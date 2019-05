Hafertpe Wins Third Feature in a Row with ASCS

Lucas Oil ASCS presented by MAVTV

ASCS Warrior Region

Lake Ozark Speedway (Eldon, Mo.)

Saturday, May 25, 2019

Car Count

33

SCE Gaskets Heat Race #Races (Top 16 in Passing Points advance to the A-Feature)

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 11-Roger Crockett, [2]

2. 99-John Schulz, [1]

3. 78-Kaley Gharst, [5]

4. 17W-Harli White, [7]

5. 9-Paul Nienhiser, [4]

6. 77X-Alex Hill, [9]

7. 84-Brandon Hanks, [8]

8. 44-Jared Sewell, [3]

9. 49B-Ben Brown, [6]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 15H-Sam Hafertepe Jr, [5]

2. 2X-Tucker Doughty, [3]

3. 14-Jordon Mallett, [4]

4. 14M-Randy Martin, [2]

5. 0-Steven Russell, [1]

6. 33-Austin Alumbaugh, [6]

7. 81-Tanner Gebhardt, [8]

8. 3-Ayrton Gennetten, [7]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. J2-John Carney II, [1]

2. 95-Matt Covington, [3]

3. 22-Sean McClelland, [5]

4. 28-Scott Bogucki, [6]

5. 5-Kory Bales, [7]

6. 52-Blake Hahn, [4]

7. 5J-Jamie Ball, [8]

8. 3V-Tyler Utz, [2]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 35M-Jonathan Cornell, [1]

2. 6-Bryan Grimes, [3]

3. 4-Evan Martin, [7]

4. 21-Miles Paulus, [4]

5. 37H-Nicholas Howard, [2]

6. 21P-Robbie Price, [6]

7. 3P-Rusty Potter, [5]

8. 86-Kyle Bellm, [8]

BMRS B-Features (Top 3 from each advance to the A-Feature)

B-Main (12 Laps)

1. 21-Miles Paulus, [1]

2. 52-Blake Hahn, [6]

3. 9-Paul Nienhiser, [2]

4. 86-Kyle Bellm, [5]

5. 0-Steven Russell, [3]

6. 44-Jared Sewell, [8]

7. 49B-Ben Brown, [7]

8. 21P-Robbie Price, [4]

DNS: 81-Tanner Gebhardt,

B-Main 2 (12 Laps)

1. 14M-Randy Martin, [1]

2. 33-Austin Alumbaugh, [3]

3. 37H-Nicholas Howard, [2]

4. 84-Brandon Hanks, [4]

5. 3-Ayrton Gennetten, [7]

6. 5J-Jamie Ball, [5]

7. 3V-Tyler Utz, [8]

8. 3P-Rusty Potter, [6]

A-Feature

A-Main (25 Laps)

1. 15H-Sam Hafertepe Jr, [4]

2. 11-Roger Crockett, [3]

3. J2-John Carney II, [1]

4. 21-Miles Paulus, [17]

5. 4-Evan Martin, [2]

6. 5-Kory Bales, [15]

7. 22-Sean McClelland, [10]

8. 35M-Jonathan Cornell, [8]

9. 78-Kaley Gharst, [9]

10. 14-Jordon Mallett, [13]

11. 28-Scott Bogucki, [14]

12. 2X-Tucker Doughty, [6]

13. 14M-Randy Martin, [18]

14. 52-Blake Hahn, [19]

15. 5J-Jamie Ball, [23]

16. 0-Steven Russell, [25]

17. 17W-Harli White, [11]

18. 21P-Robbie Price, [24]

19. 37H-Nicholas Howard, [22]

20. 95-Matt Covington, [5]

21. 6-Bryan Grimes, [7]

22. 9-Paul Nienhiser, [21]

23. 99-John Schulz, [12]

24. 77X-Alex Hill, [16]

25. 33-Austin Alumbaugh, [20]

Lap Leader(s): John Carney II 1, Sam Hafertepe, Jr. 2-24

Hard Charger: Miles Paulus +13

High Point Driver: Sam Hafertepe, Jr.

Provisional(s): Jamie Ball (Points) / Robbie Price (Points) / Steven Russell (Promoter)