
2. 85J-Logan Julien[4]
3. 2W-Scott Neitzel[3]
4. 09-Clayton Rossmann[1]
5. 65-Jordan Goldesberry[5]
6. 26R-Preston Ruh[7]
7. 26-Cody Schlafer[6]
8. 24-Scott Conger[8]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 9X-Paul Nienhiser[1]
2. 87A-Austin Hartmann[2]
3. 7A-Will Armitage[4]
4. 25-Danny Schlafer[3]
5. 26T-Tyler Tischendorf[7]
6. 21H-TJ Haddy[6]
7. 4-Alex Pokorski[5]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 96-Jake Blackhurst[1]
2. 31-Scotty Thiel[4]
3. 25T-Travis Arenz[3]
4. 9K-Kyle Schuett[2]
5. P1-Carter Chevalier[6]
6. 41-Thomas Schinderle[5]
7. 4K-Kris Spitz[7]
Dash #1 (4 Laps)
1. 2W-Scott Neitzel[1]
2. 25T-Travis Arenz[3]
3. 25-Danny Schlafer[4]
4. 9X-Paul Nienhiser[2]
5. 87A-Austin Hartmann[5]
Dash #2 (4 Laps)
1. 96-Jake Blackhurst[2]
2. 31-Scotty Thiel[1]
3. 7A-Will Armitage[4]
4. 85J-Logan Julien[3]
5. 10V-Matt VanderVere[5]
A-Main (30 Laps)
1. 25T-Travis Arenz[3]
2. 96-Jake Blackhurst[2]
3. 31-Scotty Thiel[4]
4. 85J-Logan Julien[8]
5. 2W-Scott Neitzel[1]
6. 9X-Paul Nienhiser[7]
7. 7A-Will Armitage[6]
8. 25-Danny Schlafer[5]
9. 65-Jordan Goldesberry[13]
10. 87A-Austin Hartmann[9]
11. 9K-Kyle Schuett[11]
12. 10V-Matt VanderVere[10]
13. 26R-Preston Ruh[18]
14. 41-Thomas Schinderle[16]
15. 09-Clayton Rossmann[12]
16. P1-Carter Chevalier[14]
17. 4K-Kris Spitz[21]
18. 4-Alex Pokorski[19]
19. 21H-TJ Haddy[17]
20. 26-Cody Schlafer[20]
21. 26T-Tyler Tischendorf[15]
22. 24-Scott Conger[22]
Autometer Wisconsin WingLESS Sprint Car Series
Qualifying
1. 11S-Colin Sivia, 13.286[6]
2. 0-John Fahl, 13.367[1]
3. 14-Tim Cox, 13.452[3]
4. 50-Rusty Egan, 13.470[2]
5. 38-Allen Hafford, 13.510[8]
6. 29J-Ralph Johnson, 13.524[10]
7. 24-Eric Wilke, 13.556[7]
8. 4G-George Gaertner III, 13.609[14]
9. 14Z-Ryan Zielski, 13.614[15]
10. 26-Preston Ruh, 13.631[16]
11. 7-Trinity Uttech, 13.684[11]
12. 54-Chance Ciskowski, 13.756[12]
13. 29OG-Tom Eller, 13.860[5]
14. 7D-Josh Davidson, 13.944[13]
15. 41-Dennis Spitz, 14.841[4]
DNS: 99J-Seth Johnson
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 38-Allen Hafford[2]
2. 11S-Colin Sivia[4]
3. 14-Tim Cox[3]
4. 14Z-Ryan Zielski[5]
5. 24-Eric Wilke[1]
6. 7-Trinity Uttech[6]
7. 29OG-Tom Eller[7]
8. 41-Dennis Spitz[8]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 4G-George Gaertner III[1]
2. 50-Rusty Egan[3]
3. 26-Preston Ruh[5]
4. 0-John Fahl[4]
5. 54-Chance Ciskowski[6]
6. 29J-Ralph Johnson[2]
7. 7D-Josh Davidson[7]
8. 99J-Seth Johnson[8]
A-Main (20 Laps)
1. 38-Allen Hafford[2]
2. 11S-Colin Sivia[6]
3. 26-Preston Ruh[10]
4. 14-Tim Cox[4]
5. 29J-Ralph Johnson[1]
6. 50-Rusty Egan[3]
7. 14Z-Ryan Zielski[9]
8. 0-John Fahl[5]
9. 24-Eric Wilke[7]
10. 99J-Seth Johnson[16]
11. 29OG-Tom Eller[13]
12. 7-Trinity Uttech[12]
13. 7D-Josh Davidson[14]
14. 41-Dennis Spitz[15]
15. 4G-George Gaertner III[8]
16. 54-Chance Ciskowski[11]