Dietz scores again, at Selinsgrove

Selinsgrove,PA (Oct 10,2026)- Chase Dietz won the 26 lap “Jim Nace Memorial” Saturday night at Selinsgrove Speedway. Dietz was followed by Anthony Macri, Danny Dietrich, Justin Whittall and Troy Wagaman.
410 Sprints – Winged
410 Jim Nace Memorial (26 Laps): 1. 23-Chase Dietz[3]; 2. 39M-Anthony Macri[1]; 3. 48-Danny Dietrich[6]; 4. 67G-Justin Whittall[8]; 5. 27-Troy Wagaman Jr[2]; 6. 66-Ryan Newton[13]; 7. 71-Logan Rumsey[4]; 8. 22-Doug Hammaker[9]; 9. 55S-Dallas Schott[7]; 10. 11A-Austin Bishop[12]; 11. 55-Logan Wagner[10]; 12. 10C-Matt Campbell[22]; 13. 20-Ryan Taylor[16]; 14. 5T-Tyler Ross[15]; 15. 5-Dylan Cisney[18]; 16. 18J-JT Ferry[19]; 17. 19-Brett Strickler[14]; 18. 47K-Kody Lehman[23]; 19. 67X-JJ Loss[24]; 20. 11T-Mike Thompson[21]; 21. 69K-Buddy Schweibinz[5]; 22. 17-Mark Smith[11]; 23. 11-TJ Stutts[17]; 24. 33W-Michael Walter[20]
410 B Feature (10 Laps): 1. 11T-Mike Thompson[1]; 2. 10C-Matt Campbell[8]; 3. 47K-Kody Lehman[3]; 4. 67X-JJ Loss[5]; 5. 6-Ryan Smith[4]; 6. 19E-Tyler Esh[6]; 7. 75-Jayden Wolf[9]; 8. 91-Preston Lattomus[10]; 9. 10-Jake Waters[13]; 10. 5K-Jake Karklin[2]; 11. 88J-Joey Amantea[7]; 12. 8-Lance Dewease[11]; 13. 17B-Steve Buckwalter[12]; 14. 35-Jason Shultz[14]
410 Heat 1 (8 Laps): 1. 27-Troy Wagaman Jr[2]; 2. 55S-Dallas Schott[4]; 3. 22-Doug Hammaker[1]; 4. 66-Ryan Newton[3]; 5. 11-TJ Stutts[5]; 6. 47K-Kody Lehman[8]; 7. 11T-Mike Thompson[6]; 8. 75-Jayden Wolf[7]; 9. 10-Jake Waters[9]
410 Heat 2 (8 Laps): 1. 23-Chase Dietz[1]; 2. 69K-Buddy Schweibinz[4]; 3. 17-Mark Smith[3]; 4. 5T-Tyler Ross[2]; 5. 18J-JT Ferry[5]; 6. 67X-JJ Loss[7]; 7. 88J-Joey Amantea[8]; 8. 8-Lance Dewease[6]
410 Heat 3 (8 Laps): 1. 39M-Anthony Macri[1]; 2. 55-Logan Wagner[2]; 3. 71-Logan Rumsey[4]; 4. 19-Brett Strickler[3]; 5. 5-Dylan Cisney[5]; 6. 6-Ryan Smith[6]; 7. 10C-Matt Campbell[7]; 8. 17B-Steve Buckwalter[8]; 9. 35-Jason Shultz[9]
410 Heat 4 (8 Laps): 1. 67G-Justin Whittall[4]; 2. 48-Danny Dietrich[2]; 3. 11A-Austin Bishop[1]; 4. 20-Ryan Taylor[3]; 5. 33W-Michael Walter[8]; 6. 19E-Tyler Esh[7]; 7. 91-Preston Lattomus[6]; 8. 5K-Jake Karklin[5]
410 Qualifying 1 (2 Laps): 1. 55S-Dallas Schott, 15.585[9]; 2. 69K-Buddy Schweibinz, 15.635[6]; 3. 22-Doug Hammaker, 15.664[2]; 4. 23-Chase Dietz, 15.667[13]; 5. 27-Troy Wagaman Jr, 15.722[16]; 6. 5T-Tyler Ross, 15.751[7]; 7. 66-Ryan Newton, 15.778[17]; 8. 17-Mark Smith, 15.842[14]; 9. 11-TJ Stutts, 15.862[1]; 10. 18J-JT Ferry, 15.865[4]; 11. 11T-Mike Thompson, 15.940[11]; 12. 8-Lance Dewease, 15.977[5]; 13. 75-Jayden Wolf, 16.017[3]; 14. 67X-JJ Loss, 16.065[15]; 15. 47K-Kody Lehman, 16.224[12]; 16. 88J-Joey Amantea, 16.320[10]; 17. 10-Jake Waters, 16.778[8]
410 Qualifying 2 (2 Laps): 1. 71-Logan Rumsey, 15.671[17]; 2. 67G-Justin Whittall, 15.674[1]; 3. 39M-Anthony Macri, 15.791[14]; 4. 11A-Austin Bishop, 15.911[6]; 5. 55-Logan Wagner, 15.922[5]; 6. 48-Danny Dietrich, 15.925[15]; 7. 19-Brett Strickler, 15.938[16]; 8. 20-Ryan Taylor, 15.943[4]; 9. 5-Dylan Cisney, 16.018[13]; 10. 5K-Jake Karklin, 16.031[12]; 11. 6-Ryan Smith, 16.036[2]; 12. 91-Preston Lattomus, 16.127[3]; 13. 10C-Matt Campbell, 16.150[9]; 14. 19E-Tyler Esh, 16.196[8]; 15. 17B-Steve Buckwalter, 16.282[7]; 16. 33W-Michael Walter, 16.286[10]; 17. 35-Jason Shultz, 16.424[11]
410 Hot Laps (2 Laps): 1. 22-Doug Hammaker, 15.519[2]; 2. 23-Chase Dietz, 15.539[13]; 3. 69K-Buddy Schweibinz, 15.548[6]; 4. 5T-Tyler Ross, 15.573[7]; 5. 27-Troy Wagaman Jr, 15.584[16]; 6. 55S-Dallas Schott, 15.688[9]; 7. 17-Mark Smith, 15.705[14]; 8. 55-Logan Wagner, 15.733[22]; 9. 39M-Anthony Macri, 15.743[31]; 10. 18J-JT Ferry, 15.783[4]; 11. 71-Logan Rumsey, 15.816[34]; 12. 5K-Jake Karklin, 15.824[29]; 13. 11T-Mike Thompson, 15.834[11]; 14. 67G-Justin Whittall, 15.840[18]; 15. 8-Lance Dewease, 15.844[5]; 16. 66-Ryan Newton, 15.846[17]; 17. 75-Jayden Wolf, 15.850[3]; 18. 11A-Austin Bishop, 15.861[23]; 19. 48-Danny Dietrich, 15.871[32]; 20. 67X-JJ Loss, 15.910[15]; 21. 11-TJ Stutts, 15.912[1]; 22. 19-Brett Strickler, 15.914[33]; 23. 6-Ryan Smith, 15.935[19]; 24. 20-Ryan Taylor, 15.942[21]; 25. 47K-Kody Lehman, 15.943[12]; 26. 88J-Joey Amantea, 15.972[10]; 27. 5-Dylan Cisney, 15.981[30]; 28. 10C-Matt Campbell, 15.996[26]; 29. 33W-Michael Walter, 16.061[27]; 30. 91-Preston Lattomus, 16.121[20]; 31. 35-Jason Shultz, 16.122[28]; 32. 17B-Steve Buckwalter, 16.162[24]; 33. 19E-Tyler Esh, 16.306[25]; 34. 10-Jake Waters, 20.861[8]