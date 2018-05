Davey Hamilton Jr. Wins Pole for the 2018 Little 500

70th Pay Less Little 500 Pole Qualifying

Anderson Speedway

Anderson, IN

Thursday May 24, 2018

(Top 15 qualifiers are locked into the Little 500)

1. 1 – Davey Hamilton, Jr, 44.925

2. 26 – Aaron Pierce, 45.100

3. 22 – Bobby Santos III, 45.127

4. 4 – Kody Swanson, 45.187

5. 7 – Jacob Wilson, 45.324

6. 8 – Chris Neuenschwander, 45.335

7. 24 – JoJo Helberg, 45.388

8. 3 – Jerry Coons, Jr, 45.457

9. 7C – Caleb Armstrong, 45.593

10. 20 – Shane Hollingsworth, 45.670

11. 59 – Scotty Hampton, 45.776

12. 4C – Shane Cottle, 45.872

13. 27 – Brian Gerster, 45.896

14. 56 – Tyler Roahrig, 45.898

15. 67 – Kyle O’Gara, 45.910

16. 2S – Tanner Swanson, 45.924

17. 07L – Ryan Litt, 45.938

18. 69 – Eric Gordon, 45.986

19. 91 – Troy DeCaire, 46.004

20. 18 – Travis Welpott, 46.006

21. 4L – CJ Leary, 46.021

22. 7G – Kevin Thomas, Jr, 46.022

23. 44 – Brian Tyler, 46.025

24. 55 – Garrett Green, 46.133

25. 41 – Isaac Chapple, 46.269

26. 68 – Mickey Kempgens, 46.293

27. 22G – Johnny Gilbertson, 46.305

28. 3B – Shane Butler, 46.345

29. 99 – Kenny Schrader, 46.389

30. 59I – John Inman, 46.406

31. 5G – Chris Windom, 46.505

32. 26B – Jeff Bloom, 46.535

33. 8M – Anthony McCune, 46.556

34. 71 – Brian Vaughn, 46.784

35. 88 – Jimmy McCune, 46.815

36. 0 – Doug Dietsch, 47.007

37. 74 – Tony Main, 47.298

38. 81 – Joey Schmidt, 47.605

39. 11 – Tom Paterson, 48.270

43. 5T – Dameron Taylor, 48.776

40. 2 – Dave Osborn, 51.986