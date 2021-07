Sweet Sweeps Cedar Lake Weekend with the Outlaws

NEW RICHMOND, Wisc. (July 3, 2021) — Brad Sweet won the World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series feature Saturday at Cedar Lake Speedway. The win was Sweet’s second of the weekend at Cedar Lake. Carson Macedo, Giovanni Scelzi, Logan Schuchart, and David Gravel rounded out the top five.

World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series

Cedar Lake Speedway

New Richmond, Wisconsin

Saturday, July 3, 2021

Slick Woody’s Qualifying

1. 49-Brad Sweet, 11.24

2. 83-Aaron Reutzel, 11.371

3. 15-Donny Schatz, 11.385

4. 17-Sheldon Haudenschild, 11.389

5. 9-James McFadden, 11.393

6. 11-Spencer Bayston, 11.398

7. 18-Giovanni Scelzi, 11.406

8. 14R-Sean Rayhall, 11.447

9. 11K-Kraig Kinser, 11.455

10. 5-Parker Price-Miller, 11.487

11. 41-Carson Macedo, 11.49

12. 1A-Jacob Allen, 11.51

13. 2-David Gravel, 11.514

14. 2C-Wayne Johnson, 11.544

15. 1S-Logan Schuchart, 11.548

16. 73-Scotty Thiel, 11.556

17. 7S-Jason Sides, 11.583

18. 14-Marcus Dumesny, 11.668

19. 3Z-Brock Zearfoss, 11.685

20. 49J-Josh Schneiderman, 11.691

21. 97-Alan Gilbertson, 11.872

22. 23-Russel Borland, 11.953

23. 29-Hunter Custer, 12.067

24. 18S-Bryce Schmitt, 12.082

25. 199-Ryan Bowers, 12.43

26. 19B-Jack Berger, 12.445

27. 91A-Reed Allex, 12.841

28. 19-Paige Polyak, NT

DRYDENE Heat Race #1 (10 Laps):

1. 49-Brad Sweet [1]

2. 18-Giovanni Scelzi [3]

3. 2-David Gravel [5]

4. 73-Scotty Thiel [6]

5. 5-Parker Price-Miller [4]

6. 3Z-Brock Zearfoss [7]

7. 23-Russel Borland [8]

8. 199-Ryan Bowers [9]

9. 17-Sheldon Haudenschild [2]

10. 19-Paige Polyak [10]

DRYDENE Heat Race #2 (10 Laps):

1. 83-Aaron Reutzel [1]

2. 41-Carson Macedo [4]

3. 9-James McFadden [2]

4. 14R-Sean Rayhall [3]

5. 2C-Wayne Johnson [5]

6. 7S-Jason Sides [6]

7. 49J-Josh Schneiderman [7]

8. 19B-Jack Berger [9]

9. 29-Hunter Custer [8]

DRYDENE Heat Race #3 (10 Laps):

1. 15-Donny Schatz [1]

2. 11K-Kraig Kinser [3]

3. 11-Spencer Bayston [2]

4. 1S-Logan Schuchart [5]

5. 1A-Jacob Allen [4]

6. 14-Marcus Dumesny [6]

7. 18S-Bryce Schmitt [8]

8. 97-Alan Gilbertson [7]

9. 91A-Reed Allex [9]

DIRTVision Fast Pass Dash (8 Laps):

1. 41-Carson Macedo [1]

2. 83-Aaron Reutzel [2]

3. 18-Giovanni Scelzi [4]

4. 49-Brad Sweet [6]

5. 11K-Kraig Kinser [3]

6. 15-Donny Schatz [5]

Micro-Lite Last Chance Showdown (12 Laps):

1. 17-Sheldon Haudenschild [1][-]

2. 23-Russel Borland [3][-]

3. 19-Paige Polyak [10][-]

4. 199-Ryan Bowers [5][-]

5. 97-Alan Gilbertson [7][-]

6. 91A-Reed Allex [9][-]

7. 29-Hunter Custer [8][$300]

8. 49J-Josh Schneiderman [2][$250]

9. 18S-Bryce Schmitt [4][$225]

10. 19B-Jack Berger [6][$200]

NOS Energy Drink Feature (35 Laps):

1. 49-Brad Sweet [4][$10,000]

2. 41-Carson Macedo [1][$6,000]

3. 18-Giovanni Scelzi [3][$3,500]

4. 1S-Logan Schuchart [12][$2,800]

5. 2-David Gravel [7][$2,500]

6. 9-James McFadden [8][$2,300]

7. 15-Donny Schatz [6][$2,200]

8. 17-Sheldon Haudenschild [19][$2,100]

9. 11-Spencer Bayston [9][$2,050]

10. 1A-Jacob Allen [15][$2,000]

11. 7S-Jason Sides [17][$1,600]

12. 5-Parker Price-Miller [13][$1,400]

13. 83-Aaron Reutzel [2][$1,200]

14. 11K-Kraig Kinser [5][$1,100]

15. 14-Marcus Dumesny [18][$1,050]

16. 3Z-Brock Zearfoss [16][$1,000]

17. 2C-Wayne Johnson [14][$1,000]

18. 73-Scotty Thiel [10][$1,000]

19. 14R-Sean Rayhall [11][$1,000]

20. 23-Russel Borland [20][$1,000]

21. 97-Alan Gilbertson [23][$1,000]

22. 199-Ryan Bowers [22][$1,000]

23. 19-Paige Polyak [21][$1,000]

24. 91A-Reed Allex [24][$1,000]

Lap Leaders Carson Macedo 1-12, 14, 20; Brad Sweet 13, 21-35.

KSE Hard Charger Award: 17-Sheldon Haudenschild[+11]