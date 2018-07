Grant Wins Opening Night of the “Midwest Midget Championship”

USAC P1 INSURANCE MIDGET NATIONAL CHAMPIONSHIP RACE RESULTS: July 14, 2018 – Jefferson County Speedway – Fairbury, Nebraska – Inaugural Riverside Chevrolet “Midwest Midget Championship” presented by Westin Meats and Schmidt’s Sanitation

QUALIFYING: 1. Logan Seavey, 67, Kunz/Curb-Agajanian-10.742 (New Track Record); 2. Spencer Bayston, 97, Kunz/Curb-Agajanian-10.747; 3. Kevin Thomas, Jr., 63, Dooling-10.781; 4. Jerry Coons, Jr., 25, Petry/Goff-10.818; 5. Tanner Carrick, 71K, Kunz/Curb-Agajanian-10.893; 6. Justin Grant, 17BC, Clauson/Marshall/Wood-10.908; 7. Tyler Courtney, 7BC, Clauson/Marshall-10.959; 8. Chad Boat, 84, Tucker/Boat-10.968; 9. Jason McDougal, 15, Petry/Goff-10.976; 10. Brady Bacon, 76m, FMR-11.008; 11. Tyler Thomas, 91T, Thomas-11.053; 12. Brayton Lynch, 1K, RKR-11.063; 13. Zane Hendricks, 27z, Tucker/Boat-11.091; 14. Sam Johnson, 72, Kunz/Curb-Agajanian-11.103; 15. Kyle Craker, 76E, FMR-11.266; 16. Cole Bodine, 39BC, Clauson/Marshall-11.320; 17. Maria Cofer, 35, Petry/Goff-11.358; 18. Lance Bennett, 10, Bennett-11.368; 19. Brett Becker, 2B, Becker-11.817; 20. Dustin Weland, 88w, Weland-11.837; 21. Glenn Waterland, 11c, Waterland-11.934; 22. Blaze Bennett, 10B, Bennett-12.067; 23. Curtis Spicer, 4, Spicer-12.715; 24. Olivia Bennett, 77, Bennett-13.635; 25. Dave Darland, 85, Central-NT.

SIMPSON RACE PRODUCTS FIRST HEAT: (10 laps, top-5 transfer) 1. Bacon, 2. Courtney, 3. Seavey, 4. Bodine, 5. Hendricks, 6. B. Bennett, 7. Becker, 8. Coons, 9. Darland. NT

COMPETITION SUSPENSION (CSI) SECOND HEAT: (10 laps, top-5 transfer) 1. Boat, 2. T. Thomas, 3. Bayston, 4. Carrick, 5. Johnson, 6. Weland, 7. Spicer, 8. Cofer. NT

CHALK STIX THIRD HEAT: (10 laps, top-5 transfer) 1. K. Thomas, 2. Grant, 3. McDougal, 4. Lynch, 5. Craker, 6. L. Bennett, 7. Waterland, 8. O. Bennett. NT

INDY RACE PARTS SEMI: (10 laps, top-7 transfer) 1. Cofer, 2. Coons, 3. Weland, 4. L. Bennett, 5. Spicer, 6. B. Bennett, 7. Waterland, 8. Darland, 9. Becker. 1:59.34 (New Track Record)

FEATURE: (40 laps, starting position in parentheses) 1. Justin Grant (2), 2. Logan Seavey (6), 3. Kevin Thomas, Jr. (4), 4. Tanner Carrick (3), 5. Brady Bacon (10), 6. Jerry Coons, Jr. (7), 7. Jason McDougal (9), 8. Tyler Thomas (11), 9. Spencer Bayston (5), 10. Kyle Craker (15), 11. Cole Bodine (16), 12. Chad Boat (8), 13. Brayton Lynch (12), 14. Sam Johnson (14), 15. Tyler Courtney (1), 16. Maria Cofer (17), 17. Dustin Weland (19), 18. Glenn Waterland (20), 19. Lance Bennett (18), 20. Zane Hendricks (13), 21. Blaze Bennett (21), 22. Curtis Spicer (22). NT

—————————-

**Hendricks flipped on lap 27 of the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-40 Grant.

KSE RACING PRODUCTS HARD CHARGER: Brady Bacon (10th to 5th)

WILWOOD BRAKES 13TH PLACE FINISHER: Brayton Lynch

NEW USAC P1 INSURANCE MIDGET NATIONAL CHAMPIONSHIP POINTS: 1-Seavey-616, 2-Boat-542, 3-K. Thomas-541, 4-Bayston-539, 5-Grant-538, 6-Bacon-509, 7-Courtney-505, 8-Carrick-457, 9-Coons-423, 10-Ryan Robinson-398.

NEXT USAC P1 INSURANCE MIDGET NATIONAL CHAMPIONSHIP RACES: July 15 – Sweet Springs Motorsports Complex – Sweet Springs, Missouri – “John Hinck Championship”