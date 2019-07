Schatz Slides Past Sweet for Eldora Victory During #LetsRaceTwo

World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series

Eldora Speedway

Rossburg, OH

Wednesday July 17, 2019

Qualifying Flight A:

1. 21-Brian Brown, 13.253

2. 49-Brad Sweet, 13.282

3. 15-Donny Schatz, 13.287

4. 2-Carson Macedo, 13.388

5. W20-Greg Wilson, 13.407

6. 17-Sheldon Haudenschild, 13.445

7. 2-Kerry Madsen, 13.445

8. 41S-Dominic Scelzi, 13.446

9. 70-Brock Zearfoss, 13.450

10. 13-Paul McMahan, 13.462

11. 19-Brent Marks, 13.467

12. 18-Ian Madsen, 13.501

13. 3-Jac Haudenschild, 13.533

14. 91-Cale Thomas, 13.537

15. 99-Skylar Gee, 13.554

16. G1-Hunter Schuerenberg, 13.643

17. K4-Chad Kemenah, 13.712

18. 14M-Marcus Dumesny, 13.940

19. 2AU-Andrew Scheuerle, 14.077

20. 4X-Bradley Ashford, 14.117

21. 87-Aaron Reutzel, 14.371

Qualifying Flight B:

1. 5-Shane Stewart, 13.194

2. 1S-Logan Schuchart, 13.325

3. 41-David Gravel, 13.401

4. 1A-Jacob Allen, 13.429

5. 11K-Kraig Kinser, 13.474

6. 7S-Tim Kaeding, 13.479

7. 83-Daryn Pittman, 13.480

8. 26-Cory Eliason, 13.516

9. 92-Sye Lynch, 13.566

10. 12N-Joey Saldana, 13.577

11. 24-Rico Abreu, 13.613

12. 57-Kyle Larson, 13.650

13. 71-Parker Price-Miller, 13.651

14. 49X-Tim Shaffer, 13.657

15. 98H-Dave Blaney, 13.662

16. 9-James McFadden, 13.694

17. 81-Lee Jacobs, 13.792

18. 7-Jason Sides, 13.843

19. 3-Cale Conley, 13.968

20. 49-Shawn Dancer, 14.056

21. 84-Tom Harris, 14.177

Heat Race #1 (8 Laps):

1. 15 – Donny Schatz

2. 21 – Brian Brown

3. W20 – Greg Wilson

4. 17 – Sheldon Haudenschild

5. 13 – Paul McMahan

6. 3 – Jac Haudenshild

7. 41S – Giovanni Scelzi

8. 4K – Chad Kemenah

9. 99 – Skylar Gee

10. 2AU – Andrew Scheuerle

DNS: 87 – Aaron Reutzel

(First five finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #2 (8 Laps):

1. 49 – Brad Sweet

2. 2 – Carson Macedo

3. 19 – Brent Marks

4. 2M – Kerry Madsen

5. 70 – Brock Zearfoss

6. 18 – Ian Madsen

7. 91 – Cale Thomas

8. G1 – Hunter Schuerenberg

9. 14M – Marcus Dumesny

10. 4X – Bradley Ashford

(First five finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #3 (8 Laps):

1. 5 – Shane Stewart

2. 41 – David Gravel

3. 11K – Kraig Kinser

4. 24 – Rico Abreu

5. 83 – Daryn Pittman

6. 98H – Dave Blaney

7. 92 – Sye Lynch

8. 71P – Parker Price-Miller

9. 3C – Cale Conley

10. 84 – Tom Harris

11. 81 – Lee Jacobs

(First five finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #4 (8 Laps):

1. 1S – Logan Schuchart

2. 7S – Tim Kaeding

3. 57 – Kyle Larson

4. 1A – Jacob Allen

5. 12N – Joey Saldana

6. 49X – Tim Shaffer

7. 9 – James McFadden

8. 26 – Cory Eliason

9. 49D – Shawn Dancer

10. 7 – Jason Sides

(First five finishers transferred to the A-Main)

C-Main (10 Laps):

1. 81 – Lee Jacobs

2. 87 – Aaron Reuzel

3. 14 – Marcus Dumesny

4. 3C – Cale Conley

5. 2AU – Andrew Scheuerle

6. 49D – Shawn Dancer

7. 84 – Tom Harris

8. 4x – Bradley Ashford

DNS: 4K – Chad Kemenah

DNS: 7 – Jason Sides

Dash (6 Laps):

1. 2 – Carson Macedo

2. 49 – Brad Sweet

3. 41 – David Gravel

4. 15 – Donny Schatz

5. 5 – Shane Stewart

6. 21 – Brian Brown

7. 1S – Logan Schuchart

8. 7S – Tim Kaeding

(Finishing order determined the first six starting spots in the A-Main)

B-Main (12 Laps):

1. 26 – Cory Eliason

2. 18 – Ian Madsen

3. 41S – Gio Scelzi

4. 91 – Cale Thomas

5. 3 – Jac Haudenschild

6. 71P – Parker Price-Miller

7. 9 – James McFadden

8. 87 – Aaron Reutzel

9. 98H – Dave Blaney

10. 92 – Sye Lynch

11. 99 – Skylar Gee

12. 81 – Lee Jacobs

13. G1 – Hunter Schuerenberg

14. 49X – Tim Shaffer

(First four finishers transferred to the A-Main)

Feature (30 Laps):

1. 15 – Donny Schatz

2. 41 – David Gravel

3. 1S – Logan Schuchart

4. 49 – Brad Sweet

5. W20 – Greg Wilson

6. 24 – Rico Abreu

7. 11K – Kraig Kinser

8. 19 – Brent Marks

9. 21 – Brian Brown

10. 2 – Carson Macedo

11. 70 – Brock Zearfoss

12. 83 – Daryn Pittman

13. 17 – Sheldon Haudenschild

14. 12N – Joey Saldana

15. 5 – Shane Stewart

16. 91 – Cale Thomas

17. 13 – Paul McMahan

18. 1A – Jacob Allen

19. 57 – Kyle Larson

20. 7S – Tim Kaeding

21. 18 – Ian Madsen

22. 26 – Cory Eliason

23. 2M – Kerry Madsen

24. 41G – Gio Scelzi