Tyler Thomas Wins POWRi Feature at Jacksonville

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Tyler Thomas. (Mark Funderburk photo)

POWRi National Midget League
Jacksonville Speedway
Jacksonville, IL
Friday October 19, 2018

Feature: 1. 91T – Tyler Thomas, 2. 71K – Tanner Carrick, 3. 67 – Logan Seavey, 4. 27 – Tucker Klaasmeyer, 5. 67K – Holly Shelton, 6. 35X – Andrew Layser, 7. 3N – Jake Neuman, 8. 72 – Sam Johnson, 9. 21KS – Karter Sarff, 10. 5D – Zach Daum, 11. 56Y – Daniel Robinson, 12. 56X – Mark Chisholm, 13. 14JR – Holley Hollan, 14. 08 – Cannon McIntosh, 15. 71 – Ryan Robinson, 16. 10C – Dalton Camfield, 17. 6 – Kyle Hammer, 18. 77 – Alex Bright, 19. 97A – Austin O’Dell, 20. 86C – Devin Camfield.

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