Gio Scelzi wins High Limit thriller at Texas

Fort Worth,TX (Oct 16,2026)- Giovanni Scelzi won the 25 lap Interstate Batteries High Limit Racing feature from 7th at the Dirt Track at Texas Motor Speedway Friday night on a chilly and windy evening. Tanner Holmes led through half way until Rico Abreu took over the lead.
Scelzi was making moves coming forward eventually overtaking Abreu while Tyler Courtney came from 11th and closed on Scelzi as Abreu, Tanner Thorson and Daison Pursley waged war behind the leaders.
Following Scelzi and Courtney across the finish line was Rico Abreu, Tanner Thorson and Daison Pursley. Championship night for High Limit Racing takes place Saturday night, same place.
High Limit Series
Interstate Batteries A Feature (25 Laps): 1. 77-Giovanni Scelzi[7]; 2. 7BC-Tyler Courtney[11]; 3. 24-Rico Abreu[3]; 4. 88-Tanner Thorson[5]; 5. 9-Daison Pursley[2]; 6. 19-Brent Marks[10]; 7. 9R-Chase Randall[12]; 8. 13-Tanner Holmes[1]; 9. 55-Brady Bacon[6]; 10. 10-Ryan Timms[16]; 11. 17GP-Kerry Madsen[13]; 12. 5-Brenham Crouch[4]; 13. 88W-Austin McCarl[19]; 14. 26-Justin Peck[21]; 15. 4-Kasey Kahne[8]; 16. 21-Brian Brown[15]; 17. 11-Roger Crockett[9]; 18. 22M-Rees Moran[23]; 19. 42-Sye Lynch[17]; 20. 24D-Danny Sams III[14]; 21. 3-Ayrton Gennetten[24]; 22. 45X-Ashton Torgerson[22]; 23. 44-Chris Martin[20]; 24. 12X-Landon Crawley[18]
Winters Performance B Feature (12 Laps): 1. 26-Justin Peck[2]; 2. 45X-Ashton Torgerson[1]; 3. 22M-Rees Moran[8]; 4. 3-Ayrton Gennetten[3]; 5. 1-Kasey Jedrzejek[11]; 6. 17A-Jack Anderson[5]; 7. 74-Xavier Doney[13]; 8. 71W-Weston Gorham[9]; 9. 0-Eric Baldaccini[7]; 10. 10X-Justin Henderson[10]; 11. G5-Gage Pulkrabek[4]; 12. 7T-Landon Thompson[12]; 13. 2B-JJ Hickle[6]; 14. 98P-Ryan Padgett[14]
FK Rod Ends Dash (7 Laps): 1. 13-Tanner Holmes[1]; 2. 9-Daison Pursley[2]; 3. 24-Rico Abreu[3]; 4. 5-Brenham Crouch[5]; 5. 88-Tanner Thorson[4]; 6. 55-Brady Bacon[6]; 7. 77-Giovanni Scelzi[8]; 8. 4-Kasey Kahne[7]
TJ Forged Heat 1 (8 Laps): 1. 13-Tanner Holmes[1]; 2. 11-Roger Crockett[2]; 3. 17GP-Kerry Madsen[3]; 4. 24-Rico Abreu[4]; 5. 42-Sye Lynch[5]; 6. 3-Ayrton Gennetten[7]; 7. 17A-Jack Anderson[6]; 8. 71W-Weston Gorham[8]; 9. 74-Xavier Doney[9]
DMI Heat 2 (8 Laps): 1. 55-Brady Bacon[1]; 2. 7BC-Tyler Courtney[5]; 3. 9-Daison Pursley[4]; 4. 21-Brian Brown[2]; 5. 88W-Austin McCarl[6]; 6. 45X-Ashton Torgerson[3]; 7. 0-Eric Baldaccini[8]; 8. 1-Kasey Jedrzejek[7]
BR Motorsports Heat 3 (8 Laps): 1. 4-Kasey Kahne[2]; 2. 77-Giovanni Scelzi[4]; 3. 9R-Chase Randall[3]; 4. 24D-Danny Sams III[5]; 5. 12X-Landon Crawley[6]; 6. G5-Gage Pulkrabek[8]; 7. 22M-Rees Moran[7]; 8. 26-Justin Peck[1]; 9. 98P-Ryan Padgett[9]
Rod End Supply Heat 4 (8 Laps): 1. 5-Brenham Crouch[1]; 2. 19-Brent Marks[2]; 3. 88-Tanner Thorson[4]; 4. 10-Ryan Timms[3]; 5. 44-Chris Martin[5]; 6. 2B-JJ Hickle[7]; 7. 10X-Justin Henderson[6]; 8. 7T-Landon Thompson[8]
Capital Custom Trailers Qualifying A (2 Laps): 1. 24-Rico Abreu, 13.151[6]; 2. 9-Daison Pursley, 13.167[14]; 3. 13-Tanner Holmes, 13.228[17]; 4. 55-Brady Bacon, 13.264[7]; 5. 11-Roger Crockett, 13.286[5]; 6. 21-Brian Brown, 13.318[9]; 7. 17GP-Kerry Madsen, 13.349[13]; 8. 45X-Ashton Torgerson, 13.479[4]; 9. 42-Sye Lynch, 13.509[16]; 10. 7BC-Tyler Courtney, 13.510[2]; 11. 17A-Jack Anderson, 13.545[1]; 12. 88W-Austin McCarl, 13.581[12]; 13. 3-Ayrton Gennetten, 13.586[11]; 14. 1-Kasey Jedrzejek, 13.625[8]; 15. 71W-Weston Gorham, 13.783[10]; 16. 0-Eric Baldaccini, 13.990[15]; 17. 74-Xavier Doney, 55:55.555[3]
Capital Custom Trailers Qualifying B (2 Laps): 1. 77-Giovanni Scelzi, 13.124[7]; 2. 88-Tanner Thorson, 13.174[11]; 3. 26-Justin Peck, 13.225[12]; 4. 5-Brenham Crouch, 13.274[10]; 5. 4-Kasey Kahne, 13.286[5]; 6. 19-Brent Marks, 13.416[16]; 7. 9R-Chase Randall, 13.436[1]; 8. 10-Ryan Timms, 13.441[6]; 9. 24D-Danny Sams III, 13.490[17]; 10. 44-Chris Martin, 13.518[3]; 11. 12X-Landon Crawley, 13.538[9]; 12. 10X-Justin Henderson, 13.612[2]; 13. 22M-Rees Moran, 13.705[13]; 14. 2B-JJ Hickle, 13.705[15]; 15. G5-Gage Pulkrabek, 14.029[4]; 16. 7T-Landon Thompson, 14.029[14]; 17. 98P-Ryan Padgett, 55:55.555[8]