Darin Naida grabs feature win at WVMS

Mineral Wells,WV (Oct 24,2026)- Darin Naida picked up the 20 lap feature win at West Virginia Motor Speedway Saturday night. Following Naida was Michael Bauer, Leyton Wagner, John Jerich and Kory Crabtree.
Winged Sprints
A Feature 1 (20 Laps): 1. 2MD-Darin Naida[5]; 2. 46-Michael Bauer[2]; 3. 38-Leyton Wagner[4]; 4. 3-John Jerich[6]; 5. 11C-Kory Crabtree[3]; 6. 19-TJ Michael[1]; 7. 4U-Josh Davis[8]; 8. 59-Bryan Nuckles[11]; 9. 4-Danny Smith[7]; 10. 5M-Eric Martin[12]; 11. 00-Anthony Gaskins[16]; 12. 002-Garrett Mitchell[9]; 13. 21J-Jaylynn Montgomery[14]; 14. 001-Greg Mitchell[13]; 15. B51-Billy Morris[17]; 16. 86-Wally McPeek[15]; 17. 1B-Keith Baxter[10]
Heat 1 (8 Laps): 1. 19-TJ Michael[1]; 2. 11C-Kory Crabtree[6]; 3. 2MD-Darin Naida[4]; 4. 4-Danny Smith[2]; 5. 002-Garrett Mitchell[5]; 6. 59-Bryan Nuckles[3]; 7. 001-Greg Mitchell[7]; 8. 86-Wally McPeek[8]
Heat 2 (8 Laps): 1. 46-Michael Bauer[1]; 2. 38-Leyton Wagner[4]; 3. 3-John Jerich[2]; 4. 4U-Josh Davis[3]; 5. 1B-Keith Baxter[5]; 6. 5M-Eric Martin[7]; 7. 21J-Jaylynn Montgomery[8]; 8. 00-Anthony Gaskins[6]; 9. B51-Billy Morris[9]
Qualifying 1: 1. 2MD-Darin Naida[1]; 2. 19-TJ Michael[2]; 3. 4-Danny Smith[3]; 4. 59-Bryan Nuckles[4]; 5. 002-Garrett Mitchell[5]; 6. 11C-Kory Crabtree[6]; 7. 001-Greg Mitchell[7]; 8. 86-Wally McPeek[8]
Qualifying 2: 1. 38-Leyton Wagner[1]; 2. 46-Michael Bauer[9]; 3. 3-John Jerich[5]; 4. 4U-Josh Davis[7]; 5. 1B-Keith Baxter[8]; 6. 00-Anthony Gaskins[6]; 7. 5M-Eric Martin[4]; 8. 21J-Jaylynn Montgomery[3]; 9. B51-Billy Morris[2]