Brian Brown Remains Undefeated During 2019 Season at Knoxville

World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series

Knoxville Raceway

Knoxville, IA

Friday June 14, 2019

410 RESULTS

Time Trials Group 1, 1. 1S, Logan Schuchart, Hanover, PA (5), 14.735; 2. 21, Brian Brown, Grain Valley, MO (15), 14.906; 3. 83, Daryn Pittman, Owasso, OK (9), 15.037; 4. 1, Sammy Swindell, Germantown, TN (14), 15.13; 5. 41S, Dominic Scelzi, Fresno, CA (6), 15.143; 6. 4, Terry McCarl, Altoona, IA (3), 15.197; 7. 33M, Mason Daniel, Springville, CA (2), 15.231; 8. 18, Ian Madsen, St. Marys, NSW, Aust (18), 15.238; 9. 7, Dustin Selvage, Indianola, IA (17), 15.281; 10. 2M, Kerry Madsen, St. Marys, NSW, Aust (19), 15.281; 11. 3P, Sawyer Phillips, Pleasantville, IA (10), 15.302; 12. 9, James McFadden, Ormeau, QLD, Aust. (7), 15.302; 13. 56N, Davey Heskin, St. Michael, MN (8), 15.323; 14. 44S, Trey Starks, Puyallup, WA (4), 15.365; 15. 69K, Lance Dewease, Fayetteville, PA (12), 15.376; 16. 7TAZ, Tasker Phillips, Pleasantville, IA (13), 15.381; 17. 7X, Justin Henderson, Tea, SD (11), 15.457; 18. 20, AJ Moeller, Rockwell City, IA (21), 15.463; 19. 7S, Jason Sides, Bartlett, TN (20), 15.503; 20. 68, Chase Johnson, Penngrove, CA (1), 15.547; 21. 21K, Thomas Kennedy, Winnipeg, MB, Can. (16), 15.609;

Time Trials Group 2, 1. 2, Carson Macedo, Lemoore, CA (2), 14.902; 2. 15, Donny Schatz, Fargo, ND (4), 15.059; 3. 41, David Gravel, Watertown, CT (18), 15.099; 4. 5, Shane Stewart, Bixby, OK (17), 15.123; 5. 49, Brad Sweet, Grass Valley, CA (5), 15.163; 6. 1A, Jacob Allen, Hanover, PA (6), 15.2; 7. 83R, Lynton Jeffrey, Sydney, NSW, Aust. (3), 15.21; 8. 49J, Josh Schneiderman, West Burlington, IA (21), 15.348; 9. 17, Sheldon Haudenschild, Wooster, OH (14), 15.386; 10. 11K, Kraig Kinser, Bloomington, IN (13), 15.534; 11. 09, Matt Juhl, Tea, SD (19), 15.539; 12. 55, Brooke Tatnell, Sans Souci, NSW, Aus (16), 15.554; 13. 2KS, Austin McCarl, Altoona, IA (9), 15.588; 14. 19, Brent Marks, Myerstown, PA (15), 15.73; 15. 13, Mark Dobmeier, Grand Forks, ND (8), 15.766; 16. 44, Chris Martin, Ankeny, IA (20), 15.902; 17. 5J, Jamie Ball, Knoxville, IA (11), 15.966; 18. 7SX, RJ Johnson, Tampa, FL (12), 16.012; 19. 56, Joe Simbro, Pleasantville, IA (7), 16.113; 20. 15M, Bobby Mincer, Burlington, IA (10), 17.819; 21. 35, Skylar Prochaska, Lakefield, MN (1), No Time;

Heat Race #1, 8 Laps, No Time: 1. Logan Schuchart (1); 2. Daryn Pittman (2); 3. Mason Daniel (4); 4. Sawyer Phillips (6); 5. Davey Heskin (7); 6. Thomas Kennedy (11); 7. Jason Sides (10); 8. Justin Henderson (9); 9. Lance Dewease (8); 10. Dominic Scelzi (3); 11. Dustin Selvage (5);

Heat Race #2, 8 Laps, No Time: 1. Brian Brown (1); 2. Sammy Swindell (2); 3. Terry McCarl (3); 4. Kerry Madsen (5); 5. James McFadden (6); 6. Trey Starks (7); 7. Chase Johnson (10); 8. Tasker Phillips (8); 9. Ian Madsen (4);

Heat Race #3, 8 Laps, No Time: 1. Carson Macedo (1); 2. Brad Sweet (3); 3. David Gravel (2); 4. Sheldon Haudenschild (5); 5. Lynton Jeffrey (4); 6. Matt Juhl (6); 7. Austin McCarl (7); 8. Mark Dobmeier (8); 9. Jamie Ball (9); 10. Joe Simbro (10); 11. Skylar Prochaska (11);

Heat Race #4, 8 Laps, No Time: 1. Donny Schatz (1); 2. Shane Stewart (2); 3. Kraig Kinser (5); 4. Brent Marks (7); 5. Jacob Allen (3); 6. Josh Schneiderman (4); 7. Chris Martin (8); 8. RJ Johnson (9); 9. Bobby Mincer (10); 10. Brooke Tatnell (6);

Dash, 6 Laps, No Time: 1. Daryn Pittman (2); 2. Shane Stewart (1); 3. Brian Brown (5); 4. Carson Macedo (6); 5. Donny Schatz (7); 6. Brad Sweet (3); 7. Sammy Swindell (8); 8. Logan Schuchart (4);

B main, 12 Laps, No Time: 1. Dominic Scelzi (1); 2. Josh Schneiderman (2); 3. Matt Juhl (4); 4. Ian Madsen (3); 5. Trey Starks (7); 6. Justin Henderson (13); 7. Austin McCarl (8); 8. Chase Johnson (17); 9. Lance Dewease (9); 10. Thomas Kennedy (19); 11. Tasker Phillips (11); 12. Mark Dobmeier (10); 13. RJ Johnson (16); 14. Jason Sides (15); 15. Chris Martin (12); 16. Joe Simbro (18); 17. Brooke Tatnell (6); 18. Jamie Ball (14); 19. Bobby Mincer (20); 20. Dustin Selvage (5); 21. Skylar Prochaska (21);

A main, 25 Laps, No Time: 1. Brian Brown (3); 2. Daryn Pittman (1); 3. Shane Stewart (2); 4. Donny Schatz (5); 5. Brad Sweet (6); 6. Carson Macedo (4); 7. Logan Schuchart (8); 8. Kraig Kinser (12); 9. David Gravel (10); 10. Sheldon Haudenschild (14); 11. Dominic Scelzi (21); 12. Terry McCarl (11); 13. Kerry Madsen (15); 14. Brent Marks (16); 15. Ian Madsen (24); 16. James McFadden (19); 17. Lynton Jeffrey (18); 18. Matt Juhl (23); 19. Sammy Swindell (7); 20. Davey Heskin (17); 21. Mason Daniel (9); 22. Sawyer Phillips (13); 23. Josh Schneiderman (22); 24. Jacob Allen (20);

Pro Series RESULTS

Time Trials, 1. 29, Russ Hall, Pleasant Hill, IA (14), 17.233; 2. 41, Jeff Wilke, Genoa, IL (4), 17.306; 3. 56, Chris Walraven, Knoxville, IA (2), 17.519; 4. 21, Evan Epperson, Muscatine, IA (7), 17.651; 5. 99, Matthew Stelzer, Papillion, NE (1), 17.696; 6. 71, Brandon Worthington, Indianola, IA (12), 17.755; 7. 26, Chase Young, Des Moines, IA (3), 17.819; 8. 0, Mike Mayberry, Fremont, IA (6), 17.831; 9. 50, Mike Ayers, Waukee, IA (9), 17.933; 10. 21X, Devin Wignall, Altoona, IA (8), 17.981; 11. 2, Matt Johnson, Melcher-Dallas, IA (5), 18.04; 12. 14J, Mike Johnston, Des Moines, IA (10), 18.275; 13. 11, Tyler Barrick, Slater, IA (11), 18.382; 14. 3TJ, Joel Thorpe, Urbandale, IA (15), 19.48; 15. B29, TJ Massick, Knoxville, IA (13), 19.833;

Heat Race #1, 6 Laps, No Time: 1. Chase Young (3); 2. Mike Ayers (2); 3. Chris Walraven (5); 4. Matt Johnson (1); 5. Matthew Stelzer (4); 6. Tyler Barrick (7); 7. Russ Hall (6); 8. TJ Massick (8);

Heat Race #2, 6 Laps, No Time: 1. Mike Mayberry (3); 2. Mike Johnston (1); 3. Brandon Worthington (4); 4. Devin Wignall (2); 5. Jeff Wilke (6); 6. Evan Epperson (5); 7. Joel Thorpe (7);

A main, 15 Laps, No Time: 1. Mike Mayberry (5); 2. Evan Epperson (9); 3. Brandon Worthington (4); 4. Matthew Stelzer (1); 5. Chris Walraven (8); 6. Devin Wignall (11); 7. Matt Johnson (12); 8. Jeff Wilke (6); 9. Mike Ayers (2); 10. Tyler Barrick (13); 11. Mike Johnston (10); 12. Joel Thorpe (14); 13. Chase Young (7);