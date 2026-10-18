Ricky Lewis wins “Hoosier Hustle” at Montpelier

Montpelier,IN (Oct 17,2026)- Ricky Lewis won the 25 lap “Hoosier Hustle” at Montpelier Motor Speedway Saturday evening. A 37 car field was in attendance for the event. Following Lewis at the stripe was Trey Osborne, Jakeb Boxell, Rylan Gray and Zack Pretorius.
410 Sprints – Non-Winged
A Feature 1 (25 Laps): 1. 41-Ricky Lewis[8]; 2. 6T-Trey Osborne[6]; 3. 54-Jakeb Boxell[9]; 4. 1-Rylan Gray[14]; 5. 9Z-Zack Pretorius[5]; 6. G5-Gunnar Setser[7]; 7. 2DI-Dustin Ingle[2]; 8. 21-Anton Hernandez[17]; 9. 87-Paul Dues[3]; 10. 7-Travis Thompson[11]; 11. 19-Matt Cooley[19]; 12. 23D-Bryce Massingill[12]; 13. 43-Owen Barr[4]; 14. 18-Kole Kirkman[16]; 15. 71-Stratton Briggs[10]; 16. 97-Isaac Chapple[15]; 17. 24P-David Gasper[20]; 18. 57-Jack Hoyer[1]; 19. 84-Camden Winter[18]; 20. 91-Aidan Salisbury[13]
B Feature 1 (10 Laps): 1. 21-Anton Hernandez[2]; 2. 19-Matt Cooley[7]; 3. 40-Max Adams[11]; 4. 28-Brandon Mattox[5]; 5. 00W-Noah Whitehouse[1]; 6. 2B-Caleb Shietze[4]; 7. 11A-Abby Hohlbein[9]; 8. 75-Devan Myers[10]; 9. 14H-Dalton Walker[6]; 10. 21S-Brady Click[8]; 11. 3L-Mike Landis[3]
B Feature 2 (10 Laps): 1. 84-Camden Winter[4]; 2. 24P-David Gasper[2]; 3. 39-Matt Goodnight[1]; 4. 33-Jake Scott[7]; 5. 06-Alex Watson[3]; 6. 76S-Parker Frederickson[5]; 7. 22-Brian Heitkamp[6]; 8. 37-Dave Gross[9]; 9. 7S-Jake Simmons[8]; 10. (DNS) 14-Jadon Rogers
Heat 1 (8 Laps): 1. 6T-Trey Osborne[3]; 2. 9Z-Zack Pretorius[4]; 3. 54-Jakeb Boxell[2]; 4. 91-Aidan Salisbury[5]; 5. 00W-Noah Whitehouse[6]; 6. 3L-Mike Landis[7]; 7. 28-Brandon Mattox[1]; 8. 19-Matt Cooley[9]; 9. 11A-Abby Hohlbein[8]
Heat 2 (8 Laps): 1. G5-Gunnar Setser[3]; 2. 43-Owen Barr[7]; 3. 71-Stratton Briggs[5]; 4. 1-Rylan Gray[4]; 5. 39-Matt Goodnight[1]; 6. 06-Alex Watson[8]; 7. 76S-Parker Frederickson[2]; 8. 33-Jake Scott[6]; 9. 37-Dave Gross[9]
Heat 3 (8 Laps): 1. 57-Jack Hoyer[5]; 2. 87-Paul Dues[1]; 3. 7-Travis Thompson[6]; 4. 97-Isaac Chapple[2]; 5. 21-Anton Hernandez[4]; 6. 2B-Caleb Shietze[10]; 7. 14H-Dalton Walker[7]; 8. 21S-Brady Click[9]; 9. 75-Devan Myers[8]; 10. 40-Max Adams[3]
Heat 4 (8 Laps): 1. 2DI-Dustin Ingle[2]; 2. 41-Ricky Lewis[4]; 3. 23D-Bryce Massingill[5]; 4. 18-Kole Kirkman[6]; 5. 24P-David Gasper[1]; 6. 84-Camden Winter[7]; 7. 22-Brian Heitkamp[9]; 8. 7S-Jake Simmons[8]; 9. 14-Jadon Rogers[3]
Qualifying 1 (99 Laps): 1. 9Z-Zack Pretorius, 14.783[3]; 2. 1-Rylan Gray, 14.834[5]; 3. 6T-Trey Osborne, 14.859[11]; 4. G5-Gunnar Setser, 15.046[16]; 5. 54-Jakeb Boxell, 15.118[13]; 6. 76S-Parker Frederickson, 15.245[7]; 7. 28-Brandon Mattox, 15.253[1]; 8. 39-Matt Goodnight, 15.274[2]; 9. 21-Anton Hernandez, 15.354[25]; 10. 91-Aidan Salisbury, 15.637[18]; 11. 71-Stratton Briggs, 15.651[8]; 12. 41-Ricky Lewis, 15.670[22]; 13. 40-Max Adams, 15.702[34]; 14. 14-Jadon Rogers, 15.712[21]; 15. 00W-Noah Whitehouse, 15.751[17]; 16. 97-Isaac Chapple, 15.787[20]; 17. 33-Jake Scott, 15.864[14]; 18. 2DI-Dustin Ingle, 15.893[19]; 19. 87-Paul Dues, 15.946[23]; 20. 3L-Mike Landis, 15.995[12]; 21. 24P-David Gasper, 16.229[32]; 22. 57-Jack Hoyer, 16.287[31]; 23. 43-Owen Barr, 16.291[15]; 24. 11A-Abby Hohlbein, 16.363[6]; 25. 06-Alex Watson, 16.376[10]; 26. 23D-Bryce Massingill, 16.398[28]; 27. 7-Travis Thompson, 16.434[35]; 28. 18-Kole Kirkman, 16.443[30]; 29. 14H-Dalton Walker, 16.475[24]; 30. 84-Camden Winter, 16.549[36]; 31. 75-Devan Myers, 16.653[37]; 32. 7S-Jake Simmons, 16.937[29]; 33. 21S-Brady Click, 17.122[26]; 34. 22-Brian Heitkamp, 17.179[33]; 35. 37-Dave Gross, 18.110[4]; 36. (DNS) 19-Matt Cooley; 37. (DNS) 2B-Caleb Shietze