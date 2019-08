Gravel Holds Off Sweet for Thursday Victory at Knxoville

59th Annual NOS Energy Drink Knoxville Nationals presented by Casey’s General Stores

F.O.E. Qualifying Night

World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series

Knoxville Raceway

Knoxville, IA

Thursday August 8, 2019

Qualifying:

1. 5-Shane Stewart, 15.679;

2. 49X-Tim Shaffer, 15.685

3. 71P-Parker Price-Miller, 15.706;

4. 83-Daryn Pittman, 15.717;

5. 12N-Joey Saldana, 15.740;

6. 21-Brian Brown, 15.759;

7. 1A-Jacob Allen, 15.760;

8. 28-Scott Bogucki, 15.763;

9. 41-David Gravel, 15.872;

10. O9-Matt Juhl, 15.916;

11. 69K-Lance Dewease 15.946;

12. 4-Terry McCarl, 15.987;

13. 17BX-Josh Baughman, 16.018;

14. 91-Cale Thomas, 16.022;

15. 49-Brad Sweet, 16.037;

16. 26-Cory Eliason, 16.041;

17. 15H-Sam Hafertepe Jr, 16.048;

18. 70-Brock Zearfoss, 16.049;

19. 40-Clint Garner, 16.061;

20. 17BX-Bill Balog, 16.107;

21. 35-Skylar Porchaska, 16.111;

22. 24-Rico Abreu, 16.117;

23. 55-Brooke Tatnell, 16.127;

24. 39-Anthony Macri, 16.139;

25. 18-Jason Solwold, 16.150;

26. 14M-Marcus Dumesny, 16.157;

27. 2-Carson Macedo, 16.172;

28. 3C-Cale Conley, 16.194;

29. 92-Sye Lynch, 16.218;

30. 11T-T.J. Stutts, 16.242;

31. 11K-Kraig Kinser, 16.249;

32. 71BC-Tyler Courtney, 16.264;

33. 21K-Thomas Kennedy, 16.270;

34. 2AU-Andrew Scheuerle, 16.277;

35. 7-Craig Dollansky, 16.289;

36. 7S-Jason Sides, 16.290;

37. 17WX-Harli White, 16.325;

38. 9JR-Derek Hagar, 16.327;

39. 33-Mason Daniel, 16.353;

40. 3P-Sawyer Phillips, 16.380;

41. 29-Willie Croft, 16.425;

42. K4-Chad Kemenah, 16.438;

43. 18M-Lance Moss, 16.484;

44. W20-Greg Wilson, 16.487;

45. 53-Jack Dover, 16.497;

46. 49J-Josh Schneiderman, 16.498;

47. 28P-Brian Paulus, 16.504;

48. 15M-Bobby Mincer, 16.531;

49. 17W-Shane Golobic, 16.546;

50. 44-Chris Martin, 16.560;

51. 84-Tom Harris, 16.631;

52. 21P-Robbie Price, 16.640;

53. 2K-Kevin Ingle, 17.036;

54. 10-R.J. Johnson, 99.000;

55. 83-Adam Cruea, 99.000;

56. 17XL – Caleb Helms, 99.000;

Heat Race #1 (10 Laps):

1. 7S – Jason Sides

2. 69K – Lance Dewease

3. 11K – Kraig Kinser

4. 26 – Cory Eliason

5. 21 – Brian Brown

6. 35P – Skylar Prochaska

7. 49J – Josh Schneiderman

8. 14M – Marcus Dumesny

9. 29 – Willie Croft

10. 5 – Shane Stewart

(First four finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #2 (10 Laps):

1. 17W – Harli White

2. 24 – Rico Abreu

3. 17BC – Tyler Courtney

4. 2 – Carson Macedo

5. 49X – Tim Shaffer

6. 4 – Terry McCarl

7. 15H – Sam Hafertepe Jr.

8. 1A – Jacob Allen

9. 28P – Brian Paulus

10. K4 – Chad Kemenah

(First four finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #3 (10 Laps):

1. 70 – Brock Zearfoss

2. 21K – Thomas Kennedy

3. 55 – Brooke Tatnell

4. 71P – Parker Price-Miller

5. 28 – Scott Bogucki

6. 3C – Cale Conley

7. 17B – Josh Baughman

8. 18M – Lance Moss

9. 15M – Bobby Mincer

10. 9JR – Derek Hagar

(First four finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #4 (10 Laps):

1. 92 – Sye Lynch

2. 41 – David Gravel

3. 33M – Mason Daniel

4. 40 – Clint Garner

5. 83 – Daryn Pittman

6. 39M – Anthony Macri

7. 91 – Cale Thomas

8. 17W – Shane Golobic

9. W20 – Greg Wilson

10. 2AU – Andrew Scheuerle

(First four finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #5 (10 Laps):

1. 49 – Brad Sweet

2. 12N – Joey Saldana

3. 18 – Jason Solwold

4. 09 – Matt Juhl

5. 53 – Jack Dover

6. 11T – T.J. Stutts

7. 44 – Chris Martin

8. 7 – Craig Dollansky

9. 17B – Bill Balog

10. 3P – Sawyer Phillips

(First four finishers transferred to the A-Main)

C-Main (10 Laps):

1. 17B – Bill Balog

2. W20 – Greg Wilson

3. 29 – Willie Croft

4. K4 – Chad Kemenah

5. 21P – Robbie Price

6. 2AU – Andrew Scheuerle

7. 15M – Bobby Mincer

8. 84 – Tom Harris

9. 2K – Kevin Ingle

DNS: 9JR – Derek Hagar

DNS: 3P – Sawyer Phillips

DNS: 28P – Brian Paulus

DNS: 17XL – Caleb Helms

DNS: 5 – Shane Stewart

DNS: 10 – R.J. Johnson

DNS: 83C – Adam Cruea

B-Main (12 Laps):

1. 49X – Tim Shaffer

2. 83 – Daryn Pittman

3. 28 – Scott Bogucki

4. 1A – Jacob Allen

5. 4 – Terry McCarl

6. 15H – Sam Hafertepe Jr.

7. 17B – Josh Baughman

8. 17W – Shane Golobic

9. 21 – Brian Brown

10. 39M – Anthony Macri

11. 91 – Cale Thomas

12. 3C – Cale Conley

13. 17BX – Bill Balog

14. 14M – Marcus Dumesny

15. K4 – Chad Kemenan

16. W20 – Greg Wilson

17. 35P – Skylar Prochaska

18. 29 – Willie Croft

19. 44 – Chris Martin

20. 18M – Lance Moss

21. 11T – T.J. Stutts

22. 53 – Jack Dover

23. 7 – Craig Dollansky

24. 49J – Josh Schneiderman

A-Main (25 Laps):

1. 41 – David Gravel

2. 49 – Brad Sweet

3. 2 – Carson Macedo

4. 26 – Cory Eliason

5. 24 – Rico Abreu

6. 12N – Joey Saldana

7. 49X – Tim Shaffer

8. 71P – Parker Price-Miller

9. 09 – Matt Juhl

10. 83 -Daryn Pittman

11. 18S – Jason Solwold

12. 7S – Jason Sides

13. 21K – Thomas Kennedy

14. 69K – Lance Dewease

15. 33m – Mason Daniel

16. 11K – Kraig Kinser

17. 28 – Scott Bogucki

18. 55 – Brooke Tatnell

19. 70 – Brock Zearfoss

20. 40 – Clint Garner

21. 1A – Jacob Allen

22. 92 – Sye Lynch

23. 17WX – Hari White

24. 71BC – Tyler Courtney