Andy Forsberg Wins at Silver Dollar Speedway

Silver Dollar Speedway
Chico, CA
Friday August 8, 2018
Winged 360 Sprint Cars
Qualifying:
1. 92 – Andy Forsberg, 11.687
2. 28 – Nathan Rolfe, 11.731
3. 1B – Chelsea Blevins, 11.787
4. 18 – Kalib Henry, 11.827
5. 91C – Shawn Conde, 11.858
6. 22 – Mason Moore, 11.927
7. 7B – Brent Bjork, 11.937
8. 4 – R.C. Smith, 11.970
9. 9L – Cody Lamar, 12.083
10. 19 – Tucker Lacaza, 12.138
11. 71L – Korey Lovell, 12.160
12. 91J – Jason York, 12.192
13. 24X – Raquel Hall, 12.199
14. 33 – Lucas Ashe, 12.338
15. 7X – Eddy Lewis, 12.430
16. 5 – Kenny Wanderstadt, 12.742
Heat Race #1:
1. 91C – Shawn Conde
2. 7B – Brent Bjork
3. 92 – Andy Forsberg
4. 1B – Chelsea Blevins
5. 3C – Tanner Thorson
6. 9L – Cody Lamar
7. 24X – Raquel Hall
8. 71L – Korey Lovell
9. 7X – Eddy Lewis
Heat Race #2:
1. 22 – Mason Moore
2. 18 – Kalib Henry
3. 91J – Jason York
4. 4 – R.C. Smith
5. 19 – Tucker Lacaza
6. 33 – Lucas Ashe
7. 5 – Kenny Wanderstadt
8. 28 – Nathan Rolfe
Feature:
1. 92 – Andy Forsberg
2. 3C – Tanner Thorson
3. 22 – Mason Moore
4. 4 – R.C. Smith
5. 9L – Cody Lamar
6. 91C – Shawn Conde
7. 91J – Jason York
8. 7B – Brent Bjork
9. 1B – Chelsea Blevins
10. 33 – Lucas Ashe
11. 71L – Korey Lovell
12. 24X – Raquel Hall
13. 5 – Kenny Wanderstadt
14. 18 – Kalib Henry
15. 7X – Heath Hall